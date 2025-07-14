¡Ú¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¡ÛThe New TANKER AMAZING Nylon
³ô¼°²ñ¼Ò ÏÂ¸÷¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄíºêµªÂå»Ò¡Ë¤Ï¡¢7·î20Æü(Æü)¤«¤é7·î31Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖThe New TANKER AMAZING Nylon¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÏÂ¸÷ ËÜÅ¹ÃÏ³¬ ¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç¡¢º£Ç¯ÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPORTER¡×¤ÎÂåÉ½¥·¥êー¥º¡Ø¥¿¥ó¥«ー¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
1983Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¥¿¥ó¥«ー¡Ù¤Ï¡¢Åì¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¡Ö¥¨¥³¥Ç¥£¥¢(R)N510 ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢ÏÂ¸÷¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢ÉþÉô¶âÂÀÏº¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¾ï¤Ë»þÂå¤Î°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡Ø¥¿¥ó¥«ー¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤³¶äºÂ»ÍÃúÌÜ¤ÎÏÂ¸÷ ¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤ä¥Ò¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¿¢Êª¤¬¤É¤¦¥Ê¥¤¥í¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¥Ë¥åー¥¿¥ó¥«ー¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢Á´40·¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥éー¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶äºÂÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À²³¤ÄÌ¤êÂ¦¤Î¥·¥çー¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ä¥á¥È¥í¤Î¥×¥í¥à¥Êー¥É¤ËÌÌ¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¤â¡Ø¥¿¥ó¥«ー¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÔ¤Á¤æ¤¯¿Í¤ò¡Ø¥¿¥ó¥«ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¸÷¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥áー¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PORTER¡§
1935Ç¯¤Ë¥«¥Ð¥ó¿¦¿Í¤ÎµÈÅÄµÈÂ¢¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿³ô¼°²ñ¼Ò µÈÅÄ(µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó)¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPORTER¡×¤ò1962Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°ì¿ËÆþº²¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î²ÙÊª¤òÍÂ¤«¤ë¥Ýー¥¿ー¤¬¡¢¾ï¤Ë³ó¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ÎÁ±¤·°¤·¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é·É°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThe New TANKER AMAZING Nylon¡×
7·î20Æü(Æü)～31Æü(ÌÚ)
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§ÏÂ¸÷ ËÜÅ¹ÃÏ³¬ ¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ãー 03-3562-2111(ÂåÉ½)¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
µÙ¶ÈÆü¡§ÌµµÙ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.wako.co.jp/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/
¥¢ー¥Ä¥¢¥ó¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/