uniform experiment¤È¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーµÈÅÄ¥æ¥Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¡ÖV.A.¡×¤Ë¤Æ¡¢7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ

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¡¦YUNI YOSHIDA: FRUITS PLANET S/S TEE¡Ê\13,200 / NAVY¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FRUITS PLANET TOTEBAG¡Ê\9,900 / NAVY¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FRUITS PLANET POUCH¡Ê\6,600 / NAVY¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FRUITS PLANET NOTEBOOK¡Ê\2,200 / NAVY¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FRUITS PLANET COLOR PENCILS¡Ê\2,200 / NAVY¡Ë
FLOWER
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¡¦YUNI YOSHIDA: FLOWER SHIRT¡Ê\29,700 / LIGHT BLUE,WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FLOWER NOTEBOOK SET¡Ê\6,600 / 3 COLOR¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FLOWER BLANKET¡Ê\17,600 / WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: FLOWER S/S TEE¡Ê\11,000 / PINK,PURPLE,YELLOW¡Ë
MUD DOLL
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¡¦YUNI YOSHIDA: MUD DOLL SHIRT¡Ê\31,900 / GREEN,WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: MUD DOLL S/S TEE¡Ê\11,000 / PURPLE,WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: MUD DOLL HANDKERCHIEF¡Ê\3,300 / PURPLE,WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: MUD DOLL KEYRING¡Ê\3,850 / PURPLE,WHITE¡Ë
¡¦YUNI YOSHIDA: MUD DOLL STICKER SET¡Ê\2,970 / 3COLOR¡Ë
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¡¦¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§vatokyo.com(https://vatokyo.com/)
¡¦¸ø¼°Instagram(@va.tokyo)¡§https://www.instagram.com/va.tokyo/
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