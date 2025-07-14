Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ìー¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡×¤Ë¤è¤ëÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹¡ØGPT-Trade¡Ù °Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·ÈÀèÄÉ²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Åö¼Ò¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ìー¥É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Âå
É½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§âÃÉô Â§¹ ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè 3402 ¹æ¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 7 ·î 14 Æü¤Ë¡¢
°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¸þ¤±¤ÎÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹¡ØGPT-Trade¡Ù¤ò¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¤ª¤è¤Ó°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È
¤ò±¿±Ä¤¹¤ë GMO ¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÂ¼ ÉÙÎ´¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°Å
¹æ»ñ»º¡Ö¼è°ú½ê¡Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¡Ë¡×¤È¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¡¡¡ÖGPT-Trade¡×¤Ï FX¡¦°Å¹æ»ñ»º¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°ìÈÌÅê»ñ²È¸þ¤±¤ÎÇäÇã¥·¥°¥Ê¥ëÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç
¤¹¡£Èæ³ÓÅª²Á³ÊÊÑÆ°Î¨¤Î¹â¤¤°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢24 »þ´Ö 365 Æü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢
À¸À®¤µ¤ì¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤ò´ð¤Ë¿×Â®¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢Åê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´üÂÔ¼ý±×¤Î³ÎÊÝ¤È²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡GMO ¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤È¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤¬ GPT-Trade ¤Ç¼Â
¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£GPT-Trade ¤Î²èÌÌ¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤¬¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢FX ¤Ï¤â¤È¤è¤ê°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±°ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¢¥»¥Ã¥È¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼è°úÏ¢·Èµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê»ñ²È¤Îµ¡ÉÒ¤Ê¥È¥ìー¥É¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/117557/table/43_1_e8a16df82c95fb6930aae8cf08bd378e.jpg?v=202507140526 ]
¢¨¡ÖGPT-Trade¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢25 Ç¯ £±£± ·î 30 Æü¤Þ¤ÇÅê»ñ½õ¸À¥µー¥Ó¥¹¤ò
ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚURL¡Û
https://gpt-trade.info
¡Ú²èÌÌ¥¤¥áー¥¸¡Û
¡Ú¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡¦GMO¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐÂ¼ ÉÙÎ´
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖGPT-Trade¡×¤È¤Î°Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î28Æü¤è¤êÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿FX¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡24»þ´Ö365ÆüÆ°¤Â³¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Ï¼è°úµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢Âç¤¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤Ï¿´ÍýÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë¼è°ú¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åê»ñ¼êË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤¬Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡GMO¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2016Ç¯10·î¤Ë¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉôÌç¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2017Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î²¾ÁÛÄÌ²ß¸ò´¹¶È¼Ô¡Ê¸½¡¢°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¡Ë¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿IT´ØÏ¢»ö¶È¤ª¤è¤Ó¶âÍ»»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ÈËÉÙ¤Ê¶âÍ»¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢·øÏ´¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢°Å¹æ»ñ»º¤È³°¹ñ°ÙÂØFX¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GMO¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢°Â¿´No.1¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¶È¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Å¹æ»ñ»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§GMO¥³¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐÂ¼ ÉÙÎ´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤ª¤è¤Ó¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡¡Âè00006¹æ¡Ê°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¡Ë¡¢´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3188¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ
URL¡§https://coin.z.com/jp/
<ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ìー¥É¥ïー¥¯¥¹¡¡»ö¶ÈËÜÉô¡¡¡¡ÆÁÅç Ä¾ºÈ
Mail¡§ir@tworks.co.jp¡¡TEL¡§03-6230-8900