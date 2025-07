エイチタス株式会社

エイチタス株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:原 亮/小澤 剛)は、総務省及び国立研究開発法人情報通信研究機構(NICTエヌアイシーティー 理事長:徳田 英幸)の実施する、全国の地域発ICTスタートアップの皆さまに向け、ICT Mentor Platformメンター(ICTメンター)から事業成長につながるメンタリングの機会を提供する「ICT Mentor Platform “VC One on One Match 2025“ powered by NICT」の運営を、フォーアイディールジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:杉原美智子)と共に実施します。

1. 背景

総務省及びNICTでは、「地域発ICTスタートアップ」※1の創出による地域課題の解決や経済の活性化を目的に、次世代のICT人材※2の発掘・育成及び地域発ICTスタートアップの事業拡大等のサポートを行う「全国アクセラレータ・プログラム」を毎年度実施しています。

本プログラムでは各地域の連携大会において次世代のICT人材や有望な地域発ICTスタートアップを発掘し、NICTのICTメンター※3によるメンタリングやビジネスプランのブラッシュアップ等を行います。その成果発表の場として、「起業家甲子園」(生徒・学生向け)・「起業家万博」(若手起業家向け)を例年3月に開催しています。

詳細は、NICTのホームページ「ICTスタートアップ支援センター( https://www.nict.go.jp/venture/ )」をご確認ください。

今般、「全国アクセセラレータ・プログラム」の一環として、地域発ICTスタートアップ等の皆さまの事業成長につながるメンタリングの機会を提供する、「ICT Mentor Platform “VC One on One Match 2025“ powered by NICT」を開催します。

※1:地域で起業されるICTを活用するスタートアップ企業

※2:ICTを活用した事業を志す生徒・学生(中学生、高校生、高専生、専門学校生、大学生、大学院生等)

※3:NICTが迎えるICT業界において活躍する方々やベンチャーキャピタリスト

2. 企画趣旨

ビジネスの第一線で活躍するICTメンターと地域発ICTスタートアップの皆様とのメンタリングを実施するセッション(25分1セット)を1者につき数セット繰り返し、短時間集中型でICT業界等で活躍するベンチャーキャピタリスト等からビジネスプランについてのアドバイスを受けていただくプログラムです。

多様な視点からのアドバイスによる新たな気づきやきっかけ、ベンチャーキャピタリスト等とのつながりを得ることができます。以下のようなお悩みをお持ちの皆様、是非ご参加ください。

●ベンチャーキャピタリスト等から投資のチャンスやメンタリングを受ける機会が少ないと感じている

●複数人からの多様な視点によるアドバイスを受けたい。

●自身のビジネスプランをブラッシュアップする機会がない。

●自身のビジネスプランがビジネスの第一線でどこまで通用するか知りたい。

●資金調達を目指している。

●起業家甲子園・起業家万博への出場に興味がある。

なお、アドバイスを受けた地域発ICTスタートアップの皆様については、本企画終了後、原則として指定する連携大会へご応募いただきます。連携大会に出場し、NICT賞を受賞された場合は丸ビルホール&コンファレンススクエアにて開催される「起業家甲子園」(令和8年3月10日(火))又は「起業家万博」(令和8年3月11日(水))への出場権が付与されます。

※参考:連携大会一覧 https://www.nict.go.jp/venture/event_2025.html

(1)開催日程・場所

日程:令和7年8月8日(金)13:30~17:30

※終了時間は多少変更する場合がございます。

開催場所:NICTイノベーションセンター又はオンライン

(〒103-0027東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー15階)

参加費:無料

(2)応募条件

●ICTを利活用したビジネスプランを有するスタートアップ(法人・個人・起業前も可)であること。

●事業をすでに実施、あるいは事業アイデアを既に有していること。

●資金調達を目指していること。

●暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。

●企画開催当日(令和7年8月8日(金))に、代表者(CEO等)が参加できること。

●企画終了後、指定する連携大会へエントリーすること。

(3)参加予定ICTメンター

石元 良武、 今野 穣、 中嶋 淳、 永瀬 史章、 福野 泰介、 保科 剛、 山田 優大

※参考:ICTメンター一覧 https://www.nict.go.jp/venture/ictmpre.html

(4)応募フォーム(締め切り:令和7年7月29日(火))

下記ホームページよりお申し込みください。応募フォームの記載内容をもとに選考を実施いたします。選考結果の通知は令和7年7月31日(木)頃を予定しています。

https://www.nict.go.jp/venture/mentoringsession2025.html

*起業家甲子園、起業家万博は、国立研究開発法人情報通信研究機構の登録商標です。