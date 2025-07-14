¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÇÈ¯Çä¡ª¡ª¡Ø¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê´Æ½¤¡¡¥Æ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡Ù¥Ï¥ï¥¤À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê¡×¤ÎÌ£¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡ªÆÃÀ½¥Æ¥ê¥ä¥¥½ー¥¹¤¬·è¤á¼ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡ª
¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¶ÈÂÖ¤Î³°¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOUR SEEDS FOODS EXPRESS*¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ¼ÒÄ¹¡§óîÆ£¡¡ÎµÂÀÏº¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ー¡õ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê¡×´Æ½¤¤Î¡Ö¥Æ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤¦¤Þ¥¢¥í¥Ï～¢ö¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ï¥¤¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤»¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
* ¡¦¡¦¡¦³ô¼°²ñ¼ÒFOUR SEEDS FOODS EXPRESS¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥·ー¥º¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¡§ÞÉÌî ¹¬»Ò¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹
¡¡Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç7·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡¢Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾¦ÉÊ¥Õ¥§¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤¦¤Þ¥¢¥í¥Ï～¢ö¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ï¥¤¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤»¡ª¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Æ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¡¥Æ¥êー¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸µ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡ÖÆÃÀ½¥Æ¥ê¥ä¥¥½ー¥¹¡×¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤¤à¤ÍÆù¤Î¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥íー¥¹¥È¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¶¦¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¥Èー¥¹¥È¤·¤¿¿©¥Ñ¥ó¤Ç¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥Ï¥ï¥¤¤òÁÛ¤ï¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬²Æµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤ò¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤äÃë¿©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ø¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê´Æ½¤ ¥Æ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊ¡§¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê´Æ½¤ ¥Æ¥ê¥Á¥¥ó¥µ¥ó¥É
²Á³Ê¡§369±ß¡ÊÀÇ¹þ398±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡¡
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó16,300Å¹
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¦È¯ÇäÆü¡¦»ÅÍÍÅù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ÎÃÏ°èµÚ¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ーÅ¹ ¡Ö¥¯¥¢¡¦¥¢¥¤¥Ê¡×https://www.kua-aina.com/(https://www.kua-aina.com/)
1975Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¾®¤µ¤ÊÅÄ¼ËÄ®¥Ï¥ì¥¤¥ï¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¥á¥Ðー¥¬ーÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸½ºß35Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÍÏ´äÀÐ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¤ä¡¢¥ªー¥×¥óÅö»þ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÈëÅÁ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢¥Ï¥ï¥¤ËÜÅ¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÉÊ¼Á´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´°½Ï¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£