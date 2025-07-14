2025Ç¯¸ÐÆî¾Ê¥ì¥Ã¥É¥Äー¥ê¥º¥à¡¦Ê¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¾Åß¬»Ô¤Ç³«Ëë

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AsiaNet 200939 ¡Ê0143¡Ë
¡Ú¾Åß¬¡ÊÃæ¹ñ¡Ë7·î14Æü¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®JBN¡Û2025Ç¯Hunan Red Tourism and Culture Festival¡Ê¸ÐÆî¥ì¥Ã¥É¥Äー¥ê¥º¥à¡¦Ê¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤ÈÂè4²óXiangtan Tourism Development Conference¡Ê¾Åß¬´Ñ¸÷³«È¯²ñµÄ¡Ë¤¬7·î10Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¡¢¸ÐÆî¾Ê¾Åß¬»Ôðð»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖAspiring to Shaoshan ¡¦ Meeting in Hunan for the Future¡Êðð»³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸ÐÆî¾Ê¤ÇÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¼´¤È¤·¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMotherland is So Beautiful¡ÊÁÄ¹ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡Ë¡×¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤È¡¢²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ー¤¬¿µ½Å¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
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Red Expo¡¢Red Tourism and Culture Festival¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Äー¥ê¥º¥à¡¦Ê¸²½¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¡¢Tourism Development Conference¡Ê´Ñ¸÷³«È¯²ñµÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¾Êµ¬ÌÏ¤Îº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾Åß¬¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¾ÃÈñÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¾ÃÈñ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½´Ñ¸÷¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Hunan-Shanghai Cooperation Exchange Conference¡Ê¸ÐÆî¡¦¾å³¤¶¨ÎÏ¸òÎ®²ñµÄ¡Ë¤ÈShaoshan Special Promotion Conference¡Êðð»³ÆÃÊÌ¿ä¿Ê²ñµÄ¡Ë¡¢¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÂçÏÑ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëShaoshan Red Culture and Tourism Investment Promotion Conference¡Êðð»³¹ÈÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷Åê»ñÂ¥¿Ê²ñµÄ¡Ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤âºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ê¸²½¤ä´Ñ¸÷¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤äµ¡´Ø¤òÁÈ¿¥¤·¤ÆÇîÍ÷²ñ¤ä¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÃÏ°è¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¡¢¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÂçÏÑ¶è¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢Þ¶¹¾¾Ê¡¢¾å³¤¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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¥½ー¥¹¡§The Organizing Committee of 2025 Hunan Red Tourism and Culture Festival