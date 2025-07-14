HANA¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡ÖBlue Jeans¡×¤¬ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

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HANA 2nd Single¡ÖBlue Jeans¡×
2025.07.14 Mon. Digital Release
2025.07.16 Wed. CD Release
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HANA 'Blue Jeans' Music Video
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1. Blue Jeans
2. Burning Flower
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ÉÊÈÖ:SRCL-13350~13351
²Á³Ê:3,300±ß(ÀÇ¹þ)
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1 : Burning Flower -Music Video-
2 : Burning Flower -Behind The Scenes-
3 : Drop -VIVA LA ROCK 2025 Live Performance-
4 : HANA ¥Ç¥Ó¥åーÄ¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È -Vlog-
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Û(CD+Blu-ray)
ÉÊÈÖ:SRCL-13352~13353
²Á³Ê:3,000±ß(ÀÇ¹þ)
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1 : Burning Flower -Music Video-
2 : Burning Flower -Behind The Scenes-
3 : Blue Jeans -Performance Video in DIESEL-
4 : HANA ¡ß DIESEL -Behind The Scenes-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û(CD)
ÉÊÈÖ:SRCL-13354
²Á³Ê:1,800±ß(ÀÇ¹þ)
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¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×
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2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)
¡Ö1CHANCE FESTIVAL 2025¡×
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2025Ç¯9·î13(ÅÚ)
¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×
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¢£HANA´ØÏ¢¾ðÊó
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