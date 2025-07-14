¥¤¥ó¥Ù¥¹¥³¡¢13²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥Ö¥ê¥óÅê»ñ²È¤Ø¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½

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2025 Invesco Global Sovereign Asset Management Study
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Appendix
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2025 Invesco Global Sovereign Asset Management Study
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