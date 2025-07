¡Úµþ²¦É´²ßÅ¹¡Û²ÆµÙ¤ß¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤âÂç¿Í¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª¡Öµþ²¦²Æº×¤ê 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

ヨーヨー釣りや景品が貰える輪投げなどが楽しめる夏祭り定番の縁日を開催します。 ヨーヨー釣りや景品が貰える輪投げなどが楽しめる夏祭り定番の縁日を開催します。



















●「KIRBY COLORFUL STORE (カービィ カラフルストア)」 【入場無料】

<8月14日(木)~27日(水)>









昨年初開催した『星のカービィ』の期間限定ショップ「KIRBY COLORFUL STORE」を1年ぶりに開催。イベント限定商品を中心に、定番の人気のアイテムなど約300種類のカービィアイテムが集結します。税込4,400円以上お買い上げの方にアクリルバッジ(全3種)をランダムでプレゼント。

※混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。



■B1階 on the Corner



●「ハイキュー!! 夏祭り POP UP SQUARE」 【入場無料】

<8月7日(木)~19日(火)>







©古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会





大人気アニメ『ハイキュー!!』の描き下ろし浴衣ビジュアルを使用したグッズを販売するポップアップイベント。全国8都市を巡回する同イベントを東京都内で初開催します。夏らしい浴衣姿の描き下ろしイラストをデザインしたオリジナルグッズが多数ラインナップ。お買い上げ特典として税込1,100円ごとにイベントオリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼントします。

※お一人様1会計につき10枚まで・種類はお選びいただけません・無くなり次第終了



アイスクリームまたは恐竜のモチーフをミニトートバッグにペイントし、お好きな色を選んで自分だけのオリジナルアイテムを作れます。



●ご予約優先









会期:7月17日(木)~8月21日(木)新宿店 対象売場京王百貨店 新宿店では、7月17日(木)~8月21日(木)の期間、各対象売場にて「京王夏祭り2025」を開催します。期間中は、床噴水や縁日などお子様が楽しく遊べる体験イベントや、現在テレビ放送中の『仮面ライダーガヴ』や8月8日(金)公開予定のシリーズ最新映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の世界観が楽しめるイベントを開催するほか、熱心なファンの方も多い「新宿ことりまつり」や各種ポップアップショップ、自由研究にもおすすめのワークショップなど、お子様から大人の方まで楽しめるさまざまなイベントを予定しています。■楽しく遊べる子どもイベント●「床噴水」<7/19(土)~27(日)>◆屋上 特設会場開催時間:各日10~16時参加費:無料床から水が出る遊び場が期間限定で登場します。※悪天候およびそのほか実施が困難と判断させていただいた場合は中止させていただくことがございます。※ケガなどの防止のため、サンダルなどを履いてのご利用を推奨いたします。※着衣が水に濡れることが想定されます。あらかじめご了承ください。※着替えスペースは設けておりません。※噴水は一定の間隔で水が出ます。詳しくは係員におたずねください。●こども縁日<7/19(土)~21(月・祝)>◆7階 特設会場(こども服売場[プティマイン]横)・ベビー休憩室前開催時間:各日10~17時参加費:各200円※各日とも景品がなくなり次第終了させていただきます。●「ポイポイバトラー」〈水鉄砲合戦遊び〉<8月9日(土)~11日(月・祝)>◆屋上 特設会場開催時間:各日10時30分~、11時~、11時30分~、12時~、12時30分~、13時~、13時30分~、14時~、14時30分~15時~、15時30分~、16時~、16時30分~〈各回約30分〉定員:各回先着12名様 ※チーム分けは当日運営側で実施します。参加費:無料金魚すくいお馴染みの「ポイ」を頭につけて、水鉄砲で撃ち合う対戦ゲーム「ポイポイバトラー」を開催します。※悪天候およびその他実施が困難と判断させていただいた場合は中止させていただくことがございます。※着衣が水に濡れることが想定されます。あらかじめご了承ください。※着替えスペースは設けておりません。●「クリアソン新宿 サッカーボウリング」<8月14日(木)>◆7階 特設会場(こども服売場[プティマイン]横)開催時間14時~17時参加費:無料対象:小学生以下のお子様サッカーボールでピンを倒して景品をゲット。15時からはクリアソン新宿の選手も来場します。■7階 大催場のイベント●京王百貨店初開催「仮面ライダーガヴ 夏だ !ガヴっと仮面ライダー サマーパーティー」 【有料催事】<7月18日(金)~30日(水)>※最終日は17時閉場・最終入場は各日閉場の30分前まで『仮面ライダーガヴ』の撮影で使用された衣装や小道具などの展示や、「ゴチゾウ」のフォトスポットやプレイツール、グッズ販売コーナーなど仮面ライダーガヴの世界が楽しめるイベントを初開催します。会期中、毎日日替わりで憧れの仮面ライダーたちが登場し、一緒に写真を撮れる「仮面ライダー写真館(有料)」にも注目です。●京王百貨店初開催「『ジュラシック・ワールド/復活の大地』8月8日(金)公開記念 POP UP STORE」 【入場無料】<7月25日(金)~8月7日(木)>※最終日は17時閉場8月8日(金)公開予定の「ジュラシック・ワールド」シリーズ最新映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』のポップアップストアを初開催します。劇中シーンを再現したような写真が撮れるフォトスポット、AR撮影コーナー、新登場する恐竜の紹介パネルなど、さまざまなアクティビティが充実。最新映画の新商品はもちろん、会場限定商品をはじめ、アパレル・玩具・雑貨など『ジュラシック・ワールド』シリーズのアイテム約400点が勢ぞろいします。●「第6回 新宿ことりまつり」 【入場無料】<8月1日(金)~8月7日(木)>※最終日は17時閉場今回で6回目の開催となる同展は「作家と直接会って話せる」イベントとして毎年人気です。鳥モチーフのグッズやハンドメイド作品を多数展開します。イラストレーターちかざきちはる氏の企画展「手乗りフェス」や村東剛氏の写真展のほか、個性あふれるサークルブースや多彩なコーナーに加え、人気作家による実演販売やオーダー会を実施します。鳥に関する書籍、ペットフードなども販売します。●京王百貨店初開催「出張店 ONE PIECE 麦わらストア 新宿」【入場無料】<8月9日(土)~21日(木)>※最終日は17時閉場尾田栄一郎原作の大人気アニメ『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストアが京王百貨店に初登場。麦わらストア限定商品やお菓子・文房具・生活雑貨に加え、原作関連アイテムや出張店のために描き下ろされたキャラクターをデザインしたオリジナルグッズも登場します。●京王百貨店初開催「TVアニメ『ラーメン赤猫』 アニメ放送1周年記念POP UP SHOP」【入場無料】<8月9日(土)~21日(木)>※最終日は17時閉場TVアニメ『ラーメン赤猫』の放送1周年を記念したPOP UP SHOPを初開催します。会場では、場面写パネルを使用した特別展示やドット絵イラストを使用したグッズを先行販売します。【文蔵さんグリーティング】開催日:2025年8月16日(土)開催時間:11時、13時、15時参加条件:グリーティング当日(8/16)にTVアニメ『ラーメン赤猫』の商品を税込2,000円以上のお買い上げのお客様・先着20組様(1組4名様まで)に整理券を配布いたします。そのほかにも、多数のワークショップを開催します。詳細およびご予約は新宿店の公式HPをご確認ください。●ご予約優先「ミニトートバッグにペイントしよう!」<7月 26日(土)・27日(日)>◆7階 特設会場(こども服売場[プティマイン横])開催時間:10時30分~、11時~、午前11時30分~、13時~、13時30分~14時~、14時30分~、15時~<各回20分>定員:各回2名様参加費:2,860円 ※材料費込・オプションは110円から「“夏”を創ろう。~親子でワークショップ祭~シュワシュワ☆くまちゃんフロートのキーホルダー」<8月8日(金)~11日(月・祝)>◆7階 シーズンスペース開催時間:11時~18時〈各回30分〉定員:各回4名様まで参加費:1,650円 ※材料費込※未就学児は、保護者同伴でお願いします。お子様だけでなく大人の方も持ち歩きたくなるような、レジンでつくるフロートのミニキーホルダー(サイズ:タテ5×ヨコ2cm)です。お好きな色でお作りいただけます。■屋上 京王スカイビアガーデン







●「120分飲み放題付き 縁日コース」(お一人様)3,850円<7/17(木)~8/21(木)限定メニュー>屋上の開放感の中で西新宿の夜景を楽しめると人気の「京王スカイビアガーデン」を10月31日(金)まで開催中。「京王夏祭り2025」の期間中、たこ焼きやイカ焼きなどのメニューが楽しめる縁日コースが期間限定で登場します。本件に関するお問合わせ先お客様のお問合せ先:京王百貨店 新宿店(ナビダイヤル)0570-022-810関連リンク京王百貨店「京王夏祭り2025」イベントページhttps://www.keionet.com/info/shinjuku/news/summer_festival.html?utm_source=koho&utm_medium=cpc&utm_campaign=pa京王百貨店「仮面ライダーガヴ 夏だ !ガヴっと仮面ライダー サマーパーティー」イベントページhttps://www.keionet.com/info/shinjuku/news/kamenrider.html?utm_source=koho&utm_medium=cpc&utm_campaign=pa京王百貨店「京王スカイビアガーデン」ページhttps://www.keionet.com/info/shinjuku/news/beer_garden.html京王百貨店 新宿店https://www.keionet.com/info/shinjuku/