HIKVISION¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¡¢AIoT¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë
2025Ç¯7·î13Æü¡¢¡Ö¹º½£¤ÎAI¤¬À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÃæ¹ñ´Û¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹º½£¥Çー¡×¤¬²Ú¤ä¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹º½£»Ô¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½ÅªÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤È¤½¤Î±þÍÑÀ®²Ì¤¬Éý¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
HIKVISION¤Ï¡¢¹º½£¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö¹º½£¡¦Ì´¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊAIoT¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ßIoT¡Ë´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÈäÏª¡£Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¤ÊÊª¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤Ì¤Íè¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Àè¿Ê¤Î¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¿Í¤È¥â¥Î¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÀ½ÉÊ·²¡¢¤½¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥·¥ó¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤ò¼Â¸½
Ë×Æþ´¶¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡
¡Ö¹º½£¥Çー¡×²ñ¾ì¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥»¥ó¥·¥ó¥°¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³Å¸¼¨¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£HIKVISION¤Î¥¹¥Þー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÍ»¹ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¡£¿ÍÂÎ¹ü³ÊÇ§¼±¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢»ÑÀªÇ§¼±¤Ê¤É¤ÎÀè¿Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢³Ú¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿±¿Æ°¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Î¼Â»Ü¡¢¼«Á³¤ÊÎý½¬¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¿·¤·¤¤Æ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³ÁõÃÖ¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³×¿·¤ÈÌ¤ÍèÁü¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHRIVE¡×¥³¥ó¥»¥×¥È±ÇÁü¤òÈ¯É½
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð
¡Ö¹º½£¡¦Â¤Ì´¡ÊDream Creator¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Ï©±é¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢HIKVISION¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖTHRIVE¡×¤Î±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTech for Good¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥¢ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°Ê²¼5¤Ä¤Î½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦ H¡§¿Íºà¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ
¡¦ R¡§µ»½Ñ³×¿·
¡¦ I¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¡¦ V¡§¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¨Æ¯
¡¦ E¡§´Ä¶ÊÝÁ´¤È¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë
¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈ¯Å¸ÍýÇ°¤ò»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢Âº·É¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥Ë¥ä¥ó¥Ä¥êー¤¬¼«Á³¤Ëº¬ÉÕ¤ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤â¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈË±É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî½ÐÅ¸¤Ï¡¢HIKVISION¤¬µ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖAIoT¡Ü¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡×¤ÎÍ»¹ç¤ò°ìÁØ¿¼¤á¡¢¤è¤ê¹¤¤¹ñºÝÅª¶¨ÎÏ¤ÎÉñÂæ¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£