20 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î 1on1 ¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥Ð¥È¥ë¡¡ÆüËÜ·è¾¡¡ÖRed Bull BC One Cypher Japan 2025¡×½Ð¾ì¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡ª

レッドブル・ジャパン株式会社

20年以上の歴史を誇る世界最高峰の1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One(レッドブル・ビーシー・ワン)」。その世界大会「Red Bull BC One World Final」が、今年11月、東京・両国国技館にて開催いたします。そして、この世界大会への出場権をかけた日本決勝戦「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」を8月16日(土)に横浜の大さん橋ホールにて開催します。

2025年3月よりスタートした予選は、神奈川での学生予選に加え、福岡・那覇・名古屋・大阪・札幌・東京の6都市で開催された地域予選を経て、B-Boy・B-Girl 各7名の優勝者が決定し、「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」に出場するファイナリストが出揃いました。

また、「Cypher Japan」には、招待ダンサーとして B-Boy Steezyskee、Taisuke、TSUKKI / B-Girl Chura、HIYO、YASMIN の出場に加え、新たに12名の招待ダンサーの出場が決定しました。昨年の「Red Bull BC One Cypher Japan 2024」の優勝者である B-Boy NORI や、 ブレイキンを始めてわずか2年でキッズ日本一の称号を掴み取った B-Girl Nanoha など、日本のみならず世界で活躍するダンサーたちが、日本最高峰のバトルに挑みます。

さらに、当日は、ヒップホップ・グループ 「RHYMESTER(ライムスター)」のスペシャルゲストライブが決定し、宇多丸、Mummy-D、DJ JINの3人による圧巻のパフォーマンスで、会場を盛り上げます。

また、「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」の観戦チケットはご好評につき、全て完売いたしました。(2025年11月に開催される「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」の観戦チケットもすでに完売となっております)

なお、当日の様子はオンラインにて配信予定です。世界レベルのブレイキンバトルを是非お楽しみください。(RHYMESTERのライブはオンラインでの配信は行いません)

■Red Bull BC One City Cypher 2025 優勝者

「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」の出場をかけた学生予選・日本予選は、神奈川・福岡・那覇・名古屋・大阪・札幌・東京の各地で開催され、全国から集まった精鋭たちが熱戦を繰り広げました。

・Red Bull BC One University Cypher(神奈川)

Jason Halayko / Red Bull Content Pool

・Red Bull BC One Fukuoka Cypher

Jason Halayko / Red Bull Content Pool

・Red Bull BC One Naha Cypher

Jason Halayko / Red Bull Content Pool

・Red Bull BC One Nagoya Cypher

Jason Halayko / Red Bull Content Pool

・Red Bull BC One Osaka Cypher

Jason Halayko / Red Bull BC One

・Red Bull BC One Sapporo Cypher

Haru Anbai / Red Bull BC One

・Red Bull BC One Tokyo Cypher

■Red Bull BC One Cypher Japan 2025招待選手

Jason Halayko / Red Bull BC One

B-Boy:Aisatsu, Haruto, NICOLAS, NORI, OKEY JOE, RA1ON, Steezyskee, Taisuke, TSUKKI(計9名)

B-Girl: Chura, Cocoa, ERi FeNeSiS, HIYO, Nanoha, SHIE-CHAN, YASMIN, Yuika (計9名)

B-Boy Taisuke は、世界トップレベルのブレイキンクルー「Red Bull BC One All Star」の初代メンバーとして世界のブレイキンシーン盛り上げています。B-Boy TSUKKI は、数々の国内外の大会で活躍している今後のブレイキンシーンを担う若手のホープ。さらに、B-Boy NORIは、これまでに「Red Bull BC One Cypher Japan」で6回の優勝経験を誇っています。昨年開催の「Red Bull BC One World Final 2024 in Rio de Janeiro」にも出場しました。

そして、B-Girl YASMIN は、「Red Bull BC One Cypher Japan 2023」で優勝し、昨年の「Red Bull BC One World Final 2024 in Rio de Janeiro」には招待ダンサーとして出場し、日本勢トップのベスト8という結果を残しています。

■ジャッジについて

「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」のジャッジとして、B-Boy CHENO(タイ)、B-Girl BETA(米国)、そしてB-Boy Hong10(韓国)の3名が決定いたしました。中でもB-Boy Hong10は、数々の国際大会で優勝経験を持ち、世界のブレイキンシーンを牽引してきたB-Boyの一人です。B-Boy Taisukeとともに、「Red Bull BC One All Star」のメンバーとして長年活動し、互いに刺激を与え合いながら世界のブレイキンカルチャーを盛り上げています。

■スペシャルゲスト「RHYMESTER」について

TOKYO B BOYS や FLOOR MASTERS、Rock Steady Crew Japan といった老舗クルーとも深い交流があり、RHYMESTER のライブにはたびたび B-BoyやB-Girl がステージに登場することでも知られています。

さらに、Mummy-D は「ブレイクダンスをきっかけにヒップホップにのめり込んだ」と公言しており、ソロ作品でもブレイキンへのリスペクトを込めた楽曲を発表するなど、そのカルチャーへの愛は並々ならぬものがあります。

果たして当日は、B-Boy & B-Girl なら誰もが一度は踊ったであろう、あの国民的ヒップホップ・アンセム「B-Boyイズム」が会場に鳴り響くのか!?

【Red Bull BC One Cypher Japan 2025 概要】

日時:2025年8月16日(土)14:00開場/ 15:00~18:00(終了予定)

場所:大さん橋ホール(神奈川県横浜市中区海岸通1丁目1-4)

主催:Red Bull BC One実行委員会

共催:横浜にぎわいスポーツ文化局

イヘ゛ントHP:https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-cypher-japan-2025

オフィシャルグローバルパートナー:Reebok International Limited

当日の配信リンク:

Red Bull BC One Youtube https://www.youtube.com/c/RedBullBCOne

Red Bull BC One Facebook https://www.facebook.com/redbullBCOne

ABEMA HIPHOPch https://abema.go.link/6PWoT

【Red Bull BC Oneとは】

Red Bull BC Oneは今年で開催22回目を迎えるレッドブルが開催する世界レベルの1on1ブレイキンバトルです。レッドブルはブレイキンに20年以上の歴史と伝統があり、世界30ヶ国以上で予選とプログラムを行い、イベントやワークショップなどを通じて、世界最高峰の才能豊かなダンサーを輩出しています。毎年、何千ものB-Boy / B-Girl達がRed Bull BC Oneに挑戦し、選ばれしB-Boy / B-Girl 各16名のみがRed Bull BC One World Finalの舞台に立ちます。

・Red Bull BC One公式ページ:https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/bc-one

・Red Bull BC One Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/redbullbcone/

レッドブルに関する詳細は https://redbull.com をご覧ください。