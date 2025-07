AI¥Çー¥¿¼Ò¡¢AI¹¦ÌÀ on IDX¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¦ËÉ±ÒÉôÉÊ»º¶È¸þ¤±¤Ë¡Èµ»Ç½·Ñ¾µAI¡É¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¡～¤½¤Î²Ã¹©¾ò·ï¡¢Ã¯¤¬°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©～

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325016&id=bodyimage1】企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、航空宇宙・防衛分野における精密加工・品質管理ノウハウの属人化・ブラックボックス化を解消するため、現場の技術と知識をAIでナレッジ化・継承する「AI孔明 on IDX」の同産業向け提供を開始いたします。■ 背景:ミクロン単位の精度を支える「人の知見」が失われつつある航空・防衛部品では、● 微細加工の工具選定・速度・圧力の“勘”● 表面処理や熱処理の“職人感覚”● 異常発生時の“現場対応力”といった高度な技能が品質を支えてきました。しかし現場では今、次の課題が深刻化しています。● 熟練者の退職による技能喪失リスク● マニュアルが形式化し、実務に活かされない● 若手・外国人スタッフの教育が追いつかない■ 解決策:「AI孔明 on IDX」による技能のAI化と作業支援AI孔明 on IDXは、航空・防衛部品産業で発生する以下の情報を一元管理・構造化し、AIが必要な時に必要な現場知識を提供する仕組みです。【主な機能】● 加工条件・トラブル対応・検査基準などを文書+QA形式で蓄積● 作業者はAIとチャット形式でリアルタイム相談・確認が可能● 設計変更履歴や品質トラブルの背景理由までナレッジ化■ 導入例ある部品メーカーではAI孔明 on IDXを導入し、● 熟練者が記録していた「加工条件の選定理由」や「トラブル発生時の対処ノウハウ」をIDXに登録● 外国人スタッフが“加工条件の根拠や過去のトラブル対応例”をその場で照会● 結果として、月間不良率が減少し、作業の標準化と再発防止策の体系化を実現■ 導入メリット● 属人化していた技能・判断基準を標準化・再利用● 若手・外国人スタッフにも多言語で教育可能● 現場の“知の断絶”を防ぎ、品質と競争力の持続可能性を実現■ 今後の展望今後は、● HyperJとの連携で加工履歴と品質履歴の完全統合● Tokkyo.Aiとの連携でノウハウの知財化支援● 防衛装備庁・宇宙関連機関との共同導入モデルなどを通じて、「人から人へではなく、AIを介して確実に引き継がれる製造知識」の社会実装を進めてまいります。“その作業、AIが覚えて伝えます。”AI孔明 on IDXは、航空・防衛の品質を未来へつなぐ“技能継承AI”です。■ お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/ai/manufacturing/【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)URL: https://www.aidata.co.jp/AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325016&id=bodyimage2】

