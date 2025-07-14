¡Ö¥×¥ì¥¸¥ª¥·¥êー¥º¡×¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥ì¥¸¥ªËÌ°½À¥ASIAN¡×¿·ÃÛ¹©»öÃå¹©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô/ÂåÉ½¡§¾å»³¡¡Í´Ê¿¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥·¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô/ÂåÉ½¡§¼ÆÅÄ ¿Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÂçÃ«ÅÄ3ÃúÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ÃÛÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·×²è¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥×¥ì¥¸¥ªËÌ°½À¥ASIAN¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢2025Ç¯7·î14Æü(·î)¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½×¹©¤Ï2026Ç¯9·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÊª·ï¤ÎºÇ´ó¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÌ°½À¥¡×±Ø¤òÍ¤¹¤ëÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¤Ï¡¢¡ÖÂç¼êÄ®¡×±Ø¤ä¡ÖÆüÈæÃ«¡×±Ø¡¢¡Ö²â¥ö´Ø¡×±Ø¡¢¡ÖÀÖºä¡×±Ø¡¢¡ÖÉ½»²Æ»¡×±Ø¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤ÈÄ¾ÄÌ¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¾ÆüÊëÎ¤¡×±Ø¤ÇJR»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÅìµþ¡×±Ø¤ä¡ÖÉÊÀî¡×±Ø¡¢¡Ö¿·½É¡×±Ø¤Ø·Ú²÷¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¤ËÂçÊÑÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°´Ñ¡¡¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
³°´Ñ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀÐÀÑ¤ß¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¸½ÃÏ¤Î¿¦¿Í¤¬¼êÄ¦¤ê¤·¤¿¥¹¥Èー¥ó¥«ー¥Ó¥ó¥°¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹½¤Î¿¢ºÏ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¥·¥å¥í¥é¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆî¹ñ¿¢Êª¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ËË¬¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤¿§Ì£¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤ÏÆþµï¼ÔÍÍ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¿´¤Ë°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤Ïº¹¤·¿§¤ÎÎÐ¤¬±Ç¤¨¤ë¥×¥ì¥¸¥ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊ®¿å¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥óÄ´¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡¡¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢1LDK¤È2LDK¡Ê52.69㎡～73.23㎡¡Ë¤ÎÁ´11¥¿¥¤¥×¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê´Ö¼è¤ê¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï¼¼Æâ¤Ï¡¢Ãì¤äÎÂ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¼¼Æâ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥Ýー¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯Éô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¼¼¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÂ¿¼ýÇ¼¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ÈÌÀ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢LDK¤ÎÊÉ¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡·×²è³µÍ×
»ö¶È¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥·¥¹
Ì¾¡¡¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥×¥ì¥¸¥ªËÌ°½À¥ASIAN
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÂçÃ«ÅÄ3ÃúÌÜ107¡¢108-1¡¢120-7¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸ò¡¡ÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖËÌ°½À¥¡×±Ø¡¡ÅÌÊâ13Ê¬
½×¹©»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯9·î
Àß¡¡·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ª
»Ü¡¡¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ª
¹½Â¤¡¦³¬¿ô¡¡¡¡¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¡¦7³¬·ú
¸Í¡¡¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§38¼¼
ÍÑ¡¡ÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶¦Æ±½»Âð¡ÊÃó¼Ö¾ì¡¢ÃóÎØ¾ìÉÕ¡Ë
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§1,084.85 ㎡
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡§3,033.41㎡
¢¨Åö¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î·×²è³µÍ×¤ä¥Ñー¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸½ºß¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥·¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì°ìÃúÌÜ18ÈÖ11¹æ
Åì µþ »Ù ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÆÅÄ¡¡¿Ò
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2000Ç¯4·î
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼ï»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î±¿±Ä´ÉÍý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ÄÂÂßµÚ¤Ó¤½¤ÎÃç²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®Â÷¼õ±×¸¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÃç²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M&A¡¦´ë¶ÈºÆÀ¸»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥Ë¥¢»ö¶È
H¡¡¡¡¡¡¡¡P¡§https://basis.co.jp/