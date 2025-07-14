¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»º¶È¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Åê»ñµ¡²ñ2025
Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤DNAÇÛÎó¤ò¿Í¹©Åª¤ËÀß·×¡¦¹çÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹çÀ®À¸Êª³Ø¤ä¥Ð¥¤¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤ÎPCRÁýÉý¤ä¥¯¥íー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤éÇÛÎó¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿·µ¬Âå¼Õ·ÐÏ©¤ÎÁÏ½Ð¡¢ÉÂ¸¶ÂÎ¤äÆñÇÝÍÜÈùÀ¸Êª¤Î°äÅÁ»ÒºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°åÌôÉÊ³«È¯¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀ½Â¤¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¢¹çÀ®ÈùÀ¸Êª¤Î³«È¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢DNA¤Î¼«Æ°¹çÀ®µ»½Ñ¤ä¥¨¥éー½¤Àµµ»½Ñ¡¢¹â¸úÎ¨¥¢¥»¥ó¥Ö¥êµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹º¿DNA¤Î¹çÀ®ÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ä¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÛÎóºÇÅ¬²½¤äµ¡Ç½Í½Â¬¤Î»Ù±ç¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê°äÅÁ»ÒÀß·×¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä´ë¶È¤ÏÊ£»¨¤Ê¹çÀ®¹©Äø¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢¿×Â®¤ËÌÜÅª¤Î°äÅÁ»Ò¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¸¦µæ³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬16.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï19.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×11´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325020&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325020&id=bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Genescript¡¢Thermo Scientific¡¢Twist Bioscience¡¢IDT¡¢DNA 2.0 ¡ÊATUM¡Ë¡¢OriGene¡¢Eurofins Genomics¡¢BBI¡¢Azenta Life Sciences¡¢SBS Genetech¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó72.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Î»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É°åÎÅ¤äºÆÀ¸°åÎÅ¡¢´Ä¶½¤ÉüÍÑÈùÀ¸Êª¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê±þÍÑÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥à°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ä¿ÇÃÇÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¹çÀ®°äÅÁ»Ò¤ÎÌò³ä¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤äÎÑÍýÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿´ë¶ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®¤Ï¼¡À¤Âå¤Î»º¶È´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î³µÍ×:
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Below 1000 bp
1001-3000 bp
3001-5000 bp
Above 5000 bp
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Commercial
Academic Research
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè LP information
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢DNA¤Î¼«Æ°¹çÀ®µ»½Ñ¤ä¥¨¥éー½¤Àµµ»½Ñ¡¢¹â¸úÎ¨¥¢¥»¥ó¥Ö¥êµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹º¿DNA¤Î¹çÀ®ÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤ä¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÛÎóºÇÅ¬²½¤äµ¡Ç½Í½Â¬¤Î»Ù±ç¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¹âµ¡Ç½¤Ê°äÅÁ»ÒÀß·×¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä´ë¶È¤ÏÊ£»¨¤Ê¹çÀ®¹©Äø¤ò°ÑÂ÷¤·¡¢¿×Â®¤ËÌÜÅª¤Î°äÅÁ»Ò¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¸¦µæ³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬16.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï19.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®À¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤ÎÁ´°äÅÁ»Ò¹çÀ®»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×11´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325020&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325020&id=bodyimage2¡Û
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Genescript¡¢Thermo Scientific¡¢Twist Bioscience¡¢IDT¡¢DNA 2.0 ¡ÊATUM¡Ë¡¢OriGene¡¢Eurofins Genomics¡¢BBI¡¢Azenta Life Sciences¡¢SBS Genetech¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó72.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤Î»Ô¾ìÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É°åÎÅ¤äºÆÀ¸°åÎÅ¡¢´Ä¶½¤ÉüÍÑÈùÀ¸Êª¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê±þÍÑÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°äÅÁ¾ðÊó¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥à°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤ä¿ÇÃÇÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¹çÀ®°äÅÁ»Ò¤ÎÌò³ä¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤äÎÑÍýÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿´ë¶ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤â¶¥ÁèÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´°äÅÁ»Ò¹çÀ®¤Ï¼¡À¤Âå¤Î»º¶È´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î³µÍ×:
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Below 1000 bp
1001-3000 bp
3001-5000 bp
Above 5000 bp
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È¡§
Commercial
Academic Research
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè LP information
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.lpinformation.jp
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¡§info@lpinformationdata.com
LP information¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ»Ô¾ì¤Î³«Âó¤È¤¤¤¦¸¦µæÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿É´¤â¤Îµ»½Ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶È»Ô¾ìÄ´ºº¡¢»º¶È¥Á¥§ー¥óÊ¬ÀÏ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏÊ¬ÀÏ¡¢¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡¢À¯ºöÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¶ÈÌ³¤Î¤´°ÍÍê¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§LP Information Co.,Ltd
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø