¥Þ¥×¥ê¥£À½ÉÊ¤¬¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÅù·Ð±Ä¶¯²½ÀÇÀ©¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ËÅÐÏ¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥×¥ê¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý ·½»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£LiDAR¡ÖLA01‑2¡×¤È¥âー¥Ó¥ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖM2 (¢¨LiDAR2ÂæÅëºÜ¥â¥Ç¥ë)¡×¤¬¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÅù·Ð±Ä¶¯²½ÀÇÀ©¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¾®´ë¶È¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¡Ö·Ð±ÄÎÏ¸þ¾å·×²è¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¨»þ½þµÑ¤Þ¤¿¤ÏºÇÂç10¡ó¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î2À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
- LA01‑2¡§·ÚÎÌ¡¦¹âÀºÅÙ¤Ê3D·×Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ê»ý¤Á·¿LiDAR¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Êâ¤¤Ê¤¬¤é¿§ÉÕ¤ÅÀ·²¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ë¡ÌÌÄ´ºº¤ä¹½Â¤Êª·×Â¬¤Ê¤É¡¢¶¹¾®¡¦Ê£»¨¤Ê¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¸ø¼°HP¡Ë(https://service.mapry.co.jp/LA01-model2/)
- M2¡§¼Ö¤ËLiDAR¤òÅëºÜ¤·¤ÆÁö¤ë¤À¤±¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ÎÅÀ·²¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥âー¥Ó¥ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡£Æ»Ï©¡¦¹½Â¤Êª¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë·×Â¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨M2¤ÏÁ°¸å¤ËLiDAR¤¬2ÂæÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¡Ê¸ø¼°HP¡Ë(https://service.mapry.co.jp/m-two/)
¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢À¸»ºÀ¸þ¾åÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÀèÃ¼ÀßÈ÷¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÄê¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤ÇÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤È¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÅù·Ð±Ä¶¯²½ÀÇÀ©¡×¤Ï¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¾®´ë¶È¼ÔÅù¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÇÀ©ÌÌ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·úÀß¶È¤äÂ¬ÎÌ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¶È¤âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¶È¼ï¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»º¤ÎÂ¨»þ½þµÑ¤Þ¤¿¤Ï¼èÆÀ²Á³Û¤Î°ìÉô¡ÊºÇÂç10¡ó¡Ë¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀßÈ÷Æ³Æþ´ë¶È¤¬·Ð±ÄÎÏ¸þ¾å·×²è¤òºöÄê¤·¡¢½ê´É¾ÊÄ£¤«¤é¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥×¥ê¥£À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂ¬ÎÌµ¡´ï¹©¶È²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾åÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¹©¶È²ñ¾ÚÌÀ½ñ¡Ë¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
·Ð±ÄÎÏ¸þ¾å»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¡Ë(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)
Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¶¯²½ÀÇÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¡Ë(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mapry.co.jp/contact/
¥Þ¥×¥ê¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥×¥ê¥£¤ÏÂ¬ÎÌ¡¦ÎÓ¶È¡¦ËÉºÒ¡¦ÇÀ¶È¡¦·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¬ÎÌµ¡´ïÈñÍÑÉéÃ´¤äµ¡´ïÁàºî/²òÀÏ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤«¤Ã¤¿»°¼¡¸µ¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¼èÆÀ¡¢²òÀÏ¤ä³èÍÑ¤òÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥×¥ê¥£
½êºßÃÏ ¡§ Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½ÕÆüÄ®Â¿ÅÄ165ÈÖÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò »³¸ý ·½»Ê
HP ¡§ https://mapry.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@mapry.co.jp