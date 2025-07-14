Bot Express¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬AI¤È¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤ÇIT¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤³¤É¤âGovTech Project¡×¤ò»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒBot Express¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅè °ì¼ù¡¢°Ê²¼ Bot Express¡Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎIT¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢AI¤È¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆIT¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤³¤É¤âGovTech Project¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î°Ê¹ß¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡¢µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»Ô¡¢»³¸ý¸©¼þËÉÂçÅçÄ®¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½êÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¤³¤É¤âGovTech Project ¼Â»ÜÆâÍÆ
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÄ®¡ÊÌò½ê¡Ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ß¤ë1 Day Workshop¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ö
- ¼ÂºÝ¤ËÄ®¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
- ¤½¤Î¸å¡¢Ä®¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¸ø³«¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë
Bot Express¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¤½¤·¤Æ¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤ËÈ¼Áö¤·Ä®¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¼è¤êÁÈ¤à¼çÂÎ¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁBot Express¤È¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¤¬È¼Áö¤·¡¢¤³¤É¤â¤ÎÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÌµ½þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î»²²ÃÈñ¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ãº£¸å¤Î³«ºÅ·×²è¡ä
º£Ç¯¤Î8·î¡¢Âè°ìÃÆ¤òÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¸åÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç¤Î¾Ü¤·¤¤³«ºÅÍ×¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- 2025Ç¯8·î21Æü Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô
- 2025Ç¯8·î30Æü µþÅÔÉÜÄ¹²¬µþ»Ô
- 2025Ç¯9·î20Æü ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô
- 2025Ç¯10·î »³¸ý¸©¼þËÉÂçÅçÄ®
2. ¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤«
Bot Express¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£°¦¤µ¤ì¤ë¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´±¸øÄ£¡¢¼ç¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾å¤Ç¡¢Ìò½ê¤Î¿½ÀÁ¤ä¼êÂ³¤¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´±¸øÄ£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖGovTech Express¡Ê¥¬¥Ö¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¡¢330°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ー ¹ÔÀ¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï°ÑÂ÷¤«¤é¼«Áö¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¿¤ÁBot Express¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´±¸øÄ£¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿°ÑÂ÷·¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¼ûÍ×¤Ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤È¹Í¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¿ï»þ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡õ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¤Ç¤ÏAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Îー¥³ー¥É³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¤Ç³«È¯¤¬¤Ç¤¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç300°Ê¾å¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¤¬°ÑÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¤é¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¼ÂºÝ¤ËÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£
ー ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹³«È¯ºî¶È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÍýÅª¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¾ì½ê¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¤ËBot Express¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é¡¢Æî¤ÏÊ¡²¬¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬°·¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ´¹ñ¤ÎÄ®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢Àè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë·È¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤È¥¹¥¥ë¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ー ¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦
¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤òÁ´¹ñ¤ÎÄ®¤Ç¡¢¼¡¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¿È¤¬Ë¾¤à¾ì½ê¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÄ®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÄ®¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Î¤«¡¢IT¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¶ÈÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³¡¢¥µー¥Ó¥¹³«È¯ÊýË¡¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤È¥Îー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÄ®¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸ÊýË¡¤Ç¸½¼Â¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÄ®¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì²è¤ò³«È¯¡¦¸ø³«¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤¬Ä®¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬½»Ì±¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¡£»Å»ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬²¿¤«¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎITÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë¤Ë¿¨¤ì¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
3. »²²è¼«¼£ÂÎÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ËÌ³¤Æ» È¡´Û»Ô »ÔÄ¹ ÂçÀô½áÍÍ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤³¤É¤âGovTech Project¡×¤ËÈ¡´Û»Ô¤â»²²è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥Îー¥³ー¥É¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÁÏ¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÂÎ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¡ÖÈ¡´Û¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¡¢³Ø¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜ Ä¹²¬µþ»Ô »ÔÄ¹ Ãæ¾®Ï©·ò¸ãÍÍ
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ä¹²¬µþ»Ô¤Ç¡Ö¤³¤É¤âGovTech Project¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÔÌò½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ¹²¬µþ»Ô¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢ºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ä¹²¬µþ»Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¹¤²¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸© ¼þËÉÂçÅçÄ® Ä®Ä¹ Æ£ËÜÞÆ¹§ÍÍ
Bot Express¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ä®¤Î¸ø¼°LINE¤â¡¢º£Ç¯¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Ãå¼Â¤ËÄ®Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄ®¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à²ÄÇ½À¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. Bot Express ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒBot Express ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅè°ì¼ù
°ìÈÌÅª¤Ê³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤òÃµµæ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âIT¶È³¦¤Ç¤Î°ìÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤È»É·ã¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÂ³¤¯£±¤Ä¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÇÆ³Æþ¡¦¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGovTech¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦´ë¶È³èÆ°¤Îº¬´´¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢³«ºÅ¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û»ÔÌò½ê¡×Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥¯¥»¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¼èºà¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´´õË¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§hello@bot-express.com
Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒBot Express ¼¹¹ÔÌò°÷PR¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÃ´Åö ¾¾Èø ÌÀÈþ
Bot Express¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡£°¦¤µ¤ì¤ë¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢GovTech Company¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±ÍøÍÑÎ¨¡¦ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¼«¼£ÂÎ¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
Bot Express ³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼ÒBot Express¡Ê¥Ü¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë
¡ÚÀßÎ©Æü¡Û2019Ç¯02·î01Æü
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û1²¯±ß
¡Ú½»½ê¡Û¢©105-6923¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー 23³¬
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅè °ì¼ù
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û´±¸øÄ£ÀìÍÑÂÐÏÃ·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÖGovTech Express¡Ê¥¬¥Ö¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.bot-express.com/
¡ÚÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¡Ûhttps://note.bot-express.com/n/naeaa32eb2b4b
2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç»Ô¶èÄ®Â¼¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢¾ÊÄ£¤Ê¤É330°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤¬Æ³Æþ¡£¡Ê¹ñÀÇÄ£¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎËÚÄ®¡¢½©ÅÄ¸©ÅòÂô»Ô¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÄ®¡¢½ÂÃ«¶è¡¢ÎýÇÏ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¡¢¶âÂô»Ô¡¢ÉÙ»³¸©µûÄÅ»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¢¿À¸Í»Ô¡¢²¬»³»Ô¡¢¹Åç»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢Ê¡²¬¸©¸Å²ì»Ô¡¢²Æì¸©Í¿Æá¸¶Ä®¤Ê¤É¡Ë¡¡
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥áー¥ë( hello@bot-express.com )¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤è¤ê