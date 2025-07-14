¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥íー¥Àー¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡¡¾å¾ì»ñ»ºÈÇ
¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÅ¸Ë¾
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇØ·Ê
¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¡¢»º¶È¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»»Ô¾ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹1¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÀè´ë¶È¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅª¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¡¦Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ¸úÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÅê»ñ²È¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿2¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï2022Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ»ñÎÁ¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¾å¾ì»ñ»º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¢½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄêÊýË¡¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥Æー¥Þ¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤Ä¹´üÅªÀ®²Ì¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤Ã»/Ãæ´üÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀß·×¿Þ¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ëÊÑ²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¥ê¥¿ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Á´ÌÌÅª¤ËËþ¤¿¤¹¤Ù¤´üÂÔÃÍ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£(½ÅÍ×À)¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤äµ¡²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯¤µ¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î¼Á¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹ÍÎ¸»ö¹à¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñÀè´ë¶È¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë(¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥»¥Ã¥È)¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥íー¥Àー¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦38¤ÎµòÅÀ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤ò¤´¿®Íê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î7,787²¯¥Ý¥ó¥É¤Ë¾å¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹3¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¥¤ì¤¿Åê»ñ¥ê¥¿ー¥ó¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Âç¼ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÀ¼Ò¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mybrand.schroders.com/m/4a28f77ad8e3c3dd/original/202507_Engagement-Blueprint-for-Listed-Asset2025_JPN.pdf
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È
https://mybrand.schroders.com/m/4a28f77ad8e3c3dd/original/202507_Engagement-Blueprint-for-Listed-Asset2025_JPN.pdf
¥·¥å¥íー¥Àー¤Î»ëÅÀ
https://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/insights/
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÇØ·Ê
¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¡¢»º¶È¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»»Ô¾ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹1¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÀè´ë¶È¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅª¤«¤Ä¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¡¦Â¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»ñËÜÇÛÊ¬¤äÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ¸úÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÅê»ñ²È¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿2¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï2022Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢ËÜ»ñÎÁ¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¾å¾ì»ñ»º¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡¢½ÅÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄêÊýË¡¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥Æー¥Þ¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤Ä¹´üÅªÀ®²Ì¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤Ã»/Ãæ´üÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀß·×¿Þ¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ëÊÑ²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¥ê¥¿ー¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Á´ÌÌÅª¤ËËþ¤¿¤¹¤Ù¤´üÂÔÃÍ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£(½ÅÍ×À)¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤äµ¡²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯¤µ¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î¼Á¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹ÍÎ¸»ö¹à¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñÀè´ë¶È¤È¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë(¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥»¥Ã¥È)¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È¤Ï2024Ç¯1·î¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥íー¥Àー¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦38¤ÎµòÅÀ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡¢¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤ò¤´¿®Íê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î7,787²¯¥Ý¥ó¥É¤Ë¾å¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹3¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÍ¥¤ì¤¿Åê»ñ¥ê¥¿ー¥ó¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Âç¼ê»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÀ¼Ò¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mybrand.schroders.com/m/4a28f77ad8e3c3dd/original/202507_Engagement-Blueprint-for-Listed-Asset2025_JPN.pdf
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥È
https://mybrand.schroders.com/m/4a28f77ad8e3c3dd/original/202507_Engagement-Blueprint-for-Listed-Asset2025_JPN.pdf
¥·¥å¥íー¥Àー¤Î»ëÅÀ
https://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/insights/