¿·³ã¸©Æâ½é¡ª¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ç´Ñ¸÷¿¶¶½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤òÄó¶¡
¡¡e¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È(¢¨1)¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂÀÅÄ ËÓ¡¢ÎëÌÚ Ã£ºÈ/°Ê²¼¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£)¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×(¢¨2)¤ò¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×½é¹æ°Æ·ï(¢¨3)¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯£··î14Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×(¢¨4)¤¬¿·³ã»Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ã»Ô¤Ï¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©ÌÖ¤ä¾å±Û¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ê¼óÅÔ·÷¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Î¦¾å¸òÄÌÌÖ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢¹ñºÝ¹ÁÏÑ¤òÍÊ¤·¡¢¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÈÀ¤³¦¤ò·ë¤ÖËÜ½£ÆüËÜ³¤Â¦ºÇÂç¤ÎµòÅÀÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¹â¼¡¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Âç¤Ê±Û¸åÊ¿Ìî¤Ï¡¢ÊÆ¤Î¤Û¤«¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡¢²Ö¤Îà¤Ê¤É¡¢ÇÀ»ºÊª¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÌÌ¤·¡¢¿®Ç»Àî¡¦°¤²ìÌîÀî¤ÎÎ¾Âç²Ï¡¢Ê¡Åç³ã¡¢Ä»²°Ìî³ã¡¢¥é¥à¥µー¥ë¾òÌóÅÐÏ¿¼¾ÃÏ¤Ç¤¢¤ëº´³ã¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿åÊÕ¶õ´Ö¤ÈÎ¤»³¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ°ä»º¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·³ã»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¤ß¤Ê¤È¤Ô¤¢¡×¤ä¡Öµìã·Æ£²ÈÊÌÅ¡¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂ¼¡×¤ä¡Ö¿·³ã¤»¤ó¤Ù¤¤²¦¹ñ¡×Åù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¸©Æâ¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ³èÀ²½¤Î»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÂÎ¸³·¿¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤Ï¡¢Î¹Á°¡¦Î¹Àè¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤Ë´óÉí¤¬¤Ç¤¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ´óÉí³Û¤Î30%Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë¡¢»ÔÆâ²ÃÌÁÅ¹¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤ò¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÂ¨»þ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´óÉí¤Ï¡¢¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÃÌÁÅ¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤äPOP¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é´óÉí¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯7·î14Æü(·î)¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤ò´Þ¤á¤¿²ÃÌÁÅ¹57Å¹ÊÞ(2025Ç¯7·î14Æü»þÅÀ)¤Ç¤ÎÀº»»»þ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£5,000±ß¤«¤é300,000±ß¤Þ¤Ç¤Î´óÉí³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢1,500±ß¤«¤é90,000±ß¤Þ¤ÇÁ´7·ô¼ï¤Î¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤¬ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ê¡¦ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢²ñ·×»þ¤Ï1±ßÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï²ÃÌÁÅ¹¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÇ§¾Ú(ÀÅÅªMPMÊý¼°)¡×¤È¡Ögiftee STAMP¡×(¢¨5)¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÇ§¾Ú¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ»þ¤Ë¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿e¥®¥Õ¥È¡×¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê²èÌÌ¤«¤é¡¢»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞÅù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¸å¡¢»ÈÍÑ¶â³Û¤òÆþÎÏ¡¦³ÎÄê¤·¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë»ÙÊ§¤¤´°Î»²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ögiftee STAMP¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¶â³Û¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆþÎÏ¡¢ÆþÎÏ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Î·ôÌÌ¤Ë¡¢²ÃÌÁÅ¹¤¬ÅÅ»Ò¥¹¥¿¥ó¥×¡Ögiftee STAMP¡×¤ò²¡°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£Î¾·èºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤¤´°Î»»þ¤Ë¡Ö¾Ã¤·¹þ¤ß¡×¤È¤¤¤¦½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍøÍÑºÑ¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÍøÍÑÅù¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿·¤¿¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ª¤è¤Ó´óÉí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥®¥Õ¥È¤Ç¿Í¤È³¹¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤ò°é¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤ò¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ª¤è¤ÓÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)¡¡e¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤È¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢e¥®¥Õ¥È¤ÎÀ¸À®¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹
(¢¨2)¡¡e³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹(2022Ç¯6·î¾¦É¸ÅÐÏ¿ºÑ¤ß)
(¢¨3)¡¡¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ ¡ÖÊÝ°é±àÎ±³Ø¡×¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÖÎ±³ØÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë
º´ÅÏ»Ô¡¦Æîµû¾Â»Ô¤ò½ü¤¯
(¢¨4)¡¡¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)︎¡×¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹(2021Ç¯1·î¾¦É¸ÅÐÏ¿ºÑ¤ß)
(¢¨5)¡¡giftee STAMP¤È¤Ï¡¢¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÇÅÅÃÓÉÔÍ×¤ÎÅÅ»Ò¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ÉÅÅ»ÒÃ¼Ëö¤Î²èÌÌ¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄ¾ÀÜ¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
e¥®¥Õ¥È¤ª¤è¤Óe¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¾È¹ç¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÈÈ¿±Ç¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢£ ¿·³ã»Ô¤Ç¤Î¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡× ³µÍ×
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://niigata-tabisaki.com
´óÉí¥µ¥¤¥È¡§https://niigata.tabisaki.gift/
Æ³ÆþÀè¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô
Æ³Æþ»ö¶È¡§¿·³ã»ÔÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î14Æü(·î)
Æ³ÆþÌÜÅª¡§ ¿·³ã»Ô¤Î´Ñ¸÷¡¦·ÐºÑ³èÀ²½
´óÉíÊýË¡¡§
- ¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×´óÉí¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·Ç¼ÀÇ¼Ô¾ðÊó¤òÅÐÏ¿
- ´óÉí¶â³Û¤òÁªÂò¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ç´óÉí´°Î»
ÍøÍÑÊýË¡¡§
¢§Æó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÇ§¾Ú
- ¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Î²èÌÌ¤«¤é¡Ö¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤ê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
- Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¶â³Û¤òÆþÎÏ
- ¡Ö·èºÑ¤¹¤ë¡×¤ò²¡²¼¤·»ÙÊ§¤¤´°Î»²èÌÌ¤ò¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯
¢§¡Ögiftee STAMP¡×Ç§¾Ú
- ¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×¤Î²èÌÌ¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×ÍøÍÑ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·ÍøÍÑ¶â³Û¤òÆþÎÏ
- ¥¹¥¿¥ó¥×²¡²¼²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯
- ¡Ö·èºÑ¤¹¤ë¡×¤ò²¡²¼¤·»ÙÊ§¤¤´°Î»²èÌÌ¤ò¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯
·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ(VISA¡¢Mastercard¡¢JCB¡¢American Express¡¢Diners Club)
´óÉí¶â»ÈÅÓ¡§
- Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡§»ÔÌ±¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤ÈÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤Î·°¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- Ê¡»ã¡§·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
- »Ò°é¤Æ¡§Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®
- ´Ä¶¡§´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ
- ¿·³ã¥Ö¥é¥ó¥É¡§Á´¹ñ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡¢¿©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·³ã»Ô¤ÎÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê
- ÆÃ¿§¤¢¤ë¶è¤Å¤¯¤ê
- »ÔÄ¹¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»(¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¶È)
ÁªÂò²ÄÇ½¤Ê´óÉí¶â³Û¤ÈÊÖÎéÉÊ·ô¼ï¡§
- ´óÉí³Û5,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×1,500±ßÊ¬
- ´óÉí³Û10,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×3,000 ±ßÊ¬
- ´óÉí³Û20,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×6,000±ßÊ¬
- ´óÉí³Û30,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×9,000±ßÊ¬
- ´óÉí³Û50,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×15,000±ßÊ¬
- ´óÉí³Û100,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×30,000±ßÊ¬
- ´óÉí³Û300,000±ß¡§¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿eÎ¹¥®¥Õ¥È¡×90,000±ßÊ¬
ÍøÍÑ´ü¸Â¡§´óÉí¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤«¤é180Æü´Ö
²ÃÌÁÅ¹¡§¿·³ã»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀßÅù57Å¹ÊÞ(2025Ç¯7·î14Æü»þÅÀ)
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)︎¡×³µÍ×
¡¡¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)︎¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö³¹¡×¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤â¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)︎¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¡¢¥¥â¥Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¸ÄÀÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡ÂÐ¾Ý¡§¹ñ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÃÏ¶ä¡¦ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¡¦ÃÏ°è¾¦¼ÒÅù
³èÍÑÊýË¡¡§Î¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)︎¡¢´Ñ¸÷¸þ¤±ÃÏ°èÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡¢MaaS¾è¼Ö·ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå±þ±ç·ô¡¢ÃÏ°è¾¦ÉÊ·ôÅù
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://x.gd/oyyyl
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://x.gd/eKzli
¢£¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÂ¨ºÂ¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ(´óÉí)¤¬¤Ç¤¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¡¢»ÔÄ®Â¼Æâ¤Î¤ªÅ¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤Î´ðËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Î®ÄÌ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Öe³¹¥®¥Õ¥È(R)¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤Î¼Â»Ü¤«¤é¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¦ÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤òÎ¹Á°¡¦Î¹Àè¤Ç´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤Ç´óÉí¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤òÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´óÉí¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¤¬Î¹Àè¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ÊÃÏ°è¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò¼Â¸½¤··ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î¸þ¾å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹Á°¤Î´óÉí¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ñ¸÷¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÅ»Ò¾¦ÉÊ·ô¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ÏÁ´¤Æ¼«Æ°¤Ç¥Çー¥¿²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¢½ñ¤ä½¸·×¡¢ÀÁµá¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢Æþ¶â¤ò´Þ¤àÀº»»ºî¶È¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê·ÐºÑ»Ù±ç¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R) ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û¡¡https://x.gd/FGhnj
Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ¿ô¡§104¼«¼£ÂÎ(2025Ç¯7·î14Æü(·î)»þÅÀ)
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Øe¥®¥Õ¥È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¢´ë¶È¡¢³¹¤Î´Ö¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤ò°é¤à¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢e¥®¥Õ¥È¤ÎÈ¯¹Ô¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëe¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±e¥®¥Õ¥ÈÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)¡×¡¢e¥®¥Õ¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯¹Ô¤·ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖeGift System¡×¡¢e¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee for Business¡×¤Î3¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¡¢Ë¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹¤¯e¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×(2021Ç¯10·î¤Ë¡ÖWelcome ! STAMP¡×¤è¤êÌ¾¾ÎÊÑ¹¹)¡¢¤ò2016Ç¯5·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ¸µ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¤Î¥á¥¤¥óµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡¢ÃÏ°è¤ÇÈ¯¹Ô¡¦ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ·ô¤òÅÅ»Ò²½¤·Î®ÄÌ¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe³¹¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ(R)¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10－2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢12³¬
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î10Æü(¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡§2011Ç¯3·î)
»ñËÜ¶â¡§3,249É´Ëü±ß(2025Ç¯3·îËö»þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂÀÅÄ ËÓ¡¢ÎëÌÚ Ã£ºÈ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ÎÅ¸³«(°Ê²¼4¥µー¥Ó¥¹)
£±. ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ögiftee(R)¡×¤Î±¿±Ä
£². Ë¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥®¥Õ¥ÈÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖeGift System¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«
£³. e¥®¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ögiftee for Business¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«
£´. ¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öe³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«
URL¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£¡¡https://giftee.co.jp
giftee(R)¡¡https://giftee.com
giftee for Business¡¡https://giftee.biz/
e³¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(R)¡¡https://giftee.co.jp/service/emachi-platform