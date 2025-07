¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹Ò¶õ¥°¥ëー¥×¤È¥Þ¥ó¥À¥¤¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥°¥ëー¥×¤¬Äó·È¡¡¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë´Ñ¸÷¤ÎÂ¥¿Ê¤ÈÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ÏÆ°

シンガポール航空

シンガポール航空グループとマンダイ・ワイルドライフ・グループは、世界有数の旅行先としてのシンガポールの魅力をさらに発信することを目的に、3年間の戦略的パートナーシップを締結しました。本提携では、限定特典の提供による特別な顧客体験を共創し、野生動物保護の重要性を発信することにより、観光促進と環境保全の両面で価値を提供します。この取り組みは、都市と自然が調和する「シティ・イン・ネイチャー」というシンガポールの国家ビジョンのもと、マンダイ・ワイルドライフ・リザーブを自然の入り口として位置づけるものです。

主要な国際市場からシンガポールへのインバウンド観光促進策の一環として、シンガポール航空ご利用のお客様はマンダイ・ワイルドライフ・リザーブでの特別体験を利用できるほか、限定コラボ商品や来園特典を受けられます。これらの施設は、地域における自然保護活動にも貢献しています。

またこのパートナーシップの一環として、シンガポール航空グループとマンダイ・ワイルドライフ・グループは、野生動物保護の取り組みにおいても協力します。シンガポール航空は航空輸送のスポンサー提供やその他の物流支援を行う予定です。これには、シンガポールの野生動物園と世界各国の認定動物園との間での動物の移送や、野生動物の生息地への返還支援などが含まれます。

シンガポール航空のセールス&マーケティング担当シニアバイスプレジデント ヴィノード・カナンは次のように述べています。

「このパートナーシップにより、お客様にさらなる価値を提供すると同時に、シンガポールおよび世界中での野生動物保護活動を支援することができます。シンガポール航空グループのグローバルネットワークと、マンダイの世界的な野生動物アトラクションを組み合わせることで、シンガポールの観光地としての魅力をさらに高めていきます」

マンダイ・ワイルドライフ・グループの成長・変革担当 副最高経営責任者 ベリーナ・リーは次のように述べています。

「シンガポールを代表する2つのブランドが連携し、世界中の旅行者に向けて、保全活動を支援するワールドクラスの体験を提供します。皆様のご来園が、シンガポールおよび地域の野生動物保全活動の支援につながります。『シティ・イン・ネイチャー』を体現したシンガポールで、シンガポール航空との連携により、『Conservation Included(保全活動が含まれた)』旅行体験をテーマに、空の旅から宿泊、アクティビティ、探検まで一貫した体験をお届けします」

お客様は、シンガポール動物園、ナイトサファリ、リバーワンダー、バードパラダイス、レインフォレスト・ワイルド・アジアなどの人気施設を巡り、バンヤンツリー運営のマンダイ・レインフォレスト・リゾートに滞在、さらにシンガポールならではのグルメも堪能できます。シンガポール航空の旅行体験プラットフォーム「Pelago」では、さまざまな特典やプロモーションが用意されており、共同ブランドの限定グッズも「KrisShop」やマンダイ・ワイルドライフ・リザーブ内の一部店舗で販売されます。

またクリスフライヤー会員のお客様に向けて、新オープン予定のアトラクション「キュリオシティーコーブ(Curiosity Cove)」および「エクスプロリア(Exploria)」の先行プロモーションを実施いたします。これらの施設は、マンダイ・ワイルドライフ・リザーブの東側に位置し、臨場感あるインタラクティブなプレイ空間や自然を再現した環境が特徴です。「Pelago」経由で入園チケットを購入するとボーナスマイルが付与されるほか、2025年第3四半期に登場予定の「コルゴキャンプ(Colugo Camp)」ではマイル交換が可能となり、ミステリーギフトの特典もあります。

さらに、魅力あふれる野生動物の世界の認知と理解を深めるため、2025年8月からシンガポール航空の機内エンターテインメント「KrisWorld」では、マンダイ・ワイルドライフ・グループに関するコンテンツを放映予定です。鳥たちがジュロン・バードパークから新たにバードパラダイスへ居を移す様子に密着したドキュメンタリー「The Great Migration: First Steps and New Eden」をお楽しみいただけます。

シンガポール航空について

シンガポール航空グループは、マラヤンエアウェイズ・リミテッドを前身に1947年に設立しました。その後、マレーシアエアウェイズ・リミテッド、さらにマレーシア・シンガポール航空(MSA)に社名を変更。1972年には、MSAがシンガポール航空とマレーシア航空に分離しました。当初は保有機10機で18か国22都市に運航をしていましたが、現在は世界的なインターナショナルエアライングループに成長しました。シンガポール航空は、そのブランドの果たすべき役割として3つの柱である「Service Excellence」、「Product Leadership」、「Network Connectivity」の向上に継続的に取り組んでいます。シンガポール航空は世界で最も多くの賞を受賞している航空会社です。詳細はシンガポール航空公式ホームページ(singaporeair.com)をご覧ください。

マンダイ・ワイルドライフ・グループについて

マンダイ・ワイルドライフ・グループは、地球環境と野生動物の保護を使命とし、保全教育を通じてより良い未来への行動を促進しています。同グループは、シンガポールにあるマンダイ・ワイルドライフ・リザーブの管理運営を担っており、世界的にも評価の高い野生動物パークが集まるこの地で、訪れる人々と野生動物の魅力的な世界とをつなぐ役割を果たしています。シンガポールのセントラル・キャッチメント自然保護区に隣接するこのリザーブでは、5つの野生動物公園と独自の自然体験、緑豊かな公共スペース、環境に配慮したリゾートを融合させた再開発を進めています。また、マンダイ・ワイルドライフ・グループは、生物多様性の保全を推進し、最先端の野生動物研究に貢献するとともに、持続可能な暮らしを実現する革新的なソリューションの開発や、シンガポールおよび東南アジアの保全パートナーとの連携にも取り組んでいます。グループは、東南アジアでの保全活動を担う「マンダイネイチャー(Mandai Nature)」へ資金援助や物資提供などの支援を行っています。また、グループ傘下の「マンダイ・エックス(Mandai X)」は、成長促進と事業開発を担う部門であり、新たな分野での革新的な事業を創出・推進し、大きな成長と社会的インパクトをもたらす役割を担っています。