¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¡¢BEK & Moberg¤¬²Æ¤ÎJ-POP¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö·î¥À¥ó¥¹¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«

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BEK & Moberg - ·î¥À¥ó¥¹ (Official Lyric Video): https://youtu.be/mKZuNUb-QWg?si=Z5XI5pGLeFDJa61-
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Written by: Benjamin Qorogllu / Andre Moberg / Leo (45 EXCEED)
Produced by: Bek & Moberg / Coucheron
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