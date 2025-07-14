¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡ÙËÜÊÔ´°·ë¤È¤Ê¤ë20´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ËÜÊÔ1～3´¬¡¦È×³°ÊÔ1´¬¤¢¤ï¤»¤Æ4ºý¤ò2½µ´ÖÌµÎÁ¸ø³«¡ª
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥·¥êー¥º250ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¾´ý¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡ÊGAÊ¸¸Ë¡ËËÜÊÔ´°·ë¤È¤Ê¤ë20´¬¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡ÙËÜÊÔ´°·ëµÇ°¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¾´ý¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Ë1´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£16ºÐ¤Ç¾´ý³¦¤ÎºÇ¶¯¥¿¥¤¥È¥ëÊÝ»ý¼Ô¡ÖÎµ²¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤¾´ý¤ÎÅ·ºÍ¡¦¶åÆ¬ÎµÈ¬°ì¡Ê¤¯¤º¤ê¤å¤¦ ¤ä¤¤¤Á¡Ë¤È¡¢Èà¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤¹¤ë¾¯½÷¡¦¿÷Äá¤¢¤¤¡Ê¤Ò¤Ê¤Ä¤ë ¤¢¤¤¡Ë¡¢È¬°ì¤Î»ÐÄï»Ò¤Ç½÷Î®´ý»Î¤Î¶õ¶ä»Ò¡Ê¤½¤é ¤®¤ó¤³¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾´ý³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëßõÎõ¤Ê¾¡Éé¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾´ý¤Î±ü¿¼¤µ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾´ý³¦¤ÇÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢ËÜºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸½¼Â¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£´©¹ÔÍâÇ¯¤Î2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè28²ó¾´ý¥Ú¥ó¥¯¥é¥ÖÂç¾Þ Ê¸·ÝÉôÌç Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2017¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2018¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¤ÇÊ¸¸ËÉôÌç1°Ì¤Ëµ±¤¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ÖSBCrÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2½µ´Ö¡¢ËÜÊÔ¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡ÊGAÊ¸¸Ë¡Ë1～3´¬¤È¡¢Ã»ÊÔ½¸¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡¡È×³°ÊÔ¡Ù¡ÊGAÊ¸¸Ë¡Ë1´¬¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±´ü´ÖÃæ¡¢ËÜÊÔ4～19´¬¤ÈÈ×³°ÊÔ2～3´¬¤¬50～70¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Î³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤âËÜÊÔ1～19´¬¤ÈÈ×³°ÊÔ1～3´¬¤¬50～80¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆËÜºî¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡ÙËÜÊÔ´°·ëµÇ°¥Õ¥§¥¢¡Û
¥Õ¥§¥¢ ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://ebook.sbcr.jp/landing/p/ryuoh-newrelease-fair-20250712
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë～7·î25Æü(¶â)
¡ãÌµÎÁ¸ø³«ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù1～3´¬
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡¡È×³°ÊÔ¡Ù1´¬
¢¨Á´Ê¸¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤Ë¤Ï¡ÖSBCrÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù4～13´¬¡§70¡óOFF
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù14～19´¬¡§50¡óOFF
¢¨15.5´¬¡¦16.5´¬¡¦17.5´¬´Þ¤à
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡¡È×³°ÊÔ¡Ù2～3´¬¡§50¡óOFF
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤âËÜÊÔ1～19´¬¤ÈÈ×³°ÊÔ1～3´¬¤¬50～80¡óOFF¤È¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü´ü´ÖÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.sbcr.jp/news/716/
¢£DMM¸ÂÄê¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡¡ËÜÊÔ´°·ëµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡ºÇÂç80%³ä°ú&¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æÃêÁª
DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢Ãø¼Ô¡¦ÇòÄ»»ÎÏºÀèÀ¸¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤·¤é¤ÓÀèÀ¸¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://book.dmm.com/list/campaign/ISx90P*mhJyihrG20LTs1OPg1be22uWzgeOxhbPL1LHvgrGuhbf10bnN3oSy1ea4h,ma0YeRgZfuhYL22s2v1drU07vf1eKo2*eG27CVhbTKhrSb07rH2uHR1OWohrSMhuKD/
¢£ÇòÄ»»ÎÏºÀèÀ¸¡õ¤·¤é¤ÓÀèÀ¸ ¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¡ª
8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÂçºåÆüËÜ¶¶¤Ë¤Æ¡¢Ãø¼Ô¡¦ÇòÄ»»ÎÏºÀèÀ¸¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤·¤é¤ÓÀèÀ¸¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113145
¢¨»²²Ã·ô¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛ¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¥êー¥ººîÉÊ¾Ò²ð
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡¡£±～20´¬
Ãø¡§ÇòÄ»»ÎÏº¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤é¤Ó
¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡¡È×³°ÊÔ¡Ù¡¡£±～3´¬
Ãø¡§ÇòÄ»»ÎÏº¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§¤·¤é¤Ó
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦GAÊ¸¸Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ga.sbcr.jp/
¡¦GAÊ¸¸Ë¥Ö¥í¥°¡§https://ga.sbcr.jp/bunko_blog/
¢£´ØÏ¢SNS
¡¦GAÊ¸¸Ë¸ø¼° X¡§ @GA_bunko(https://x.com/GA_bunko)
¡¦¡Ö¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡×¸ø¼°X: @Ryuoshi_PR(https://x.com/Ryuoshi_PR)
¢£GAÊ¸¸Ë¤È¤Ï
2006Ç¯1·î¤ËSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬ÁÏ´©¤·¤¿¡¢¼ç¤ËÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡£¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¡Ø¤Ò¤¤³¤Þ¤êµÛ·ìÉ±¤ÎÌå¡¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºî¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£GA¤È¤Ï
SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥ìー¥Ù¥ë·²¤Ç¤¹¡£2006Ç¯1·î¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡ÖGAÊ¸¸Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤ä¡Ø¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤ªÎÙ¤ÎÅ·»ÈÍÍ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÌÌÜ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2016Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò°·¤¦¡ÖGA¥Î¥Ù¥ë¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¤ä¡Ø°ì½Ö¤Ç¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÌòÎ©¤¿¤º¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿Å·ºÍ¼£Ìþ»Õ¡¢°Ç¥Òー¥éー¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯12·î¤«¤é¤Ï¡ÖGA¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤¬»ÏÆ°¤·¡¢GAÊ¸¸Ë¤äGA¥Î¥Ù¥ë¤Î¿Íµ¤ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£