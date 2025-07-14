CDP¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÉ¾²Á¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥êー¥Àー¡×¤ËÁªÄê

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(Ãí1) https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=9412
(Ãí2) https://www.sapporoholdings.jp/news/dit/?id=9099
(Ãí3) ¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇþ²ê¤È¥Û¥Ã¥×¤òÈª¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ëÆÈ¼«¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£¥·¥¹¥Æ¥à
(Ãí4) https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017534/
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