¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»º¶ÈÊ¬ÀÏ2025¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Î¨¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬ÀÏ
Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¡ÊIAMD¡Ë¤Ï¡¢Å¨¤Î¹Ò¶õµ¡¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢Ìµ¿Íµ¡¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤òÏ¢·È¤µ¤»¤Æ°ìÂÎÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊËÉ±Ò¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¢¤ë¡£¥ìー¥Àー¡¢¥»¥ó¥µー¡¢»Ø´øÅýÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤·¡¢ÃµÃÎ¡¦ÄÉÈø¡¦·Þ·â¤Î³ÆÃÊ³¬¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¨Ä´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÊ£¹çÅª¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·Â¿ÁØÅª¤ÊËÉ±Ò¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¸ÄÊÌËÉ¶õ¤«¤éÅý¹ç·¿¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÁè¤ä¹âÅÙ²½¤¹¤ë¹¶·âµ»½Ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¼±ÊÌ¡¢¼«Î§Åª¤ÊÈ½ÃÇ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ø´øÅýÀ©ÄÌ¿®¡ÊC4ISR¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÂ¨±þÀ¤Î¹â¤¤ËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¼êÃÊ¤âÃ»¡¦Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤Î³ÆÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼êÃÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï±§Ãè¡¦¥µ¥¤¥ÐーÎÎ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿µ¡Æ°·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÎÎ°èÂÐ±þ·¿¤ÎËÉ±Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6.5%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï409.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×17´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325074&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325074&id=bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Lockheed Martin¡¢Raytheon ¡ÊRTX¡Ë¡¢Northrop Grumman¡¢RAFAEL Advanced Defense Systems¡¢Thales Group¡¢Kongsberg Defence & Aerospace¡¢Boeing¡¢Almaz-Antey¡¢Israel Aerospace Industries¡¢NORINCO¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó42.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î³È»¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢IAMD¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë³ÈÂç¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¶¦Æ±±¿ÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬ËÉ±Ò´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Öµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤¬¿·¤¿¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹çÇ½ÎÏ¤È»ýÂ³Åª¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÎÀ©¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Í¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î³µÍ×¡§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Short Range
Medium Range
Long Range
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Air Force
Land Force
Navy
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè LP information
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ó¥µー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶¼°Ò¼±ÊÌ¡¢¼«Î§Åª¤ÊÈ½ÃÇ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ø´øÅýÀ©ÄÌ¿®¡ÊC4ISR¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÂ¨±þÀ¤Î¹â¤¤ËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¼êÃÊ¤âÃ»¡¦Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤Î³ÆÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼êÃÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï±§Ãè¡¦¥µ¥¤¥ÐーÎÎ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿µ¡Æ°·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÎÎ°èÂÐ±þ·¿¤ÎËÉ±Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6.5%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï409.4²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎÅý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×17´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325074&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325074&id=bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Lockheed Martin¡¢Raytheon ¡ÊRTX¡Ë¡¢Northrop Grumman¡¢RAFAEL Advanced Defense Systems¡¢Thales Group¡¢Kongsberg Defence & Aerospace¡¢Boeing¡¢Almaz-Antey¡¢Israel Aerospace Industries¡¢NORINCO¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó42.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î³È»¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢IAMD¤Î¼ûÍ×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë³ÈÂç¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¿¹ñ´Ö¤Î¶¦Æ±±¿ÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤Î³ÎÊÝ¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬ËÉ±Ò´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±´Öµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤¬¿·¤¿¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹çÇ½ÎÏ¤È»ýÂ³Åª¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÎÀ©¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Í¥°ÌÀ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î³µÍ×¡§
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Short Range
Medium Range
Long Range
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Air Force
Land Force
Navy
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè LP information
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø