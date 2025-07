ZÀ¤Âå¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØTokyo Young Boss¡Ù2025Ç¯7·î14Æü¤è¤êÂÔË¾¤ÎSeason 2¤òÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社レプロエンタテインメント

本番組は、モデル・ラジオDJ・プロデューサーとして活動する長谷川ミラと、ライフスタイルブランドAMATERASや和モダンの空間デザイン事業JAMOの経営をする佐藤マクニッシュ怜子さんの2人をホストに迎え、“意思を持って生きる”若手世代の視点から、「キャリア」「生き方」「働き方」について等身大で語り合うトークコンテンツです。

シーズン2では、「Own your story, Write your story, No need to worry.」というメッセージを掲げ、これまで以上に“ぶっちゃけた本音”や、リスナーが抱える葛藤・選択に寄り添った内容を深掘りしていきます。

初回エピソードでは、ホスト2人の自己紹介や近況に加え、番組を通じて“これから話していきたいこと”についても言及。社会問題や経営者としての一面はもちろん、恋愛の話まで赤裸々にトークを展開。

働くことへの不安やプレッシャー、理想と現実のギャップなど、SNSでは語られにくいけれど確かに存在する“声にならない声”を拾い、リアルに届けていきます。SpotifyやApple Podcastsをはじめ、各種音声配信プラットフォームにて毎週月曜配信予定。

【番組概要】

・ 番組名:Tokyo Young Boss Season 2(トーキョーヤングボス シーズン2)

・ ホスト:長谷川ミラ / 佐藤マクニッシュ怜子

・ 配信開始:2025年7月14日~(毎週更新予定)

・ 番組Instagram

https://www.instagram.com/tokyoyoungboss(https://www.instagram.com/tokyoyoungboss)

・ 配信媒体:Spotify / Apple Podcasts / Amazon Music 他

・ 配信元:株式会社jam

・ 問い合わせ先:株式会社jam Tokyo Young Boss 制作チーム

・ メールアドレス:info@jamtokyo.com

【長谷川ミラ プロフィール】

長谷川ミラ(はせがわ みら)

モデル・ラジオDJ / 映像・メディアプロデューサー

1997年7月7日生まれ、東京都出身。ラジオ番組『J-WAVE STARTLINE 』ナビゲーター。そのほかポッドキャスト番組『UNDERDOG in Tokyo』『Tokyo Young Boss』のプロデューサー・MCを務めるほか、映画プロデューサーや企業クリエイティブも行う,

株式会社jam、コミュニティカフェ『um』代表。

■長谷川ミラ 事務所公式プロフィール

https://www.lespros.co.jp/models/mila-hasegawa/

■長谷川ミラ 公式Instagram(@jenmilaa)

https://www.instagram.com/jenmilaa/

【佐藤マクニッシュ怜子 プロフィール】

佐藤マクニッシュ怜子(さとうまくにっしゅれいこ)

株式会社AMATERAS CEO / Founder

空間デザイン事業 JAMO Founder / director

和の美意識を現代的に再解釈したブランド作りから、日本の職人技術とミニマルな美学を掛け合わせた空間づくりを手がける。日本と海外を行き来しながら、文化や感性を越え本質的な美しさを追求し続けている。自身のSNSやpodcastでも、自身のライフスタイルを表現しながら現代を生きる女性たちへのエンパワーメントを発信。

■佐藤マクニッシュ怜子 公式Instagram(@reikoofficial)

https://www.instagram.com/reikoofficial/