85¼ïÎà°Ê¾å¤Î³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ó¥Ã¥È¡¢LBMA Japan¡Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë²ÃÌÁ
～¥Çー¥¿¥Ùー¥¹³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹～
³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÈÎÇä¡¦À©ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ63,400¿Í¤ÎÃÏ°èÆÃÇÉ°÷¥µー¥Ó¥¹¤äÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ê¡°æ ÂÙÂå¡¢°Ê²¼¥Ê¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan¡Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢LBMA Japan¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍLBMA Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LBMA Global¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë±÷¤±¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍø¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ò¤â¤Ä87¼Ò(2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Î»ö¶È¼Ô²ñ°÷¤¬¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¼çÉØ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖÃÏ°èÆÃÇÉ°÷63,400Ì¾ÂÎÀ©¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¾ðÊó¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤Î±Ø¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¤Î¤ê¤«¤¨ÊØÍø¥Þ¥Ã¥×¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤¬»ý¤Ä¾¦ºà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¡¦ÃÏ°èÆÃÇÉ°÷¥µー¥Ó¥¹¡Êhttps://www.navit-j.com/service/soho-top.html¡Ë
¡¡Á´¹ñ63,400¿Í¤ÎÃÏ°èÆÃÇÉ°÷¤Ë¤è¤ë¼ÂÃÏÄ´ºº¤äÊ¤ÌÌÄ´ºº¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢Ä´ººÂå¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Êhttps://www.navit-j.com/service/¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤ÎË¡¿Í´ë¶È¥Çー¥¿¤«¤é°û¿©¡¦¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥êー¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ê¤É¡¢85¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÈÎÇä¡¦À©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡ÊÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¡Ë¡Êhttps://www.navit-j.com/service/joseikin-now/¡Ë
¡¡Á´¹ñ63,400¿Í¤ÎÃÏ°èÆÃÇÉ°÷¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¿½ÀÁ¤«¤éºÎÂò¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í LBMA Japan¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í LBMA Japan¡Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÏÂÀôÄ®1ÈÖÃÏ6-16¥ä¥Þ¥È¥Ó¥ë405
HP¡§https://www.lbmajapan.com/
¢¡¥Ê¥Ó¥Ã¥È¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æ ÂÙÂå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Á´¹ñ63,400¿Í¤ÎÃÏ°èÆÃÇÉ°÷¥µー¥Ó¥¹¡¢³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÎÈÎÇä¡¦À©ºî¡¢Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯1·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî1-5-5¶åÃÊ¥µ¥¦¥¹¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢8F
HP¡§https://www.navit-j.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È¡¡¹ÊóÃ´Åö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.navit-j.com/contactus/
TEL¡§03-5215-5713¡ÊÂåÉ½¡Ë
E-mail¡§inquiry@navit-j.com