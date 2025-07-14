¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤ÎºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈDIG SHIBUYA 2026¡É¤ò2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ
½ÂÃ«¶è¡Ê¶èÄ¹¡§Ä¹Ã«Éô ·ò¡Ë¤Ï¡¢SHIBUYA CREATIVE TECH¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§ÂçÀ¾¸¼£¡Ë¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈDIG SHIBUYA(¥Ç¥£¥°¥·¥Ö¥ä) 2026¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
*Photo from DIG SHIBUYA 2025
DIG SHIBUYA¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯1·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¤Ï¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ä¡¢ÂçÊ¿Î¶°ì»á¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¬À©¶è°èÆâ¤Ç¤Î¥¦¥©ー¥«¥Ö¥ë¥¢ー¥È¤Ê¤ÉÁ´33¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢4Æü´Ö¤ÇÁíÀÜ¿¨¿Í¿ô¤ÏÌó45Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢µ¯¶È²È¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈCo-Creation Project¡É¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¶õ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤ò´Þ¤à²ñ¾ì¤ä¥Ù¥Ë¥åー¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¡Ë¤ÎÄó¶¡¡¢½¸µÒ»Ù±ç¤ä¾å¸Â30Ëü±ß¤Î±¿±ÄÈñ¤ÎÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¶èÄ¹¡¡Ä¹Ã«Éô·ò
½ÂÃ«¶èÄ¹¡¡Ä¹Ã«Éô·ò ¥³¥á¥ó¥È
½ÂÃ«¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤·¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤É½¸½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDIG SHIBUYA¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤éËèÇ¯¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÎáÏÂ8Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬ÁÏÂ¤¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¡¢½ÂÃ«¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¡¢¤´Íè¾ì¡¢¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DIG SHIBUYA 2026³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾¾Î
DIG SHIBUYA 2026¡Ê¥Ç¥£¥°¥·¥Ö¥ä¡Ë
³«ºÅ´ü´Ö
ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼çºÅ
SHIBUYA CREATIVE TECH¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¦ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡¦Ê¸²½Ä£
¶¦ºÅ
½ÂÃ«¶è
¸å±ç
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í½ÂÃ«¶è´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó
°ÑÂ÷
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆüËÜÇî2.0»ö¶È¡Ê°ÑÂ÷·¿¡Ë
²ñ¾ì
½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê¥¨¥ê¥¢¤Û¤«
ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª
¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥¢ー¥È¤Î½¸ÀÑÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë½ÂÃ«¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎáÏÂ6Ç¯1·î¤Ë¡¢SHIBUYA CREATIVE TECH¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤ÇDIG SHIBUYA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£web3¡¢AI¡¢XR¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Üºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«¤ÇÊë¤é¤·¡¢Æ¯¤¡¢³Ø¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆÍ·¤Ö¥·¥Ö¥äÌ±¤¬¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¢ー¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¨¤ì¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¿·¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²óÍ··¿¤Î¥¢ー¥È¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò¾Î»¿¤·¡¢¤³¤³½ÂÃ«¤Î³¹¤«¤é¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈCo-Creation Project¡ÉÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DIG SHIBUYA 2026¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¢ー¥È¡¢¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸¼¨´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤ò´Þ¤á¤¿¥Ù¥Ë¥åー¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¡Ë¤ÎÄó¶¡¡¢½¸µÒ»Ù±ç¡¢¾å¸Â30Ëü±ß(ÀÇÊÌ)¤Î±¿±ÄÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§ÎáÏÂ7Ç¯7·î28Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë21»þ
½ÂÃ«¶è¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§DIG SHIBUYA 2026¡ÖCo-Creation Project¡×Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bunka/event/bunka-jigyo/digshibuya.html)
¡Ú»²¹Í¡ÛSHIBUYA CREATIVE TECH¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë150¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¸²½¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ò¶è¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê»ñ»º¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Web3¡¢AI ¡¢XR¤Ê¤ÉÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»Üºö¤ò¼Â»Ü»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÅÁ¤¨¡¢Ê¸²½¡¦´Ñ¸÷¡¦»º¶È³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢³¤³°¤«¤éÍ¶Ã×¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶èÌ±¡¦Íè³¹¼Ô¤¬¡¢µ¤·Ú¤Ë¥¢ー¥È¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£