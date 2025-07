Jungbunzlauer、IFT First 2025で新しいTayaGel(R) LAを発売し、テクスチャライザーのポートフォリオを強化

バーゼル(スイス), 2025年7月14日 /PRNewswire/ -- 高品質で持続可能な天然由来原料の世界的リーダーであるJungbunzlauerは、新たな低アシルゲランガムTayaGel® LAの発売によりテクスチャライザーの製品群を拡充します。この新製品はシカゴで開催されるIFT FIRST 2025でお披露目され、イノベーション、応用技術の専門知識、消費者に理解しやすい成分ソリューションに継続的に投資してきた同社にとって重要なマイルストーンとなります。



植物由来でラベルに優しい処方に対する需要の高まりに応えて開発されたTayaGel® LAは、ごく少量の使用でも優れた懸濁性能と強固なゲル形成力を発揮します。滑らかな口当たりと透明感のある外観で、クリーンな味わいと見た目が重視される用途に最適です。

「TayaGel® LAでは、信頼性が高く、高性能な天然由来のテクスチャライザーを求める処方開発者の皆様に、これまで以上に多様な可能性を提供できるようになります」と、Jungbunzlauerテクスチャライザー部門副社長のJens Birrer氏は述べています。「私たちの専門家チームは、テクスチャライザーの統合や切り替え、あるいはTayaGel® HAなどの他の製品との組み合わせにおいて、希望するテクスチャーが得られるよう、お客様と一緒になって取り組んでいます。」

TayaGel® LAにより、Jungbunzlauerのテクスチャライザー製品群が拡充しました。製品ラインアップには現在、以下の製品が含まれます。

幅広いグレードのキサンタン・ガム

高アシル(HA)と低アシル(LA)の両方のジェラン・ガム

優れた懸濁性やゲル形成などを実現するための独自のブレンドと用途に応じたサポート

Birrer氏はさらに次のように述べています。「酸味料、甘味料、ミネラル塩をはじめとするJungbunzlauerの他の製品と同じく、これらのテクスチャライザーも高い信頼性、専門知識、品質保証体制で製造されています。これにより、幅広い食品、飲料、栄養分野において、より一貫した成果をお客様に提供できるようになります。」

Jungbunzlauer社は、顧客主導のイノベーションに対する継続的な取り組みの一環として、専門知識、能力、製品開発への重点的な投資を通じて、テクスチャライザー・プラットフォームの強化を続けてきました。これには、2024年のAGI社の買収、テクスチャライザー・チームへの上級専門人材の増強、カナダのポートコルボーン拠点におけるバイオガム生産能力の拡大などが含まれます。これらの取り組みは、ますます複雑化する処方上の課題に対応するため、より深いノウハウ、幅広い機能性、ニーズに合わせたソリューションで顧客をサポートするという当社の長期的な戦略的コミットメントを反映したものです。

ブース番号S723のJungbunzlauerエリアにお越しいただき、TayaGel® LAを使用したビーガン・パンナコッタ、フルーツ・ピューレなどのレシピをお試しいただけます。Jungbunzlauerの専門家が、用途に応じたニーズや配合の課題について対応いたします。

Jungbunzlauerについて

Jungbunzlauerは、食品・飲料から栄養、健康、家庭用品、パーソナル・ケアに至るまで、さまざまな業界のために高品質で持続可能な天然資源由来の原料を生産する大手企業です。当社は、信頼されるパートナーとして、日々の生活の質を高める天然由来の優れた原料の開発をリードしており、進化するお客様のニーズを満たすために、テクスチャライザー、酸味料、甘味料、ミネラル、カスタマイズされたソリューションなど、多様なポートフォリオを提供します。

当社はスイスのバーゼルに本社を置き、ヨーロッパと北米全域にわたる大規模発酵事業を含む最先端の施設を備え、世界130か国以上に誇りを持ってサービスを提供しています。150年以上前に設立されたJungbunzlauerは、現在では13億スイスフラン規模に成長しています。約1,400人の献身的な従業員に支えられ、より健康的で持続可能な未来の実現を目指して事業を展開しています。詳細については、www.jungbunzlauer.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2729544/TayaGel_LA_Announcement.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2729543/Jungbunzlauer_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

