¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ»Ô¾ì2025-2031¡§À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¤ÎºÇ¿·Ê¬ÀÏ ¡ÖGlobalinforesearch¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325027&id=bodyimage1¡Û
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGlobaI Info Research¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¢¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤ÈÈÎÇä¼ý±×¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦¼çÍ×¥áー¥«ー¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¡¢²Á³Ê¡¢¼ýÆþ¡¢¤ª¤è¤Ó¼ýÆþ¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬
±Ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§Global Passive Electronic Components Market 2025 by Company, Regions, Type and Application, Forecast to 2031
È¯´©Æü¡§2025Ç¯7·î
2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤Î¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Îµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£²¼Î®¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼ý±×¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î 2025 Ç¯¤«¤é 2031Ç¯¤ÎÈ¯Å¸¸«ÄÌ¤·¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×ÃÏ°è¤ÎÇä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¡¢Ê¬Îà¤µ¤ì¤¿Çä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/48015/passive-electronic-components
¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1.À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ²È¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÎÄê¤¹¤ë
2.Á´µå¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¼çÍ×ÃÏ¶è/¹ñ²È/À¸?¾¦»Ô??ÌÏ
3.¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊÀ½ÉÊÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë
4.¥°¥íー¥Ð¥ë¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¼çÍ×À®Ä¹Î¨¤È¥É¥é¥¤¥Ðー
¡ÚÁíÌÜÏ¿¡§Á´15¾Ï¡Û
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ½ÉÊÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ì³µÍ×¡¢»Ô¾ì¿ä·×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢´ð½àÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼ýÆþ¡¢ÁÆÍø±×Î¨¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤Î¶¥Áè¾õ¶·¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬·Ê´ÑÂÐÈæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯Ä´Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè4¾Ï¤ÈÂè5¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÈÀ®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè6¾Ï¡¢Âè7¾Ï¡¢Âè8¾Ï¡¢Âè9¾Ï¡¢¤ª¤è¤ÓÂè10¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î¼ý±×¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¤Ç¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè11¾Ï¡¢»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¢Â¥¿ÊÍ×°ø¡¢ÁË³²Í×°ø¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥Ýー¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¡£
Âè12¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼çÍ×¸¶ºàÎÁ¤È¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè13¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤È·ëÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Global Info Research¤Ï¡¢´ë¶È¤ËËÉÙ¤Ê»Ô¾ì³«È¯Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¶È³¦¾ðÊó¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬Åª¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Global Info Research¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª·×²è¤È¸ø¼°¾ðÊó¤ÎÊó¹ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÃÏ°è¤Ç»Ô¾ì¾ðÊó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅ»ÒÈ¾Æ³ÂÎ¡¢²½³ØÊª¼Á¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¡¢´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢IPO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¶È³¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼ÒGlobaI Info Research Co.,Ltd
ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.jp/
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.com/
ÅÅÏÃ: 03-4563-9129ÆüËÜ 0081-34 563 9129¥°¥íー¥Ð¥ë Intl: 0086-176 6505 2062
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@globalinforesearch.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Global info Research Co.,Ltd
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGlobaI Info Research¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¡×¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦»Ô¾ì¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¢¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤ÈÈÎÇä¼ý±×¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦¼çÍ×¥áー¥«ー¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾å¡¢²Á³Ê¡¢¼ýÆþ¡¢¤ª¤è¤Ó¼ýÆþ¤Î¶¥Áè¾õ¶·¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡§¥áー¥«ー¡¢ÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬
±Ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡§Global Passive Electronic Components Market 2025 by Company, Regions, Type and Application, Forecast to 2031
È¯´©Æü¡§2025Ç¯7·î
2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤Î¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Îµ¬ÌÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£²¼Î®¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼ý±×¡¢Çä¾åÁíÍø±×Î¨¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î 2025 Ç¯¤«¤é 2031Ç¯¤ÎÈ¯Å¸¸«ÄÌ¤·¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×ÃÏ°è¤ÎÇä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¡¢Ê¬Îà¤µ¤ì¤¿Çä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¤È¼ý±×¤ÎÍ½Â¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡Ãæ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¢§
https://www.globalinforesearch.jp/reports/48015/passive-electronic-components
¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1.À¤³¦¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¹ñ²È¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÎÄê¤¹¤ë
2.Á´µå¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¼çÍ×ÃÏ¶è/¹ñ²È/À¸?¾¦»Ô??ÌÏ
3.¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊÀ½ÉÊÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ¤Ë»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë
4.¥°¥íー¥Ð¥ë¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¼çÍ×À®Ä¹Î¨¤È¥É¥é¥¤¥Ðー
¡ÚÁíÌÜÏ¿¡§Á´15¾Ï¡Û
Âè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ½ÉÊÈÏ°Ï¡¢»Ô¾ì³µÍ×¡¢»Ô¾ì¿ä·×¤ÎÃí°ÕÅÀ¡¢´ð½àÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè2¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼ýÆþ¡¢ÁÆÍø±×Î¨¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè3¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤Î¶¥Áè¾õ¶·¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬·Ê´ÑÂÐÈæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯Ä´Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè4¾Ï¤ÈÂè5¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Î¾ÃÈñ³Û¤ÈÀ®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè6¾Ï¡¢Âè7¾Ï¡¢Âè8¾Ï¡¢Âè9¾Ï¡¢¤ª¤è¤ÓÂè10¾Ï¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î¼ý±×¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°èÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¤Ç¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè11¾Ï¡¢»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¢Â¥¿ÊÍ×°ø¡¢ÁË³²Í×°ø¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥Ýー¥¿ー¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¡£
Âè12¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¼õÆ°ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¼çÍ×¸¶ºàÎÁ¤È¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè13¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤È·ëÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Global Info Research¤Ï¡¢´ë¶È¤ËËÉÙ¤Ê»Ô¾ì³«È¯Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¶È³¦¾ðÊó¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬Åª¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Global Info Research¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª·×²è¤È¸ø¼°¾ðÊó¤ÎÊó¹ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÃÏ°è¤Ç»Ô¾ì¾ðÊó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅÅ»ÒÈ¾Æ³ÂÎ¡¢²½³ØÊª¼Á¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¡¢´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢IPO¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¶È³¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼ÒGlobaI Info Research Co.,Ltd
ÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.jp/
±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.globalinforesearch.com/
ÅÅÏÃ: 03-4563-9129ÆüËÜ 0081-34 563 9129¥°¥íー¥Ð¥ë Intl: 0086-176 6505 2062
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@globalinforesearch.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Global info Research Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø