20 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î 1on1 ¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¥Ð¥È¥ë¡¡ÆüËÜ·è¾¡¡ÖRed Bull BC One Cypher Japan 2025¡×½Ð¾ì¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡ª

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¢£Red Bull BC One City Cypher 2025 Í¥¾¡¼Ô
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Jason Halayko / Red Bull Content Pool
¡¦Red Bull BC One Fukuoka Cypher
Jason Halayko / Red Bull Content Pool
¡¦Red Bull BC One Naha Cypher
Jason Halayko / Red Bull Content Pool
¡¦Red Bull BC One Nagoya Cypher
Jason Halayko / Red Bull Content Pool
¡¦Red Bull BC One Osaka Cypher
Jason Halayko / Red Bull BC One
¡¦Red Bull BC One Sapporo Cypher
Haru Anbai / Red Bull BC One
¡¦Red Bull BC One Tokyo Cypher
Jason Halayko / Red Bull BC One
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B-Boy¡§Aisatsu, Haruto, NICOLAS, NORI, OKEY JOE, RA1ON, Steezyskee, Taisuke, TSUKKI¡Ê·×9Ì¾¡Ë
B-Girl: Chura, Cocoa, ERi FeNeSiS, HIYO, Nanoha, SHIE-CHAN, YASMIN, Yuika (·×9Ì¾)
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¡ÖRed Bull BC One Cypher Japan 2025¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¡¢B-Boy CHENO¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢B-Girl BETA¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆB-Boy Hong10¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î3Ì¾¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âB-Boy Hong10¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿B-Boy¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£B-Boy Taisuke¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖRed Bull BC One All Star¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÆ°¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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