¡ÖÌ¿¤Î½Å¤µ¡×¤È¸þ¤­¹ç¤¦1Çñ2Æü¨¡¨¡ÃÎÍ÷ÆÃ¹¶´ðÃÏÀ×¤ÈÉÙ²°Î¹´Û¤òË¬¤Í¤ë¸½ÃÏ¸¦½¤²ñ¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­2026Ç¯4·î¤Þ¤ÇÄÉ²Ã³«ºÅ·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ

ÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¤È´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ¤Ï¡¢


¡ÖÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¡×¡ÖÉÙ²°Î¹´Û¡×¡ÖÃÎÍ÷Éð²È²°ÉßÄí±à·²¡×¤òË¬¤ì¤ë¸½ÃÏ¸«³Ø·¿¤Î¸¦½¤²ñ¤ò¡¢


2025Ç¯8·î～2026Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡ÈÀ¸¤­¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡É¡ÈÌ¿¤Î»È¤¤Êý¤È¤Ï¡É¨¡¨¡¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤¤¡¢


¡Ö¿´¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤òÆþ¤ì¤ë¸¦½¤²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè²óÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­2026Ç¯2·î¡¦4·î¤Ë¤âÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


https://kmcanet.com/202409chiran-2/




¢£¸¦½¤¤ÎÇØ·Ê

¼¯»ùÅç¡¦ÃÎÍ÷¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ËÎ¦·³ÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¡ÊÆÃ¹¶Ââ¡Ë¤Î½Ð·âµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤³¤Î¸¦½¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤­Ââ°÷¤¿¤Á¤¬°ä¤·¤¿¼ê»æ¤ä°äÉÊ¤ò¸«³Ø¤·¡¢Èà¤é¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¡ÖÉÙ²°Î¹´Û¡×¤Î


½÷¾­¤Î¹ÖÏÃ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¡¦À¸¤­Êý¡¦Æ¯¤­Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£


´ë¶È¸¦½¤¡¦¼Ò°÷¶µ°é¤È¤·¤Æ¤âÆ³Æþ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¡¢´¶¼Õ¤Î¿´¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò


ºÆÇ§¼±¤Ç¤­¤ë¸¦½¤¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡ÚËÜ¸¦½¤¤ÎÆÃÄ§¡Û

ÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤Ë¤Æ¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î°ä½ñ¡¦°äÉÊ¡¦¼Ì¿¿¤ò¸«³Ø


ÉÙ²°Î¹´Û¤Ë¤Æ½ÉÇñ¡¿±ÇÁü¡ÖÃÎÍ÷¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×´Õ¾Þ¡¿½÷¾­¤Î¹ÖÏÃ


Îò»Ë¤¢¤ëÉð²È²°ÉßÄí±à·²¤òÀìÇ¤¥¬¥¤¥É¤È¤È¤â¤Ë»¶ºö


¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡×¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤­¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö


1Çñ2Æü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¡Ö¿´¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤ëÂÎ¸³


¡Ú³«ºÅÆüÄø¡Û

¡ÚËþÀÊ¡Û2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë～21Æü¡ÊÌÚ¡Ë


2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë～9Æü¡ÊÌÚ¡Ë


2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～4Æü¡ÊÌÚ¡Ë


¡úÄÉ²Ã³«ºÅ¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～18Æü¡Ê¿å¡Ë


¡úÄÉ²Ã³«ºÅ¡§2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10Æü¡Ê¶â¡Ë



¡Ú½¸¹ç¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡Û


¼¯»ùÅç¶õ¹Á1³¬ Áí¹ç°ÆÆâ½êÁ°¡¡12:45½¸¹ç


¤Þ¤¿¤Ï ¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø À¾¸ý¡¡13:35½¸¹ç



¡Ú»²²ÃÈñ¡Û


1Ì¾ÍÍ 118,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡Ê»ñÎÁÂå¡¢Í¼¿©¡¦Ä«¿©¡¦Ãë¿©Âå¡¢½ÉÇñÈñ¡¢¹ÖÏÃÂå¡¢¥¬¥¤¥ÉÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë



¡ÚÄê°÷¡Û


³Æ²ó20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë


¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë³µÍ×¡Û

¡Ò1ÆüÌÜ¡Ó


ÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û ¸«³Ø¡¿ÉÙ²°Î¹´Û¤Ë¤Æ±ÇÁü´Õ¾Þ¡¦Í¼¿©¡¦¸òÎ®


¡Ò2ÆüÌÜ¡Ó


ÉÙ²°Î¹´Û ½÷¾­¹ÖÏÃ¡¿±ÇÁü¡õ¼ê»æÅêÈ¡¡¿Éð²È²°ÉßÄí±à¸«³Ø¡¿¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Þ¤¿¤Ï¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç²ò»¶


¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û

¡¦¼Ò°÷¤ä²ÈÂ²¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸À­¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤


¡¦¿´¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤«¤é¡ÖÆ¯¤¯°ÕÌ£¡×¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤


¡¦·Ð±ÄÍýÇ°¤ÎËÜ¼Á¤òÂÎ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤


¡¦¡Ö´¶À­¤òËá¤¯¾ì¡×¤È¤·¤Æ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤


¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û

¡ÖÌÀÆüÆÃ¹¶¤Ë½Ð¸þ¤¯¼ã¼Ô¤Î¾Ð´é¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡×


¡ÖÌ¿¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢Ìä¤¤Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×


¡Ö½÷¾­¤ÎÏÃ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤ÆÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×


¡Ö¡È¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¡É¤¬¼«Ê¬¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×


¡Ö¼Ò°÷¤Ë¤â¤³¤Î´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×


¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û

°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡§


https://kmcanet.com/202409chiran-2/


TEL¡§06-6312-0691¡¿FAX¡§06-6312-9022


¼çºÅ¡§ÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¿´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ


´ë²è¡¦¶¨ÎÏ¡§Í­¸Â²ñ¼Ò ÆîÏÂ¥È¥é¥Ù¥ë


¤ªÌä¹ç¤»¡§nakamura@kmcanet.com









¡ÈÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢


¡È¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë--¡£


¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤È½Ð²ñ¤¦1Çñ2Æü¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ÖÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¿´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


Åö²ñ¤ÏÁÏ¶È70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


»º¶È³¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢»þÂå¤ËÂ§¤·¤¿´ë¶È·Ð±Ä¤Î·¼ÌØ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¹ñÆâ»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÎã¤Î¡ÖÁ´¹ñ·Ð±Ä¼ÔÂç²ñ¡×¤Ï¡¢500¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼Ô¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤ÆËèÇ¯2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢


º£²ó¤Ç142²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¡¢¼ÒÄ¹½Î¡¢·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¡¢


Â¿ºÌ¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¹ÖºÂ¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤È¿Íºà°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤äÇº¤ß¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ÏÎý¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äÀìÌç²È¡¢¹Ö»Õ¿Ø¤¬


¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÆüËÜ·Ð±Ä³«È¯¶¨²ñ¡¿´ØÀ¾·Ð±Ä´ÉÍý¶¨²ñ¡ÊJMDA¡¿KMCA¡Ë


Âçºå¡§¢©530-0027 Âçºå»ÔËÌ¶èÆ²»³Ä®1-5 »°¶¦ÇßÅÄ¥Ó¥ë3F


¶¨²ñURL: https://kmcanet.com/


Åìµþ¡§¢©104-0033¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-3-21 BIZ SMART³ý¾ìÄ® 215¹æ¼¼


ÂåÉ½¼Ô¡§Ä»±Û ¹§


ÀßÎ©¡§1953Ç¯


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¡ÖÁ´¹ñ·Ð±Ä¼ÔÂç²ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ö»ÕÇÉ¸¯»ö¶È¡¢


¸ø³«¸¦½¤¡¦¼Ò°÷¸¦½¤¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤»ö¶È¡¢³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¢


¹©¾ì¸«³Ø²ñ¡¿Í¥ÎÉ´ë¶È¸«³Ø²ñ¡¢·Ð±Ä¿ÇÃÇ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢


°Û¶È¼ï¸òÎ®²ñ¡¦·ÐÍ§²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£