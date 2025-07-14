¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥× ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯Åù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡ー¥Þ¥Ð¥¤¥ª¤Ø½Ð»ñ¡¡～ºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ãËÜÇîÎ´)¤Ï¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥¡ー¥Þ¥Ð¥¤¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁðÌî ¿Î¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤Ï1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ì´¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È50Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»º¶È¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢4·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖPASONA NATUREVERSE¡×¤ò½ÐÅ¸¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡×¡Ö¤³¤³¤í¡×¡Ö¤¤º¤Ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¡×¡Ö¿´¤Î·ò¹¯¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¥Ð¥¤¥ª¤¬»ý¤ÄÀè¿ÊÅª¤ÊºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ä¡¢¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ëー¥º¢¨¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¿´Ë¤«¤Ë·ò¹¯¤Ç¥¤¥¥¤¥¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í¸ú¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼À´µÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°åÎÅ¥Ëー¥º
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ëー¥× ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-30¡¡PASONA SQUARE
ÁÏ¶È¡§
1976Ç¯2·î16Æü
»ñËÜ¶â¡§
50²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ãËÜÇîÎ´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
BPO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê°ÑÂ÷¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¿ÍºàÇÉ¸¯¡Ë¡¢
¥¥ã¥ê¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê¿Íºà¾Ò²ð¡¢ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¡Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê³¤³°¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¡¦¶µ°é»ö¶È¡¢²ð¸î»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¡Ë¡¢
ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦´Ñ¸÷¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó