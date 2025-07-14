¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CUC¥°¥ëー¥×¤Î½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤¬¡¢¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢Ê»Àß»ÜÀß¡×¤È¤·¤Æ¡¢7·î14Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡¡¡ÈÂ¿µ¡Ç½²½¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀßÅ¸³«¤ò¶¯²½
2050Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö4¿Í¤Ë1¿Í¤¬75ºÐ°Ê¾å¡×¤Ë¡ªÃÏÊýÃæ³ËÅÔ»Ô¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à»¥ËÚ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸îÏ¢·È¤Î¹½ÃÛ¤Ø
°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ä¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§茺¸ý ·ÄÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¡×¤ò¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢Ê»Àß»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢7·î14Æü(·î)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¾õÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤«¤é°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¡Ê¤¬¤óËö´ü¤äÆñÉÂ¤ÎÊý¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸îÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë»¥ËÚ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸îÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÍÆÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤¹¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¥Õ¥í¥¢¡×¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤¬Ê»Àß¤â¤·¤¯¤Ï¶áÎÙ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ½ê¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¡Ö½¸ÃæÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ð¸îÅÙ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Äê´üÅª¤Ë²ð¸î¿¦°÷¤¬µï¼¼¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡ÖÄê´ü½ä²ó¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë²ð¸î¿¦°÷¤¬µï¼¼¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¿ï»þË¬Ìä¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤¬°åÎÅÅª¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¥·ー¥æー¥·ー¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«Í½Äê¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2876/113588/113588_web_1.png
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê
»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ý200Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÇËÌ³¤Æ»Æâ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸îµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¡Ê»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¿ä·×¢¨1¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ëー¥º¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1½ÐÅµ¡§¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý ÎáÏÂ£µ(2023)Ç¯¿ä·×
¡¡¡¡¡¡»¥ËÚ»Ô¡§2020Ç¯ 13.6%¢ª2050Ç¯ 24.9%¡¡
¡¡¡¡¡¡ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»ÔÊ¿¶Ñ¡§2020Ç¯ 12.0%¢ª2050Ç¯ 20.3%
ÆÃ¤Ë»¥ËÚ¤ÏËÌ³¤Æ»Á´°è¤«¤é°åÎÅ¡¦²ð¸î´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¹âÎð¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡ÖÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡×¤ÎÀÁµá»ö¶È¼Ô¿ô¤¬113»ö¶È½ê¤È¡¢Á´¹ñÅª¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¼¿Þº¸¼´¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤Ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤òCUC¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤È¤Î¥°¥ëー¥×ÆâÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨Æâ¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã²ð¸îÅÙ¤ÎÊý¤«¤é°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸îÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë»¥ËÚ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸îÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸²ºß²½¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
»¥ËÚËÌ14¾ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¿·°æÍÎÊå ±¡Ä¹
»ä¤ÏË¬Ìä¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤äReHOPE»¥ËÚÀ¾¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¿ÇÎÅ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë27»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¤¦¤Á16»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÀô¶¦¤òÊ»Àß¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢²ð¸î¿¦°÷¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¡¢Ê¡»ãÀìÌçÁêÃÌ°÷¡¢±ÉÍÜ»Î¡¢Ä´Íý»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬ºßÀÒ¤·¡¢°ìÂÎÅª¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
½»½ê¡§»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è·î´¨À¾2¾ò8ÃúÌÜ3-8
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
³«Àß¡§2020Ç¯4·î
µï¼¼¿ô¡§95¼¼ ¢¨
·úÊª¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤5³¬·ú
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§2,641.85m²
·úÃÛÌÌÀÑ¡§1,142.60m²
´ÛÆâÊ»Àß»ö¶È½ê¡§¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÀô¶¦ ·î´¨À¾
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢¨¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´µï¼¼¿ô¤ò107¼¼¤«¤é95¼¼¤ËÊÑ¹¹
¡ã¥Õ¥í¥¢¡ä
4³¬～5³¬¡§ ¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢ ¢¨7·î14Æü(·î)¤è¤êÍøÍÑ³«»Ï
2³¬～3³¬¡§ Äê´ü½ä²ó¡¦Î×»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥Õ¥í¥¢¡¢¿©Æ²¡Ê2³¬¡Ë
1³¬¡§ ¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥ëー¥à¡¢²¹ÀôÉÕ¤ÂçÍá¾ì
¡ã¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡ä
¡¦Éô²°¿ô¡§44Éô²°¡Ê4³¬¡§20Éô²°¡¢5³¬¡§24Éô²°¡Ë
¡¦Éô²°¥µ¥¤¥º¡§3¼ïÎà ¡Ä A¡§36Éô²°¡Ê13.16㎡¡Ë¡¢B¡§4Éô²°¡Ê13.28㎡¡Ë¡¢C¡§4Éô²°¡Ê13.56㎡¡Ë
¡¦Êâ¹Ô´ï¤äÄ¶Äã¾²¥Ù¥Ã¥ÉÅù¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò¡¢¤´´õË¾¤ä¤´ÍÆÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
Í×²ð¸î¤ÎÊý¤¬Æþµï¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à27»ÜÀß¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹16»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÊ¿´ß7¾ò14ÃúÌÜ1-32
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄîµ Î´ÄÌ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à±¿±Ä¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä
URL ¡§https://noah-garden.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ48¤«½ê¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é® ¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL ¡§https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
´Ç¸î¡¦²ð¸îÄó¶¡·¿¶¦Æ±½»Âð¤ò±¿±Ä¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¾ã³²¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ø¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ä´Ç¸î¡¦²ð¸î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë4»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ©¡§2003Ç¯7·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é® ¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÎð¼Ô½»Âð»ö¶È
URL ¡§https://www.n-h-n.co.jp/index.html
CUC¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò17¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò25¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹ ¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ© ¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â ¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL ¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¤·¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¿¹
¥áー¥ë: pr @cuc-jpn.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
https://noah-garden.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
https://www.n-h-n.co.jp/index.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー
https://www.cuc-jpn.com
°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ä¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§茺¸ý ·ÄÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¡Ö¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¡×¤ò¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢Ê»Àß»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢7·î14Æü(·î)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¾õÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤«¤é°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¡Ê¤¬¤óËö´ü¤äÆñÉÂ¤ÎÊý¤Ê¤É¡Ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸îÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë»¥ËÚ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸îÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï
Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÍÆÂÖ¤ä¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¤¹¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë´Ç¸î¡¦²ð¸î¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö²ð¸î¥Õ¥í¥¢¡×¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤¬Ê»Àß¤â¤·¤¯¤Ï¶áÎÙ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ½ê¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¡Ö½¸ÃæÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²ð¸îÅÙ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Äê´üÅª¤Ë²ð¸î¿¦°÷¤¬µï¼¼¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡ÖÄê´ü½ä²ó¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë²ð¸î¿¦°÷¤¬µï¼¼¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö¿ï»þË¬Ìä¥µー¥Ó¥¹¡×¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤¬°åÎÅÅª¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¥·ー¥æー¥·ー¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«Í½Äê¡ä
https://digitalpr.jp/table_img/2876/113588/113588_web_1.png
¢£Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê
»¥ËÚ»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ý200Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÇËÌ³¤Æ»Æâ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸îµ¡Ç½¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ¤ÎÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¡Ê»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¿ä·×¢¨1¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ëー¥º¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1½ÐÅµ¡§¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏ°èÊÌ¾Íè¿ä·×¿Í¸ý ÎáÏÂ£µ(2023)Ç¯¿ä·×
¡¡¡¡¡¡»¥ËÚ»Ô¡§2020Ç¯ 13.6%¢ª2050Ç¯ 24.9%¡¡
¡¡¡¡¡¡ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»ÔÊ¿¶Ñ¡§2020Ç¯ 12.0%¢ª2050Ç¯ 20.3%
ÆÃ¤Ë»¥ËÚ¤ÏËÌ³¤Æ»Á´°è¤«¤é°åÎÅ¡¦²ð¸î´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¹âÎð¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡ÖÄê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¡×¤ÎÀÁµá»ö¶È¼Ô¿ô¤¬113»ö¶È½ê¤È¡¢Á´¹ñÅª¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê²¼¿Þº¸¼´¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤Ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤òCUC¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤È¤Î¥°¥ëー¥×ÆâÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨Æâ¤Ë¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã²ð¸îÅÙ¤ÎÊý¤«¤é°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸îÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÃæ¿õÅÔ»Ô¤ÇºÇ¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë»¥ËÚ¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸îÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸²ºß²½¤¹¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë°å»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
»¥ËÚËÌ14¾ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¿·°æÍÎÊå ±¡Ä¹
»ä¤ÏË¬Ìä¿ÇÎÅ°å¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤äReHOPE»¥ËÚÀ¾¤ÎÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¿ÇÎÅ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ê»ÜÀß´Ö¤ÎÅ¾µï¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤äADL¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤´²ÈÂ²¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÂ¿µ¡Ç½Ê»Àß¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢°ì´Ó¤·¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¿´¿È¤Î°ÂÄê¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Î»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤à¤´¹âÎð¤ÎÊý¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¤è¤êÀ¸³è¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë27»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¤¦¤Á16»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÀô¶¦¤òÊ»Àß¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢²ð¸î¿¦°÷¡¢´Ç¸î»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¢µ¡Ç½·±Îý»ØÆ³°÷¡¢Ê¡»ãÀìÌçÁêÃÌ°÷¡¢±ÉÍÜ»Î¡¢Ä´Íý»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬ºßÀÒ¤·¡¢°ìÂÎÅª¤Ê°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Î¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¥¢¥Óー¥¯¥í¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
½»½ê¡§»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è·î´¨À¾2¾ò8ÃúÌÜ3-8
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
³«Àß¡§2020Ç¯4·î
µï¼¼¿ô¡§95¼¼ ¢¨
·úÊª¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤5³¬·ú
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§2,641.85m²
·úÃÛÌÌÀÑ¡§1,142.60m²
´ÛÆâÊ»Àß»ö¶È½ê¡§¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÀô¶¦ ·î´¨À¾
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢¨¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´µï¼¼¿ô¤ò107¼¼¤«¤é95¼¼¤ËÊÑ¹¹
¡ã¥Õ¥í¥¢¡ä
4³¬～5³¬¡§ ¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢ ¢¨7·î14Æü(·î)¤è¤êÍøÍÑ³«»Ï
2³¬～3³¬¡§ Äê´ü½ä²ó¡¦Î×»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥Õ¥í¥¢¡¢¿©Æ²¡Ê2³¬¡Ë
1³¬¡§ ¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥ëー¥à¡¢²¹ÀôÉÕ¤ÂçÍá¾ì
¡ã¥Û¥¹¥Ô¥¹¥Õ¥í¥¢¡ä
¡¦Éô²°¿ô¡§44Éô²°¡Ê4³¬¡§20Éô²°¡¢5³¬¡§24Éô²°¡Ë
¡¦Éô²°¥µ¥¤¥º¡§3¼ïÎà ¡Ä A¡§36Éô²°¡Ê13.16㎡¡Ë¡¢B¡§4Éô²°¡Ê13.28㎡¡Ë¡¢C¡§4Éô²°¡Ê13.56㎡¡Ë
¡¦Êâ¹Ô´ï¤äÄ¶Äã¾²¥Ù¥Ã¥ÉÅù¤ÎÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤ò¡¢¤´´õË¾¤ä¤´ÍÆÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
Í×²ð¸î¤ÎÊý¤¬Æþµï¤¹¤ë½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë¡¢½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à27»ÜÀß¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹16»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶èÊ¿´ß7¾ò14ÃúÌÜ1-32
ÀßÎ©¡§2002Ç¯3·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄîµ Î´ÄÌ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à±¿±Ä¡¢Äê´ü½ä²ó¡¦¿ï»þÂÐ±þ·¿Ë¬Ìä²ð¸î´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä
URL ¡§https://noah-garden.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢»ÜÀßµï½»¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ48¤«½ê¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é® ¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL ¡§https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
´Ç¸î¡¦²ð¸îÄó¶¡·¿¶¦Æ±½»Âð¤ò±¿±Ä¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¾ã³²¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä¹âÎð¤ÎÊý¤Ø¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ä´Ç¸î¡¦²ð¸î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë4»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ©¡§2003Ç¯7·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é® ¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÎð¼Ô½»Âð»ö¶È
URL ¡§https://www.n-h-n.co.jp/index.html
CUC¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò17¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò25¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹ ¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1－1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーN 15³¬
ÀßÎ© ¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â ¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
URL ¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¤·¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§¿¹
¥áー¥ë: pr @cuc-jpn.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¢¥³¥ó¥Ä¥§¥ë
https://noah-garden.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー
https://www.n-h-n.co.jp/index.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥æー¥·ー
https://www.cuc-jpn.com