À¸À®AI¤ÎÃÎ¼±¤ò¤è¤êÁÇÁá¤¯¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¡ÖKAGAI Learning Hub¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/CEO¡§ÌÚÊë·½°ì¡¢°Ê²¼ KAG¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖKAGAI Learning Hub¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤½¤Î³èÍÑ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ø¸þ¤±¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬DX¿ä¿Ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤³×¿·µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥µー¥Ó¥¹¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KAG¤Ë¤â¶È¼ï¡¦ÉôÌç¤òÌä¤ï¤ºÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤½¤Î´Ø¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«ÌÜÅª¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö³µÇ°Àè¹Ô¤Ç¼ÂÁ©¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢¼ÒÆâ¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î³Êº¹¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ¡¦Íø³èÍÑ¤ÎÌÌ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢KAG¤Ï¼«¼Ò¤ÎËÉÙ¤Ê³«È¯¼ÂÀÓ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¤è¤ê¼ÂºÝÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÌÖÍå¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò´ð¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¼ÂÁ©·¿¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÁ©¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ä¿¦¼ï¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡¢²ÝÂê´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Ê¤ÉºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¦¼Â»Ü»þ´Ö¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó/¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó·Á¼°¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¶È³¦¡¦¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¸¦½¤¡¢¼«¼ÒÆâ¤Ç¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸³«»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀß·×¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à°ìÎã
¢¨À¸À®AI¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿ï»þ¹¹¿·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡ã¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¡ä
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÃæ¿´È¾Æü～1Æü¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦À¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯´ðÁÃ
¡¦¡ÚÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¼ÂÁ©¡ÛRAG
¡¦¡ÚÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¼ÂÁ©¡ÛAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¥È¥ì¥ó¥É¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸æÅÄÌ
¸æÅÄ Ì
(¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È)
¥Æ¥Ã¥¯¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤ò³Ú¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹¤á¤ë³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£
È¯¿®¡¦¶µ°é³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÀ½³«È¯¡¦¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¡¦µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÎ¸«³ÍÆÀ¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AWS Community HeroÇ§Äê¡£Ãø½ñ¡ÖAmazon Bedrock À¸À®AI¥¢¥×¥ê³«È¯ÆþÌç¡×¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤MCPÆþÌç¡×¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
´ßÅÄÀµµÈ
´ßÅÄ ÀµµÈ
(¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥êー¥É)
OAµ¡´ï¥áー¥«ー¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤ËKDDI¤ËÆþ¼Ò¡£¶âÍ»¡¢¾®Çä¡¢À½Â¤¡¢·úÀß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦/¶È¼ï¤ÎË¡¿Í¸ÜµÒ¤ÎDX»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥¢¥¸¥ã¥¤¥ëÆâÀ½³«È¯¥Áー¥àÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡ÊKAG¡ËÀßÎ©¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸þ¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¡¢À¸À®AI¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤¿¼ÒÆâ³°¤Ø¤Î³èÍÑ¿ä¿Ê¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢LLM¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¤Ê¤ÉÀ¸À®AIÉáµÚ¤Î¤¿¤á¼ÒÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
ÂçÄÚÍª
ÂçÄÚ Íª
(¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢)
¿·³ã¸©½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤ËKDDI¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£
ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î±¿ÍÑ¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¤ÎPM¡¢Web¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¤ËKAGÆþ¼Ò¡£
KAG¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜÉôÄ¹AI / A-BOSS¡Ë³«È¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦LLMOps´ØÏ¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡£
Ãø½ñ¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤MCPÆþÌç¡×¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¾¾¹¥ Í´µª
¾¾¹¥ Í´µª
(¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢)
ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¤ËKDDI¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡ÊKAG¡ËÀßÎ©¤È¤È¤â¤Ë½Ð¸þ¡£auPAY¤Î¸òÄÌ·Ï¥¢¥×¥ê³«È¯¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ÎËÉºÒ¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¡£À¸À®AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼ÒÆâSlack bot¡Ö¤«¤°¤¿¤ó¡×¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥°¥ëー¥×´ë¶È¤ËÅ¸³«Ãæ¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í³«È¯/¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢µ»½Ñµ»ö¼¹É®¤äÅÐÃÅ¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AWS Community Builder (Machine Learning ¥«¥Æ¥´¥ê)
¢£³«ºÅ·Á¼°¡¦´ü´Ö
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂÐÌÌ¡Ê¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂÐÌÌ³«ºÅ¤Î¾ì¹ç¤Ï´ë¶ÈÍÍ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ñµÄ¼¼¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½àÅª¤Ê¸¦½¤»þ´Ö¤äÆüÄø¤Ï¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢È¾ÆüÄøÅÙ¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤«¤éÊ£¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼ËÙ¤ê¸¦½¤¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KAGAI Learning Hub¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
KAGAI Learning Hub¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ(https://share.hsforms.com/2K451-uTUREOA2fKi9In5swsgnho)
¢¨ÁêÃÌÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀ¼
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê
¥Þ¥Íー¥¸¥É¡õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô ¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜÉô Chief Cloud Architect »°ÌÚÎ´»ËÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥Èー
¼õ¹Ö¤·¤¿¼Ò°÷¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Âµ¡¤ò¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ºî¤ì¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½êÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¨¥Ã¥¸
Éû¼ÒÄ¹CTO °ÂÅÄÆØÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥Èー
¼õ¹Ö¤·¤ÆBedrock¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¤Î¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤¹¤ë¤«¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¨¥Ã¥¸ÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
Ã«Ìî·½Î¼ÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥È(È´¿è)ー
Q&A¤âÃúÇ«¤«¤Ä½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¿ÌäÅÀ¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Âç¤¤¯¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤È¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢LLM¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»ÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁí¹ç°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò
DX»ö¶ÈËÜÉô DX³«È¯¿ä¿ÊÉô PLDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²Ý Ä¹ÅÄ±Ñ¹¬ÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥È(È´¿è)ー
ÊÀ¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÇÍ±×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤ÎÃÎ¸«¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÁí¹ç°õºþ³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
AIÀïÎ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ëー¥× ÄÍÅÄ¿¿µ¬ÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥Èー
À¸À®AI¤Î´ðËÜ»ö¹à¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¡¢¼Â¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´Þ¤ó¤ÀºÇ¿·Æ°¸þ¤Þ¤Ç¡¢¿ÞÉ½¤ò´Þ¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¸¦½¤¤Ç¤·¤¿¡£
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
KINTO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
Generative AI Evangelist ÏÂÅÄñ¥ÇÏÍÍ
ー¥³¥á¥ó¥È(È´¿è)ー
ÀâÌÀ»ñÎÁ¤ä¸ì¤ê¸ý¤âÃúÇ«¤«¤ÄÊ¿°×¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½é¿´¼Ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÆ±¤¸³Ø½¬µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç²£ÃÇÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÈÃÎ¼±¶¦Í¤¬³èÀ²½¤·¡¢¸¦½¤¸å¤Ë¤Ï¼«È¯Åª¤ÊÊÙ¶¯²ñ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KINTO¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥ºÍÍ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
KAG¤ÏËÜ¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¤ÈÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¼êË¡¤ÈÀèÃ¼AIµ»½Ñ¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢º£¸å¤â´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤Î³µÍ×
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯»ö¶ÈµÚ¤ÓÊÝ¼é»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯5·î12Æü
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ / CEO¡§ÌÚÊë ·½°ì
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kddi-agile.com