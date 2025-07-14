AIµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¡Ã¶ºÀµ(»õÊÂ¤Ó)¤È¿³Èþ(¿§¡¦·Á)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×Äó¶¡³«»Ï
ÁÏÀß78Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Çò°æ À¶»Î)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-9-1 ¿·¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2³¬¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¿·¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬)¡¢ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-5-18 ¥ªー¥Ó¥¹ÀÖºä1F¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÀÖºä±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬)¡¢ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-5-8 ÀÄ»³OM-SQUARE B1¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í³°±ñÁ°±ØÄ¾·ë ÅÌÊâ1Ê¬)¤Î3±¡¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¶ºÀµ¼£ÎÅ¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò6·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ºÀµ»õ²Ê¤È¿³Èþ»õ²Ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥Ñ¤È¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¼¡À¤Âå¶ºÀµ¼£ÎÅ¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×
»õ¤Î¥×¥í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥È¤âÉÊ¼Á¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×
»õ¤Î¥×¥í¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥³¥¹¥È¤âÉÊ¼Á¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×
»õÎó¶ºÀµ¡Ö¥ë¥ß¥Ê¡¦¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡×¡Ê»õÊÂ¤Ó¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¡Ë
¿··¿¸ý¹ÐÆâ¥¹¥¥ã¥Ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Î»õÎóÇÄ°®¤È»õÎó¶ºÀµ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤Ç»õÊÂ¤Ó¤òÀ°¤¨¡¢¸÷²ÃÂ®¶ºÀµÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ºÀµ¼£ÎÅ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿··¿¸ý¹ÐÆâ¥¹¥¥ã¥Ê¡ÖiTero¡×¤ÏÀè¿ÊÅª¤ÊAIµ»½Ñ¤òÅëºÜ
¿··¿¸ý¹ÐÆâ¥¹¥¥ã¥Ê¡ÖiTero¡×¤ÏÀè¿ÊÅª¤ÊAIµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤ä¥Î¥¤¥º½üµî¡¢¥¹¥¥ã¥óÉÔÈ÷¤Î¼«Æ°Êä´°¤Ê¤É¡¢»õ²Ê¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨¤ÈÀºÅÙ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÀººÙ¤Ê²èÁü½èÍýµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÂç·¿¥«¥á¥é¤äÊä½õ´ï¶ñ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¾ÜºÙ¤Ê3D²èÁü¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Î×¾²È½ÃÇ¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÆ±»þ¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»£±ÆÈÏ°Ï¤ä¿¼ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢AI¤¬»£±Æ¹©Äø¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¥ã¥ó»þ´Ö¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿³Èþ»õ²Ê¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡×¡Ê¿§¤È·Á¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¡Ë
»õÊÂ¤Ó¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å½¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡×¤Ë¤è¤ê¡¢»õ¤Î¿§¤ä·Á¤òÀ°¤¨»õÁ´ÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò²þÁ±¤·¡¢¤è¤êÍýÁÛ¤Î¸ý¸µ¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
Å½¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡×
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡£¤¼¤ÒÅö±¡¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤ºÁá¤¯¶ºÀµ¤·¤¿¤¤¡Ä
¡ü¸ý¸µ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤»õ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ä
¡ü¶ºÀµ¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤ÏåºÎï¤Ê»õ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ä
¡ü»õÊÂ¤Ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤É¤Î¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä
¡ü°Â¤¤¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¿´ÇÛ¡£¼ºÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä
¡ü¶ºÀµÃæ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡Ä
¡Ö¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³1¡¥»õ¤Î¾õÂÖ¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¿ÇÃÇ¤¬¸úÎ¨Åª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡¹âÀÇ½¸ý¹ÐÆâ3D¥¹¥¥ã¥Ê(¥ë¥ß¥Ê¥×¥í)
¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµÂç¼ê¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò¤Î¿··¿¸ý¹ÐÆâ¥¹¥¥ã¥Ê¡ÖiTero lumina Pro¡×¤òÅö±¡¤Ç¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¡£¡Ê¹ñÆâ¤Ç¤Ï100ÂæÄøÅÙ¤·¤«Æ³Æþ¤Ê¤·¢¨¡Ë½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤è¤êÊ£»¨¤Ê»õ¤Î¾õ¶·¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇºÎ¼è¤·¡¢³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯¸½ºß¤Î¥áー¥«ーÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥°µÅÝÅª¤Ê¾ÉÎã¿ô¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¥ë¥ß¥Ê¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¶ºÀµ
¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¶ºÀµ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¡¢1700Ëü¿Í°Ê¾å¢¨¤Î¾ÉÎã¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÊÆ¹ñ¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡×¶ºÀµ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤º¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¿©»ö¤ä¼Ò¸òÌÌ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤º¶ºÀµ¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ Align Technology¼ÒÄ´¤Ù ¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¶ºÀµ¤È¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó Go¶ºÀµ¤Î¹ç·×¡Ê2023Ç¯12·îËö¡Ë
3¡¥¥¿¥¤¥Ñ¤ÎÌ£Êý1Æü8Ê¬¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ´ü´Ö¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¡¡¸÷²ÃÂ®¶ºÀµÁõÃÖ
°ìÈÌÅª¤Ë¤«¤«¤ë¶ºÀµ´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ1Ç¯～3Ç¯ÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¶ºÀµ¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡¢Áá¤¯»õÊÂ¤Ó¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬PBM¼Ò¤Î¸÷²ÃÂ®¶ºÀµÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤Ë°ÂÁ´¤Ê±óÀÖ³°Àþ¤ò»õ¼þÁÈ¿¥¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÙË¦¤Î³èÆ°¤ò³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¶ºÀµ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼£ÎÅ´ü´Ö¤òºÇÂçÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÃ»½Ì¡×¤È¡Ö¶ºÀµ¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Î·Ú¸º¡×¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥¿§¤â·Á¤â¼«Í³¼«ºß¡£¹â¥³¥¹¥Ñ¡¦¹âËþÂÅÙ¤Î¿³Èþ»õ²Ê¡¡¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º
¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢»õ¼«ÂÎ¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ºÀµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¤¥áー¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£Åö±¡¤Î¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ¤Ç¤Ï¡¢¶ºÀµ¸å¤Î»õ¤Î·Á¤ä¿§¤ò´µ¼ÔÍÍ¤ÈÏÃ¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍýÁÛÅª¤Ê¸ý¸µ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¶ËÇö¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¡Ö¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡×»Ü½Ñ¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¾æÉ×¤Ê¡Ö¿Ê²½·Ï¥Ýー¥»¥ì¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å·Á³»õ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¶¯ÅÙ¤ÈÂÑµ×À¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
5¡¥1947Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ ¶½³Ø²ñ¡¡ÁÏ¶È78Ç¯¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ
Åö±¡¤Ï¡¢1947Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ ¶½³Ø²ñ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÁÃ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»õ°å¼Ô¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅö±¡¤Î¥É¥¯¥¿ー¤¬´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
°ìËÜ¤Î»õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»õÊÂ¤Ó¡¢´é¡¢¤µ¤é¤ËÁ´¿È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»õÎó²«¶âÈæ¡×¥Ç¥ó¥¿¥ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦´ð½à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
»õ¤Î¿§¡¢·Á¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸Ä¡¹¤Î»õ¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ä»õÆù¤È»õ¤Î¶ÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¡¢´é¤ä¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥óÅù¤È°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤»¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥¿¥ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡×¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤¢¤Ê¤¿¤òÈþ¤·¤¯¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ä¿³Èþ¼£ÎÅ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»õÎó²«¶âÈæ¡×¥Ç¥ó¥¿¥ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó
¾åÉô²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°»õ¤Ï´é¤ÎÃæ¿´¤«¤é°ú¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë¿âÄ¾¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÇÛÎó¤µ¤ì¡Ê¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ËÃæ¿´¤ÎÁ°»õ¤Î2ËÜ¤Î»õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Â¬ÀÚ»õ¡ÊÃæ¿´¤Î2ËÜ¤Î»õ¤ÎÎ¾ÎÙ¤Î»õ¡Ë£±¤ËÂÐ¤·ÃæÀÚ»õ¡ÊÃæ¿´¤Î2ËÜ¤Î»õ¡Ë1.1618¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´2ËÜ¤ÎÁ°»õ¤«¤é¸¤»õ¤ò·ë¤ó¤À¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¾Ð¤Ã¤¿»þ¤Î¿°¤ÎÆâÂ¦¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°»õ¤ÎÀèÃ¼¤¬¡¢²¼¿°¤Î¥É¥é¥¤¥¦¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê¿°¤ÎÈéÉæ¤ÈÆâÂ¦¤ÎÇ´Ëì¤Î¶ÌÜ¡Ë¤Ë·Ú¤¯¿¨¤ì¤ëÄ¹¤µ¤À¤È¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ºÀµ¼£ÎÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å ¼èÆÀ°å»Õ ¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥ºÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¤¬ºßÀÒ
¶ºÀµ¼£ÎÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñÇ§Äê°å ¼èÆÀ°å»Õ ¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥ºÇ§Äê»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¤¬ºßÀÒÇò°æ À¶»Î Shirai Kiyoshi¡¡¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§Äê»ØÆ³°å¡×
½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´µ¼ÔÍÍ¤Î»õ¤Î¾õÂÖ¡¢¤½¤Î¼£ÎÅË¡¡¢ÊäÄÖÊª¤Î¼ïÎà¤äÆÃÀ¡¢ÊÝ¸±¼£ÎÅ¤ÎÅ¬ÍÑ¤«ÈÝ¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ê¤É¤â»öÁ°¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼£ÎÅ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ¡ÖÇ§Äê»ØÆ³°å¡×¤È¤Ï
¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¼Ò¤Î¹Ö½¬¤ò½¤Î»¤·¤¿Ç§Äê°å¤Î¤ß¤¬¼£ÎÅ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥ºÇ§Äê»ØÆ³°å¤Ï¡¢¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥ºÀìÌç°å¤äÇ§Äê°å¤ò°éÀ®¡¦»ØÆ³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿°å»Õ¤Î¤ß¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³°å¼èÆÀ¼Ô¤Ï¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¼Ò¤¬Äê¤á¤ë´ð½à°Ê¾å¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å±¡¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ²¬ Ä«²Æ Tomioka Asaka¡¡¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×
³§ÍÍ¤Î¾Ð´é¤¬ÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤Ç¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×¤È¤Ï
¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¼Ò¤Î¹Ö½¬¤ò½¤Î»¤·¤¿Ç§Äê°å¤Î¤ß¤¬¼£ÎÅ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ü½Ñ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤Î»ñ³Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¼Ò¤¬Äê¤á¤ë´ð½à°Ê¾å¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë°å±¡¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ À¡Îá Hayashi Sumire¡¡ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ¡ÖÇ§Äê°å¡×
¶ºÀµ¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ»õ²Ê°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ý¸µ¤Ï´é¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¾Ð´é¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»õÊÂ¤Ó¤È·òÁ´¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤òºî¤ë¤¿¤á¿ÔÎÏ¤·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥ó¥¿¥ë¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡Ê»õÎó²«¶âÈæ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´µ¼ÔÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¹à¤±¤ëºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤òÌÜ»Ø¤·¼£ÎÅ¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ¡ÖÇ§Äê°å¡×¤È¤Ï
¶ºÀµ»õ²Ê°åÎÅ¤Ë´Ø¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê³Ø¼±¡¢µ»½Ñ¡¢·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê°å¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢³Ø²ñ»ØÄê¸¦½¤»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦½¤¤ÈÎ×¾²¸¦½¤¤«¤é¤Ê¤ë5Ç¯°Ê¾å¤Î¸¦½¤½¤Î»¤È¿ÇÎÅ³èÆ°¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Ø½Ñ³èÆ°¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ³Ê¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢¾ÉÎã¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5Ç¯¤´¤È¤Î»ñ³Ê¹¹¿·¤Ë¤Ï¡¢¸¦½¤Ã±°Ì¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤È¹¹¿·¾ÉÎãÊó¹ðÅù¤Î¹¹¿·¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò°æ ÎÉ¼þ Shirai Yoshihiro¡¡¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー
Åö±¡¤Î»õ²Ê°å»Õ¤ÎÇò°æÎÉ¼þ¤¬¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¥É¥¯¥¿ー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼ÔÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¸ý¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢²¼¤«¤é¥Ö¥í¥ó¥º¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î½ç¤Ç¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥êー¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ï¡¢Ç¯´Ö101～150¾ÉÎã¤Î¼£ÎÅ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»õ²Ê°å»Õ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Ìî ±§Ãè Ono Uchu¡¡¿³Èþ¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¡ÖÇ§ÄêÀìÌç°å¡×
¿³Èþ»Ü½Ñ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¡¢»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÈó¾ï¤ËÇö¤¤¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£»õ¤ò¤Û¤È¤ó¤Éºï¤é¤º¤ËÈþ¤·¤¤»õÊÂ¤Ó¤È¿§¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¹¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¿³Èþ¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kougakukai.com/chiryou/luminate/
¢§»Ü½ÑÆâÍÆ
»Ü½ÑÌ¾¡§¥ë¥ß¥Íー¥È¶ºÀµ
»Ü½Ñ¤ÎÀâÌÀ¡§¥¤¥ó¥Ó¥¶¥é¥¤¥ó¶ºÀµÁ´³Ü¡Ê¸÷²ÃÂ®ÁõÃÖ»ÈÍÑ¡Ë¥ë¥ß¥Í¥¢ー¥º¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¡§µ©¤Ë¡¢¶ºÀµÁõÃÖ¤äÁÇºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤Î°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ²Á³Ê¡§478,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～3,872,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÝ¸±ÂÐ¾Ý³°¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¼£ÎÅ´ü´Ö¡¦¼£ÎÅÈñ¤Ï´µ¼ÔÍÍ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁêÃÌÎÁ¡¢¸¡ººÎÁ¡¢Ä´À°ÎÁ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÎÁÅù¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¢§³Æ±¡¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ª¤è¤ÓÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://shinbashishika.com/contact/reserve/?id=prtimes20250714
ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://www.akasakashika.com/contact/?id=prtimes20250714
ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¡§https://www.aoyamashika.jp/contact/?id=prtimes20250714
¢£¿ÇÎÅ½ê³µÍ×
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½ê
½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-9-1 ¿·¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀþ¡Ö¿·¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30
ÄêµÙÆü¡§½ËÆü
¿·¶¶»õ²Ê°å²Ê¿ÇÎÅ½êURL¡§https://shinbashishika.com/
JR¿·¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ3Ê¬¡¡¡¡¿·¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë2F
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÖºä»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-5-18 ¥ªー¥Ó¥¹ÀÖºä1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÀÖºä¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü
¿ÇÎÅ½êÌ¾¡§ÀÄ»³»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê
½êºßÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-5-8 ÀÄ»³OM-SQUARE B1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ö³°±ñÁ°¡×±ØÄ¾·ë ÅÌÊâ1Ê¬
¿ÇÎÅ»þ´Ö ¡§ 9:30～13:00/14:00～18:30
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË¡¦½ËÆü]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ °åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ Çò°æ¡¡À¶»Î
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ¢©101-0031¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-6-5 Åì¿ÀÅÄ¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§ 1947Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ22Ç¯¡Ë6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ºÇÀèÃ¼»õ²Ê°åÎÅ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°åÎÅË¡¿ÍºâÃÄ¶½³Ø²ñ
TEL¡§03-3526-3031