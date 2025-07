サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、当社のキャラクターの「コロニャ」がサンエックスの広報に就任して7月で2(ニャー)周年を迎えたことを記念し、コロニャの新たなグッズを7月11日(金)サンエックスネットショップにて発売。

これを記念して、2025年7月11日(金)に、コロニャによるサンエックス初となる記者会見を実施しました。会見では、コロニャより1年の振り返りや今年の抱負、新情報などを発表しました。

●“初”の記者会見イベント、コロニャがちょっぴり緊張しながらも広報として思いを語る!

“初”の記者会見イベント、そしてコロニャが広報に就任して2(ニャー)周年ということで、コロニャからこの1年の振り返りと、今年の目標を発表しました。

この1年の振り返りでは、「この1年間は、たくさんのメディアさんからの取材対応で…TVやファッション誌にも登場しニャした。それから全国各地のイベントにもいきニャした。ニャんとコロニャ、1年間で22回もイベントに行ったみたいニャ!」と、広報としてのお仕事を通して成長した思い出について語りました。2周年を迎えた今年の目標を聞かれると、「今年はもっともっとサンエックスのことを、コロニャを通して知ってもらえるように、イベントのようすをわかりやすく伝えたり、記者会見をしたり……いろんなことにチャレンジしていきたいニャす。これからも応援よろしくおねがいしニャす。」と意気込みを語りました。

●広報コロニャ新商品を初お披露目!新情報として「名入れ名刺ケース」「マルチフリップカバー」「社員証風アクリルキーホルダー」を発表!

広報コロニャ“2(ニャー)周年”を記念した、コロニャの新しいグッズについて紹介しました。

コロニャ自ら紹介の予定が…緊張でうまく話せないコロニャに代わって、今回は“せんぱい”から紹介。

すでに発表している「ころころコロニャ広報ぬいぐるみ」はじめ、新たに「名入れ名刺ケース」、「マルチフリップカバー」、「社員証風アクリルキーホルダー」といった、コロニャをモチーフとした実用的で可愛らしい商品を紹介しました。「どれもとっても素敵ニャね~!みニャさんぜひ手に入れてくれたらうれしいニャ。」とコロニャから喜びの想いをコメント。

続いて、抽選で選ばれた参加者の皆さまより、記者としてコロニャへの質疑応答を実施。「コロニャは広報の仕事が忙しいとは思いますが、最近は飼い主さんのパン屋さんのお手伝いをしていますか?」との質問では、「いまもパンニャさんでのんびりお手伝いしているニャよ。飼い主さんがお留守のあいだに、こっそりサンエックスで広報のおしごとをしているニャ。」とコメント。飼い主さんには秘密のようで、「ひみつにしてニャ。」と参加者に呼び掛けた。また、「コロニャは人見知りとのことですが、広報を務めることへの葛藤ありましたか?」との質問では、「とっても緊張したニャ…。でもみニャさんの応援のおかげでがんばれニャす!」と感謝の気持ちを語りました。

そして、フォトセッションでも、たくさんのカメラを向けられて緊張した様子を見せつつも、広報として堂々とした様子でポージングを決めてくれました。

最後に、コロニャから参加者の皆さまへ「広報のお仕事をたくさん頑張って、みニャさんに会えるイベントをたくさん開催することが夢ニャす!」と広報のおしごとへの熱い想いと今後の意気込みを語りました。

●『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』最新情報をお届け!ここで初解禁となる情報も!さらに、リラックマアニメのアニメ化決定PVをコロニャとウォッチ!

会見終盤では、「映画すみっコぐらし第4弾」「リラックマアニメ」の最新情報をアナウンス。

「映画すみっコぐらし」は、2019 年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023 年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300 万人を超えるなど大ヒット映画シリーズに成長。2025年10月31日には、第4弾の公開も決定しています。

さらなる期待が高まる第4弾では、ナレーションに井ノ原快彦さん・本上まなみさんが決定しています。ファンの方の中には、おふたりの物語に寄り添う声が映画の醍醐味という方もいるほど、おふたりの声がやさしいすみっコぐらしの世界観にぴったりと寄り添います。

さらに、先日第4弾の映画タイトル、さらに新キャラクターとして「おうじ」ともうひとりがいることも発表され、一層話題沸騰中。

本会見では、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』でのすみっコたちの劇中衣装を追加解禁!既に情報公開済みの「冒険衣装」に続いて、物語の重要なカギとなる、華やかで可愛らしい「王国衣装」を初解禁しました。

チケット前売り情報などの詳細については公式サイトをご確認ください。

https://sumikkogurashi-movie.com/

続いて、昨年10月に発表されて期待が高まっているProduction I.Gによるリラックマのアニメ化の話題に。昨年の発表時には即座にXのトレンド入りをして話題を集め、数多くの人気作品を手掛けてきたProduction I.Gによるアニメーション制作ということもあり、ファンの方の注目度も非常に高まっています。また、アニメ主題歌はシンガーソングライターとして活躍している幾田りらさん書き下ろしの「stay with me」に決定しています。

会見では、公開後に話題沸騰となった、アニメ化決定PVをコロニャと視聴しました。

幾田りらさんの穏やかなメロディーにのせて描かれる、お腹を空かせたリラックマが夢の世界で素敵な冒険を楽しみながら、キイロイトリやコリラックマ、チャイロイコグマと出会っていくかわいらしい姿に、会場一同くぎ付けとなりました。

本PVは、サンエックス公式YouTubeチャンネルにて公開されています。

URL: https://youtu.be/ogHlRozpQ_U

●フォトレポート

●コロニャ新商品・グッズ発売概要

●ころころコロニャ広報ぬいぐるみ

サイズ:約H210×W145×D105mm ※たすき取り外し可能

・価格:3,300円(税込み)

●名入れ名刺ケース

・価格:3,300円(税込み)

●マルチフリップカバー

・価格:4,400円(税込み)

●社員証風アクリルキーホルダー

・価格:770円(税込み)

これらの商品はすべて7月11日(金)から、サンエックスネットショップで販売されています。

※販売状況につき、売り切れている商品がある可能性がございます。

販売ページ:https://shop.san-x.co.jp/limit/2025corocorocoronya/

ご参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000597.000018631.html

新商品に関する情報:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000632.000018631.html

記者会見について:https://shop.san-x.co.jp/limit/ccc_nuigurumi_event/

<コロニャの広報日記が読めるインスタグラムはこちら!>

コロニャのサンエックス広報日記【公式】

アカウントID:@coronya_sanx_diary

URL:https://www.instagram.com/coronya_sanx_diary/

■コロニャについて

コロニャは街角のちいさなパンニャ(屋)さんでのんびり暮らしているねこ。ひとみしりのコロニャは、いつも失敗作のコロネパンに隠れている。サンエックスネットショップでのバイトねこ経験を通じて頑張りを認められたコロニャは、2023年7月よりサンエックス広報に就任。サンエックスのキャラクターでありながら、自社の広報も務めている。ひとみしりながらも広報として取材を受けたり、イベントに出席したりと奮闘中。

ころころコロニャについて詳しくはこちら:

https://www.san-x.co.jp/corocorocoronya/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP:https://www.san-x.co.jp/

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.