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¢¨(C)2025 Valve Corporation. Steam µÚ¤Ó Steam ¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÎValve Corporation ¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
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