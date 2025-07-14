¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢2025Ç¯Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï»²²Ã¹ñ¸þ¤±¤Î¸ø¼°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥¿ー¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¡×¤ò½Ë¤¦¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥é¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ë¥µー¥ËÊ¸²½Âç¿Ã¡¢¥µー¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ê¡¦¥¢¥ë¥Ï¥ë¥¸ ¥«¥¿ー¥ë¥Äー¥ê¥º¥à²ñÄ¹¡¢¥¸¥ã¥Ù¥ë¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¸¥ã¥é¥é¡¦¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥êÃóÆü¥«¥¿ー¥ë¹ñÂç»È·ó2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥«¥¿ー¥ë´Û¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¥¸¥§¥Í¥é¥ë ¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥ê¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ë¥ï¥êー¥É¡¦¥¢¥ë¥µー¥ËーÉû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー·ó¥«¥¿ー¥ëËüÇîÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢À¯ÉÜ¹â´±¡¢³°¸òÃÄ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥Þ¥Ã¥êÃóÆü¥«¥¿ー¥ë¹ñÂç»È¤Ï°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÊ¸²½°ä»º¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÄ·ë¡¢´²ÍÆ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤Î³«¤«¤ì¤¿»ÑÀª¤È¤¤¤¦·ú¹ñ¤ÎÀº¿À¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Î2025Ç¯ÂçºåËüÇî¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿¼²½¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬ー¥Ë¥à¡¦¥Ó¥ó¡¦¥à¥Ð¥é¥¯¡¦¥¢¥ë¥¢¥êÊ¸²½¾Ê¼¡´±¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¤Î½Ë²ì¤Ï¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦Í¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñÊ¸²½¾Ê¤Î»²²Ã¤Ï¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÂÐÏÃ¤ò°é¤ß¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¡¢Expo 2025¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Ï°ÛÊ¸²½´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿¼¤á¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·Ý½Ñ¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ°ä»º¤ÎË¤«¤µ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËüÇî¤ÏÂ¿Ê¸²½Åª¤Ê´Ä¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¸òÎ®¤ä¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤¬·Ç¤²¤ë°ÛÊ¸²½´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥«¥¿ー¥ë¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¢¥ê¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ë¥ï¥êー¥É¡¦¥¢¥ë¥µー¥ËーÉû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー·ó¥«¥¿ー¥ëËüÇîÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¤Î½Ë²ì¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤Î»²²Ã¤Ï¸Ø¤ê¹â¤¤ÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½Ë²ì¤¬¡¢ÆüËÜ¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÆÈÆÃ¤ÊË×Æþ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿Í¤Ï¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢³×¿·À¡¢ÌîË¾¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡Ö³¤´ßÀþ¤«¤é¤ÎÈ¯Å¸¡×¡ÊFrom the Coastline, We Progress¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤Î³¤ÍÎÊ¸²½¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢¼«Á³¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤È¥«¥¿ー¥ë¤Î¹ñ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤ì¡¢¥«¥¿ー¥ë¹ñ¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¡¦²ñ¾ì¡§2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÂçºå¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡ËËüÇî²ñ¾ì
¡¦¼çºÅ¡§¥«¥¿ー¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó½àÈ÷°Ñ°÷²ñ
¡¦½ÐÅ¸´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¥Æー¥Þ¡§From the Coastline, We Progress¡Ê±è´ß¤«¤éÌ¤Íè¤Ø ¨¡ ¥«¥¿ー¥ë¤ÎÊâ¤ß¡Ë
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥«¥¿ー¥ë¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤È¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¿å¡×¤È¡Ö³¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¤Î¿¿¼îºÎ¤ê¤ÎÃÎ·Ã¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¡£Ë×Æþ·¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢ÅÁÅý¤È¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÊÝ¸î¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥«¥¿ー¥ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½ÐÅ¸ÌÌÀÑ¡§1050Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.expo2025.or.jp/official-participant/qatar/