¡Ú7·î24Æü³«ºÅ¡Ûpickupon¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ËÇº¤à´ë¶È¸þ¤±¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ËÅÐÃÅ·èÄê!!
pickupon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾®È¨ÍÎ°ì¡¢°Ê²¼pickupon¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÅçÅÄÍºÂÀ¡¢°Ê²¼¥¨¥Ã¥¸¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¼çºÅ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î¾®È¨¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤¬À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Èë·í¤Ê¤É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉÔÍ×ÏÀ¤òÊ¤¤·¤ÆÇä¾å¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤¬ÅÐÃÅ¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹²þÁ±¤Î¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://the.geaine2.jp/seminar/7269/?utm_source=pickupon&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar0724
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿²ñ¼Ò¤¬Çä¾å¤ò2ÇÜ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¡×
ºòº£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ËÇº¤àÃæ¡¢¡Ö¤â¤¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¼¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Çä¾å¤ò2ÇÜ¤Ë¤Þ¤Ç·àÅª¤Ë¿¤Ð¤·¤¿´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹±¿ÍÑ¤Î¥³¥Ä¤ä¸½¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
pickupon¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¤Î»öÎã¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä±¿±Ä¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡¦º£¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý
¡¦À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¼ÒÆâ¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¤ÎÉ¬Í×À¡¦¹×¸¥ÅÙ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÇä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬¸«¤Î60Ê¬¤Ç¤¹¡ª
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð¡¡
¥¨¥Ã¥¸¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
AI¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈÉô¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡¡¸Þ½½Íò À¯µ®
¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤Æ¿Í»öÁ´ÈÌ¤ò·Ð¸³¸å¡¢HRtech¿·µ¬»ö¶È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢¿Íºà¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¥¨¥Ã¥¸¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È»Ù±çAI¥Äー¥ë¡ÖGeAlne¡×¤ÎÈÎÇä¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯Ë¡¿Í±Ä¶È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¶¨²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§HED¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÍýÍý»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
RECERO³ô¼°²ñ¼Ò
¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡ÁáÀî ÃÎ½¨
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤ÆÏÂ¿©ÀìÌç¥·¥§¥Õ¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¶È³¦¤ØÅ¾¿È¡£2022Ç¯¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥»¥ë¥á¥¤¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëRECERO³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¾»ö¡£
pickupon³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®È¨ ÍÎ°ì
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦HCIÎÎ°è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÇCGM¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¡¢PR¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¥Äー¥ë¡ÊSaaS¡Ë³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åOpen Network Lab¤ËºÎÂò¤µ¤ì2018Ç¯2·î¤Ëpickupon³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£IBM BlueHub¡¢Plug and PlayÅù¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤ØºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ö¶È³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢2019Ç¯9·î¤Ë²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢pickupon¤Î³«È¯¡¦±Ä¶È¤òÅý³ç¡£
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～13:00
¢£³«ºÅ·Á¼°
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¢£»²²ÃÈñÍÑ
ÌµÎÁ
¢£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL
https://the.geaine2.jp/seminar/7269/
¢£ ±Ä¶È/¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎSFAÆþÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ CTI¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×
¡ÚÅÅÏÃ/MTG¶ÈÌ³DX²½¤Ë¤è¤ê²ò·è¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎÌäÂê¡Û
1. ¾ðÊó¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏÏ³¤ìÌäÂê
¡¡²ñÏÃÆâÍÆ¤òCRM¡¦SFA¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼«Æ°ÆþÎÏ¡ªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢ÆþÎÏÏ³¤ì¤âËÉ¤°¡ª
2. ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½ÌäÂê
¡¡¥Æ¥¥¹¥È¡ß²»À¼¤Î°ì¼¡¾ðÊó¤¬»Ä¤ê¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¥³ー¥ë¤ò°ì½Ö¤Ç³ÎÇ§¡¦¶¦Í¡ª
3. Â°¿Í²½ÌäÂê
¡¡¸ÜµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡×¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¤É¤ó¤É¤óÃßÀÑ¡ª
²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃ¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÄÌÏÃÆâÍÆ¤Î¥µ¥Þ¥êー¤òAI¤¬¥Æ¥¥¹¥È¡ß²»À¼¤ÇºîÀ®¤·¡¢¼«Æ°ÆþÎÏ¡¦¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆþÎÏ¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¥Áー¥à¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡ÊCRM¡¦SFA¤Ê¤É¡Ë¤Ø¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È¤Î²ÍÅÅ¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÆþÎÏÏ³¤ì¤òËÉ¤®¡¢ÆþÎÏ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È²ÄÇ½¥Äー¥ë¡§Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È, Microsoft Excel, Slack
¢¨Webhook¤ò²ð¤·¤Æ³Æ¼Ò¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½
¢£ ±Ä¶È/¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎSFAÆþÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿web MTG µÄ»öÏ¿AI¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§MTG¤ÎÏ¿²» / ¼«Æ°µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë
MTG½ªÎ»¸å¡¢°ì½Ö¤ÇµÄ»öÏ¿¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë
pickupon¤¬MTG¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢Ï¿²»/Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢MTG½ªÎ»¸å¡¢µÄ»öÏ¿¤¬°ì½Ö¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§SFAÏ¢·È ÆþÎÏÆÃ²½¡ª
SFAÏ¢·È ÆþÎÏÆÃ²½¡ª
ÆþÎÏ¤ËÆÃ²½ ÆþÎÏ¹àÌÜ¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¼«Æ°¥µ¥Þ¥êーÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¡ª¹½Â¤Åª¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤â²ÄÇ½¡£
¥Çー¥¿ÊÝÂ¸ÎÁ¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
µÄ»öÏ¿¤Î·¿¤â¼«Í³¼«ºß!!
¼«Æ°ÆþÎÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¾¦ÃÌµÏ¿¤ÎÏ³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¼«¼Ò¤ËÊ»¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÄ»öÏ¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
pickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë
URL¡§https://pickupon.io/
¢£ pickupon³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¡Ø¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¡×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£HCI¡¢¿ÈÂÎ³ÈÄ¥¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÎÎ°è²£ÃÇÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬2018Ç¯1·î¤ËOpen Network Lab¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë2018Ç¯2·î15Æü¤ËÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢²ñÏÃ¥µ¥Þ¥êーAIÅÅÏÃpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§pickupon³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ4ÃúÌÜ2－45 ¹âÐòÆ²¥Ó¥ë2³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¥ª¥Õ¥£¥¹ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¿ûÌî2-15-8 1F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¾®È¨ ÍÎ°ì
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯2·î15Æü
URL¡¡¡¡¡§https://pickupon.io/corporate
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶È/¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎSFAÆþÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿web MTG µÄ»öÏ¿AI¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×( https://pickupon.io/ ) / SFAÆþÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AIÅëºÜCTI¡Öpickupon¡Ê¥Ô¥¯¥Ý¥ó¡Ë¡×( https://pickupon.io/cti )¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢±Ä¶È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï±Ä¶È¥Ï¥Ã¥¯¡×( https://pickupon.io/blog )¤Î±¿±Ä¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥Á¥ãー¥ó¥Ñ¥È¥íー¥ë( https://pickupon.io/churn-patrol ) / Mazrica¡Ê¥Þ¥Ä¥ê¥«¡ËÆ³Æþ»Ù±ç( https://pickupon.io/solution/MazricaSales ) / HubSpotÆ³Æþ»Ù±ç( https://pickupon.io/solution/hubspot )¡¢½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à( https://pickupon.io/dx-subsidy )¤ÎÄó¶¡/±¿±Ä¡£
¢£ ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§pickupon³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡¡¡§050-3134-5404
e-mail ¡§info@pickupon.io
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://pickupon.io/inquiry