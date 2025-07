¥Á¥½¥ó¡ÊJISUNG¡ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥° ¡Ö2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say¡×FCÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ¡ª

株式会社Tixplus

電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、2025年10月12日(日)、10月13日(月・祝)に開催される、「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」のFC限定1次先行受付を開始、また、チケプラの「電子チケット」が本公演で採用されたことをお知らせいたします。

■チソン、待望の日本ファンミーティング開催決定!東京・大阪の2都市でファンと再会へ

多重人格を演じたドラマ『キルミー・ヒールミー』、無実の罪を着せられた検事役を熱演した『被告人』など、数々のヒット作で主演を務め、視聴者を魅了してきた俳優チソン。

昨年5年ぶりに日本で開催したファンミーティングでは、トークコーナーやファンとの交流を通じて、直接触れ合う貴重な時間を共有し、多くの好評と応援の声が寄せられました。

この度、昨年から1年ぶりとなるファンミーティングではより多くのファンに会うため、開催地を東京だけでなく大阪にも拡大して開催!

ただいまFC限定1次先行が実施中!チソンが再びより多くのファンへ感動と笑顔を届けます。

<公演タイトル>

2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say

▼公演日程

2025年10月12日(日) 東京・品川きゅりあん 大ホール OPEN 14:30 / START 15:30(予定)

2025年10月13日(月・祝) 大阪・松下IMPホール OPEN 14:30 / START 15:30(予定)

▼チケット代金

全席指定 16,500円(税込)

※お一人様4枚まで

※オリジナルペンライト付き

※未就学児入場不可(4歳以上からチケット必要)

▼チケット販売日程

<FC限定1次先行>

2025年7月11日(金)20:00 ~ 7月27日(日)23:59

<FC限定2次先行>

2025年8月1日(金)20:00 ~ 8月17日(日)23:59

※各先行のお申し込みはチソン(JISUNG)公式ホームページよりご確認ください。

○チソン(JISUNG)公式ホームページ

URL: https://www.jisung.jp/

本公演のチケットは、「チケプラアプリ」にて発券いたします。

チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。

入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。

また、チケット購入後に来場ができない場合には、定価でチケットをやりとりできる、公式の「チケットトレード」サービスをご用意しております。チケット代金、チケット受け渡しは、チケプラが代行しますので、『定価取引』『入場保証』など、取引からご入場まで安心です。

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要 : 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。