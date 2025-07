¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Û¶åÀéË¼À¯¸÷¤Ë¤è¤ë¡Öµ§¤ê¤Î¤æ¤¯¤¨¡×Å¸¤ò7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£ÅÁÅý¤È¸½Âå¤òÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤È¿ÀÀ»À­¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£

《聖観音菩薩立像》H850×W330×D330mm,レジン、金属、洋箔, 2025











銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)は、九千房政光による 「祈りのゆくえ」展を2025年7月26日(土)~8月15日(金)の期間に店内インフォメーションカウンター前にて開催します。概要九千房政光(くせんぼうまさみつ)は、中学校で美術を教える現役の教諭でありながら、仏像の制作をおこなう彫刻家です。彼の制作した仏像は、SNSを通じて仏像ファンやアートコレクターなど多くの関心を集め、2019年には「はこだて・冬・アート展」で大賞を受賞しました。九千房の作品は、極めて精緻な造形が特徴で、古色を帯びた金箔の彩色が平安時代の仏像を思わせる静けさを漂わせます。現代の技術と感性を駆使しながらも極度のリアルな造形を避け、仏像が持つ普遍的な神聖性を保つための意図的な彩色を施しています。また、彼の仏像は宗教的な崇拝対象にとどまらず、「理想の女性像」としての普遍的な美しさと神聖性を表現しています。これは、現実の女性を模したものではなく、時代や文化を超えて共有される美と神聖さを造形に昇華させたものです。本展では、《弥勒菩薩坐像》《聖観音菩薩立像》をはじめ、胸像や頭像を含む全6作品を展示します。九千房政光が追求してきた「理想の仏像」への探求と、その成果をぜひご覧ください。アーティストステートメント偶像崇拝を禁止した釈迦の教えに反しインドから伝わった仏教は、仏像を崇拝の対象として、その地に住む人々によって様々な付加価値や能力をつけられてバージョンアップされてきました。日本では6世紀に仏教が伝来し、平安末期に様式の完成を遂げた仏像は、末法の時代に入り1000年の時を経て現在に至っています。仏像の様式はこの先どうなっていくのか?今まで通りなのか?多様性の時代に影響されるのか?私の作品はその一時代の流れなのかもしれません、その流れとして残るかどうかは後世の歴史家が判断するのかもしれません。でも、一つ変わらないものがあります。それは「信仰心」です。いつの時代も何かにすがる「祈りのカタチ」があると思います。その「ゆくえ」を見守ってくださると幸いです九千房政光販売について展示作品は、オンラインでの抽選販売となります。抽選申込期間|7月26日(土)10:30~7月30日(水)21:00申込ページ|※抽選販売の状況により、7月31日以降に先着販売をする可能性があります。アーティストプロフィール九千房 政光 / Kusenbou Masamitsu1974年北海道生まれ北海道教育大学大学院教育学研究科卒業近年の展覧会・受賞歴2025年 ART CENTRAL 2025(CENTRAL HARBOURFRONT・秋華洞/香港)2025年「はこだて冬アート」展 招待作家として展示(函館芸術ホール)2024年 ART FAIR TOKYO 2024(東京国際フォーラム・秋華洞/東京・有楽町)2024年「はこだて冬アート」展 招待作家として展示(函館芸術ホール)2024年「inori 祈りのカタチ」展 (Artglorieux GALLERY OF TOKYO/東京、Artglorieux GALLERY OF OSAKA/大阪)2023年「岡本太郎 アートの夢-陶壁・陶板・21世紀のフィギュア造形」(滋賀県立陶芸の森 陶芸館)2022年 ART FAIR TOKYO 2022(東京国際フォーラム・秋華洞/東京・有楽町)2022年「はこだて冬アート」展 招待作家として展示(函館芸術ホール)2021年「はこだて冬アート」展 函館市文化団体協議会会長賞受賞2020年「素材のチカラ」展(ぎゃらりい秋華洞/東京・銀座)2020年「はこだて冬アート」展 はこだて冬アート大賞受賞2020年「ブレイク前夜」出演(BSフジ)展示詳細九千房政光 個展 「祈りのゆくえ」期間|2025年7月26日(土)~8月15日(金)時間|10:30~21:00 ※最終日は17:00まで会場|銀座 蔦屋書店 インフォメーションカウンター前⼊場|無料主催|銀座 蔦屋書店協力|秋華洞お問い合わせ|info.ginza@ccc.co.jp銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間|店舗ホームページをご確認ください。ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/ Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksX|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp関連リンクCCCアートラボhttps://www.ccc-artlab.jp/