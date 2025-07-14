ELYZA¡¢¹ñ»º¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡É°åÎÅ¡ÉÆÃ²½LLM´ðÈ×¡ÖELYZA-LLM-Med¡×¤ò³«È¯

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- [Part2] ÆüËÜ°åÎÅ x LLM: ÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÉ¸½à²½¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÊÑ´¹¥¿¥¹¥¯(https://zenn.dev/m_hirakawa/articles/fc4ada03597169)
- [Part3] ÆüËÜ°åÎÅ x LLM: ¿ÇÎÅÊó½·ÌÀºÙ½ñ¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ë¾ðÊó¿äÁ¦¥¿¥¹¥¯(https://zenn.dev/elyza/articles/f0734a3a940f79)
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¢¨1¡§https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/
¢¨2¡§https://sip3.jihs.go.jp/index.html
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0.ELYZA-LLM-Med
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2.ELYZA-Med-Instruct-1.0-Qwen2.5-72B (UC1)
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3.ELYZA-Med-Instruct-1.0-Qwen2.5-72B (UC2)
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