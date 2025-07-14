2025Ç¯9·î17Æü(¿å)¡¦18Æü(ÌÚ)¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à»º¶È¥Õ¥§¥¢¡×½ÐÅ¸·èÄê¡ª
¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄÅçÎ¼¡¢°Ê²¼¡ÖJGBA¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷²ñ¼Ò¤Î¹¹¤Ê¤ë¾ðÊó¶¦Í¤È¸òÎ®µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢2025Ç¯9·î17Æü(¿å)～18Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à»º¶È¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤ÎÂçºå¤Ë°ú¤Â³¤Âç¤¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½é»²²Ã¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Æ³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÍÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£9·î18Æü(ÌÚ)JGBAÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª
¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à·ãÀï»þÂå¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¡©ÃÏ°èÍÎÏ»ö¶È¼Ô¤ÎºÇ¿·ÀïÎ¬¤ò´°Á´¸ø³«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÇä¾å¤ò¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢À®¸ù»öÎã¤ä¼ºÇÔ»öÎã ¡×¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É ¡×¡¢¡ÖºÇ¶á¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿½¸µÒ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡×¡¢¡Ö¿ÍºàºÎÍÑ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡¢ ¡Ö¿Íºà°éÀ®¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÅÐÃÅ´ë¶È5¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÞÅè¿°ì »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¢¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò
´Ø¹§¼£ »á ¾¢¹©Ë¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
¶ðÁöµ¹µ× »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ð¾¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¾®Àî·õ¿Í »á ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ß¤ä¤³¥ê¥Õ¥©ー¥à ¾ïÌ³¼èÄùÌò
Á°ÅÄÀ¯ÅÐ¸Ê »á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥¨¥À¥Ï¥¦¥¸¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò
¢£9·î17Æü(¿å)¤Ë¤ÏÅÄÅçÂåÉ½¤Î¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¡ª
13:00~13:30¤Ë¤Æ¡ÖÀßÎ©4Ç¯¤Ç²ÃÌÁ´ë¶È300¼Ò¡ªÁ´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëJGBA¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËJGBA¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤ÈÊ»¤»¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¹©Ì³Å¹¤Î·¹¸þ¤äÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£¼õÃí³ÈÂç¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò³§ÍÍ¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¹Ö±é¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤Ë¤Æ¿ï»þ¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡§https://the-bars.com/
JGBAÇ¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
JGBA¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥»¥ß¥Êー¤â¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¸þ¤±¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¹©Ì³Å¹¸þ¤±¡¢½¸µÒ¡¦»Ü¹©¡¦´ÉÍý¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦ºÎÍÑÅù¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー°Ê³°¤Ë¤â»ë»¡²ñ¤Ï²ñ°÷´ë¶È¡¦Ì¤²ñ°÷´ë¶È¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤äÃÏÊý¸òÎ®²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¡§https://jgba.net/schedule/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ¡ÔJGBA¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è¤Î¹©Ì³Å¹¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢½»ÂðÀßÈ÷´Ø·¸¤Î´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¤¡¢½»Âð¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯È¯Â¡£²ñ°÷´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬½»Âð¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊÙ¶¯²ñ¡¦»ë»¡²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤²ñ°÷¤Ë¤â¾ðÊó¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÍ¥ÎÉ¥Ó¥ë¥ÀーÉáµÚ¶¨²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-5-5¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°ÀÖºä¥Ó¥ë4F
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÅÄÅç¡¡Î¼
ÀßÎ©¡§ ÎáÏÂ3Ç¯1·î20Æü
HP¡§https://jgba.net/
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
TEL¡§03-6277-6079
MAIL¡§info@jgba.net