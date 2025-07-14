¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー 2024-2025 ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¡IMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ Â¾¤Ë¤Æ¹¥É¾¼õÃíÈÎÇäÃæ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´17Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò º£Í¿



¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò º£Í¿¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£À¾¿®Î´¡Ë¤Ï¡¢Àµµ¬MLBÇ§Äê¾¦ÉÊ¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION ¤ò¡¢IMAYO ¼è°·Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ó¤ËÁ´¹ñ¼çÍ×É´²ßÅ¹¡¦¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¹¥É¾¼õÃíÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£


¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー

¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæMLB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÅÓ¤ËÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¿·¶­ÃÏ¤ò³«Âó¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤ò¤âµ±¤«¤»¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍËö´ü¤è¤ê160Ç¯¡¢¡Öº£¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¡¢µ±¤­¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆËÜÊª¤ÎÁõ¾þÉÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡Öº£Í¿¡×¡£¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤ÈÅÁÅý¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¸¥å¥¨¥êー¥á¥¾¥ó¡Öº£Í¿¡×¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òµ­Ç°¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤Þ¤Ç·Á¤Ë»Ä¤½¤¦¤È´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£



¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー ÆÃÀß¥µ¥¤¥È


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/


ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 5Ç¯Ï¢Â³¡ÖMLB(TM)︎¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¡×½Ð¾ì·èÄê

¡¡º£·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖMLB¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2025¡×¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤Î°ìÀï¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¥êー¥°ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥êー¥° MVP¡×¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥° MVP¡×¡ÖWBC MVP¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¼«¿È½é¤Î¡ÖMLB¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à MVP¡×¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥È¥¥¥ëー¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÌ´¤Îµå±ã¤ò¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Îµ­Ç°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー 2024-2025 ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¾¦ÉÊ³µÍ×

ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 2025 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ MLB(TM)︎Åìµþ¥·¥êー¥º³«ºÅµ­Ç°


SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖMLB(TM)︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS¡×







¡üÀ½ÉÊ¤ÏMLB Àµµ¬Ç§Äê¡¢MLB ¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤­¡£


¡ü¹ñÆâ¿ôÎÌ318¸Ä¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£


¡üÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ÕÊÌ¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£ー¥«ー¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤­¡£


¡üÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢MLB Åìµþ¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë³«ËëÀï¡Ê3/18¡¦3/19¡Ë½Ð¾ì»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß 990,000±ß¡¡¢¨»Ä¿ô¶Ï¤«







¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-SHIPPO-K18/



ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 2024¥·ー¥º¥ó ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡µ­Ç°


SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖWORLD SERIES CHAMPIONS(TM)︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×








¡üÀ½ÉÊ¤ÏMLBÀµµ¬Ç§Äê¡£MLB¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤­¡£


¡ü¹ñÆâ¿ôÎÌ17¸Ä¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£


¡üÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¡ÊMLB Authentication¡ËÉÕ¤­¡£


¡üÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢MLB ¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¥·ー¥ë¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ÕÊÌ¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£ー¥«ー¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤­¡£



²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß 22,000,000±ß¡¡¢¨»Ä¿ô¶Ï¤«








¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-MEDAL-K24/



ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 2024¥·ー¥º¥ó ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡


¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥° MVP¼õ¾Þ / MLB(TM)︎»Ë¾å½é¡Ö50-50¡×Ã£À®


¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥° ¥Ûー¥à¥é¥ó²¦ ¡õ ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§³ÍÆÀµ­Ç°


SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖK24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS¡×







¡üÀ½ÉÊ¤ÏMLBÀµµ¬Ç§Äê¡£MLB¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤­¡£


¡ü¹ñÆâ¿ôÎÌ540¸Ä¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£


¡üÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ÕÊÌ¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£ー¥«ー¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤­¡£



²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß 2,420,000±ß







¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/



ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 2024¥·ー¥º¥ó ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÆþÃÄ


MLB(TM)︎»Ë¾å½é¡Ö50-50¡×Ã£À®¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥êー¥° ¥Ûー¥à¥é¥ó²¦ ¡õ ÂÇÅÀ²¦¤Î2´§³ÍÆÀµ­Ç°


SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖK18 DIAMOND PENDANTS¡×







¡üÀ½ÉÊ¤ÏMLBÀµµ¬Ç§Äê¡£MLB¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤­¡£


¡ü¹ñÆâ¿ôÎÌ540¸Ä¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£


¡üÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ÕÊÌ¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£ー¥«ー¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤­¡£



²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß 880,000±ß¡¡¢¨´°Çä¸æÎé







¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-D17-NC-K18/



¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.



¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー 2024-2025 ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¼è°·Å¹ÊÞ¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¾ÜºÙ

IMAYO µþÅÔ¸æÃÓÅ¹


¢©604-0954 µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æÃÓÄÌÌøÇÏ¾ìÄÌÅìÆþ¥ë


µþÅÔ¸æÃÓÁÏÀ¸´Û 1³¬


µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö±¨´Ý¸æÃÓ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬


ÄêµÙÆü¡§⽕¡¦¿åÍËÆü¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00


ÅÅÏÃ¡§075-741-7027





IMAYO µþÅÔ¸æÃÓÅ¹


¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 9³¬ Êõ¾þ


¢©600-8555 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®


¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 9³¬


JR¡¢¶áÅ´¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖµþÅÔ±Ø¡×Ä¾·ë


ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00


ÅÅÏÃ¡§075-342-5673¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë





¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 9³¬ Êõ¾þ


IMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/


Mail¡§info@imayo-boutique.jp





IMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯


ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë 23»þ59Ê¬ ¤Þ¤Ç



¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¤Ë¤Ä¤­¡¢ÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢


¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÃíÊ¸¤Ï¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñ¼çÍ×É´²ßÅ¹¤ª¤è¤Ó¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇäÃæ


¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎSHOP LIST(https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨SHINCA ¶äºÂ ¤Ç¤Î¼è°·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




³ô¼°²ñ¼Ò º£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

1861Ç¯¡ÊÊ¸µ×¸µÇ¯¡ËµþÅÔ¤Î¸Þ¾òºæÄ®¤Ë¤Æ¡¢½éÂå º£À¾çÐÊ¼±Ò¡Ê¤è¤Ø¤¤¡Ë¤¬äÑ¡Ê¤«¤ó¤¶¤·¡Ë¡¦¶û¡Ê¤¯¤·¡ËÅù¤ò¼è¤ê°·¤¦¾®´ÖÊª²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢6Âå¡¦160Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÁõ¾þÉÊ¤Ç¿´¤òË­¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò´Ó¤­ÄÌ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Êõ¾þÉÊ¤ÎÀ½ÈÎ°ì´Ó´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ökagayoi¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHyacca¡×¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖICHAROI¡×¡¢¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHINCA¡×Åù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx


IMAYO Official Website


URL¡§https://imayo-boutique.jp/




IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website¡¡


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi



Hyacca Official Website


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/



ICHAROI Official Website


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi



SHINCA Official Website


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca




OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/



SHOHEI OHTANI ¡ß SHINCA


URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-SHOHEI-OHTANI-2024/