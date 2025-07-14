¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ê¥µー¥Á¡¢AI¥Ùー¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿À¤³¦½é¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÈ¯¸«
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊCheck Point(R) Software Technologies Ltd(https://www.checkpoint.com/jp/).¡¢NASDAQ¡§ CHKP¡¢°Ê²¼¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ê¥µー¥Á¡ÊCheck Point Research¡¢°Ê²¼CPR¡Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î»öÎã¤ò½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³µÍ×
- CPR¤Ï¡¢AI¥Ùー¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Äー¥ë¤òñÙ¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î»öÎã¤ò½é¤á¤ÆÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¤³¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥³ー¥É¤Ë¼«Á³¸À¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÎÉÀ¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ²óÈò¤Î»î¤ß¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏAI¤Î²óÈò¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î²òÀÏ¡¦¸¡½Ð¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢(https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/what-is-malware/)¤Îºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸¡ÃÎ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀï½Ñ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÆñÆÉ²½¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹²óÈò¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¸¡½Ð¤«¤éÆ¨¤ì¤ë»î¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±ÒÂ¦¤â¶¼°Ò¤Î¸¡ÃÎ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËAI¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¹¶·âÂ¦¤ÈËÉ±ÒÂ¦¤Î´Ö¤Ë¡¢Í«Î¸¤¹¤Ù¤¿·¤¿¤Ê¶¥Áè¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CPR¤ÏºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸¡½Ð¤ò²óÈò¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î»öÎã¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï½é¤á¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥³ー¥É¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¡ÃÎ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¤Ë¡ÈÏÃ¤·¤«¤±¡É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ìµ³²¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤¬¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢²òÀÏ¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ç¥ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊMCP¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎMCP¤Ï¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅý¹ç¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¾õ¶·¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²óÈòµ»½Ñ¤¬²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Îµ»½Ñ¤¬¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¿Ê²½¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÎAI²óÈòµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÌÀ
2025Ç¯6·î¤Î½é½Ü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤«¤éÆ¿Ì¾¤Ç¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬VirusTotal¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ´°Á´¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥³ー¥É¤Î°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤ÏÉÔ´°Á´¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï³°Éô¥µー¥Ðー¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ðÊó¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹²óÈò¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«´Þ¤Þ¤ì¡¢Tor¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô¤äÆÃ¼ì¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼Â¸³¤Î½é´üÃÊ³¬¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÇºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AI¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸»úÎó¤¬¥³ー¥É¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿AI¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥É¤ò¸«¤ë¿Í´Ö¤òµ½¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿C++Ê¸»úÎó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¥³ー¥É¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥á¥â¥ê¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó
¥×¥ìー¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ï¡¢»ä¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ì¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë°Ê²¼¤Î»Ø¼¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é·×»»µ¡¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Ô¤ò²òÀÏ¤·¡¢µ½Ò¤µ¤ì¤¿·×»»¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î¥³ー¥É¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤Î¤ß¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Ê¾å¤òÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÈNO MALWARE DETECTED¡Ê¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¸¡½Ð¤Ê¤·¡Ë¡É¤È±þÅú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
LLM¤Ë»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òÌÏÊï¤·¤¿¸À¸ì¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¼Ô¤ÏAI¤Î°Õ¼±¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢¸í¤Ã¤¿È½Äê¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°°Õ¤¢¤ë¥³ー¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¿·¼êË¡¤ò³ÎÇ§
CPR¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎMCP¥×¥í¥È¥³¥ë¥Ùー¥¹¤Î²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤ÏÀ®¸ù¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò°°Õ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯¥Õ¥é¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¤³¤Î¼êË¡¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤¬º£¸åµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¡¢¤è¤êÈ¯Å¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖAI²óÈò¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥¹¤Î²óÈòÀïÎ¬¤Î½é´üÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶·â¼Ô¤¬LLM¥Ùー¥¹¤Î¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃÀ¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÒÂ¦¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËAI¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÅ¨ÂÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»öÎã¤Ç¤µ¤¨¡¢¹¶·â¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI²óÈò¡×¤ËÈ÷¤¨¤ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤ËAI¥Ùー¥¹¤Î¸¡ÃÎµ»½Ñ¤òÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤òÁàºî¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AIµ»½Ñ¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Åý¹ç¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¬¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹²óÈòµ»½Ñ¤ÎÌ¢±ä¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨ÂÐÅªÀï½Ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢²áµî¤Î»öÎã¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡¢AI¥Ùー¥¹¤Î¸¡ÃÎ¥Äー¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òµ½¤¡¢²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡¦Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÁàºî¤ò»î¤ß¤ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤È¸¡½ÐÊýË¡¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬¾ÍèÅª¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢AI¸¡ÃÎ¤ò²óÈò¤¹¤ë¿·¼êË¡¤ò´Þ¤á¡¢¶¼°Ò¥¢¥¯¥¿ー¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¸þ¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÊÝ¸î¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊËÉ¸æºö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥É¥¹¥Ë¥Ú¥Ã¥È¡¢Ê¬ÀÏ¼êË¡¡¢¸¡½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢CPR¤Î¥ì¥Ýー¥È(https://research.checkpoint.com/2025/ai-evasion-prompt-injection/)¤ÎÁ´Ê¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö2025Ç¯6·î25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°(https://blog.checkpoint.com/artificial-intelligence/ai-evasion-the-next-frontier-of-malware-techniques/)¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Check Point Research¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Check Point Research¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¶¼°Ò¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ëThreatCloud AI¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥«ー¤òÍÞ»ß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÊÝ¸îµ¡Ç½¤ÎÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥Ù¥ó¥Àー¡¢ÁÜººÅö¶É¡¢³ÆCERTÁÈ¿¥¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥°: https://research.checkpoint.com/
X: https://x.com/_cpresearch_
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Êhttps://www.checkpoint.com/¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î10Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¿¥¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎInfinity Platform¤È¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÉ»ßÍ¥Àè¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥¯¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£SASE¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤¹¤ëInfinity Platform¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹´Ä¶¤Î´ÉÍý¤òÅý¹ç¤·¡¢´ë¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë½ÀÆðÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢³ÈÄ¥À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Check Point Software Technologies¤ÎÁ´³Û½Ð»ñÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.checkpoint.com/jp/¡Ë¤Ï¡¢1997Ç¯10·î1ÆüÀßÎ©¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¦Check Point Blog: https://blog.checkpoint.com
¡¦Check Point Research Blog: https://research.checkpoint.com/
¡¦YouTube: https://youtube.com/user/CPGlobal
¡¦LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/check-point-software-technologies/
¡¦X: https://x.com/checkpointjapan
¡¦Facebook: https://www.facebook.com/checkpointjapan
¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡Åª¤ÊÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤äÅö¼Ò¤Î¾ÍèÅª¤ÊºâÌ³¤Þ¤¿¤Ï¶ÈÀÓ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î³ÈÂç¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î¾å¾º¡¢¤ª¤è¤Ó¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¤³¦¤Î¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅö¼Ò¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤ª¤è¤Ó¿®Ç°¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ä»ö¾Ý¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îµ¡Ç½¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÇ½ÎÏ¡¢Åö¼Ò¤Î´ûÂ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤È¹ØÆþ¡¢IT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤¬È¯Å¸¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢Â¾À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î¶¥Áè¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»Ô¾ì¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·Ð±Ä¾õ¶·¡¢¥Æ¥í¤Þ¤¿¤ÏÀïÁè¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢2024Ç¯4·î2Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¡Ê¥Õ¥©ー¥à20-F¡Ë¤ò´Þ¤à¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð½ñÎà¤Ë¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆüÉÕ»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏË¡Åª¤ËÆÃÃÊ¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¹Êó»öÌ³¶É ¡Ê¹çÆ±²ñ¼ÒNEXT PRÆâ¡Ë
Tel: 03-4405-9537¡¡Fax: 03-6739-3934
E-mail: checkpointPR@next-pr.co.jp