ÂçÎà¿®¸ÄÅ¸¡ÖFetish Graphics¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

KOMIYAMA TOKYO Gでは、7月17日(木)より、大類信個展 “Fetish Graphics” を開催いたします。

本展では作家の核となるフェティッシュカルチャーに焦点を当て、ドローイング作品、コラージュ作品、出版物のほか、大類自身が長年にわたり国内外で収集してきた蔵書・関連作品の数々を展示・販売いたします。昨年夏の個展に続き、作家のライフワークと軌跡を紐解く貴重な機会となっております。ぜひ会場にてお楽しみくださいませ。

大類信個展 / Makoto Orui “Fetish Graphics”

7月17日(木)ー 8月11日(月・祝)

KOMIYAMA TOKYO G

1010052 東京都千代田区神田小川町3-20-4 1F D

12:00 - 6:30pm

日・祝 12:00 - 5:30pm

*火水休廊

JULY 17 - AUG 11

12:00 - 6:30pm

SUN・NH 12:00 - 5:30pm

*Closed on Tue & Wed

KOMIYAMA TOKYO G

1F D, 3-20-4 Kanda Ogawamachi Chiyoda-ku, Tokyo 1010052

KOMIYAMA TOKYO G is pleased to present “Fetish Graphics,“ a solo exhibition by Makoto Orui, opening on Thursday, July 17.

This exhibition focuses on the fetish culture that lies at the core of Orui’s practice, showcasing a wide range of works including drawings, collages, and publications, as well as a selection of rare books and related materials the artist has collected over many years both in Japan and abroad.

Following his solo show last summer, this exhibition offers an opportunity to delve deeper into the artist’s lifework and creative journey.