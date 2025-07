報道関係各位

正規MLB™︎認定商品



「SHOHEI OHTANI × IMAYO」 OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION

大谷翔平選手 2024シーズン

ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝を記念した限定アイテム等が、

IMAYO 取扱店舗および公式オンラインブティック 他 にて 数量限定受注発売



「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION



株式会社 今与(本社:京都市中京区、代表取締役社長:今西信輶)は、正規MLB認定商品「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2024-2025 EDITION を、IMAYO 取扱店舗および公式オンラインブティックならびに全国主要百貨店・小売店にて、好評受注販売中です。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を目指し、新たなシーズンを迎えた大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLBにおいても、いちずに野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は見る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

大谷翔平選手 5年連続「MLB™︎オールスターゲーム」出場決定

今月15日(日本時間16日)に行われる「MLBオールスターゲーム2025」。世界中の注目を集めるこの一戦に、ファン投票でリーグ最多得票数を獲得し、すでに指名打者としての先発出場を決めている大谷翔平選手。見据えるのは「アメリカン・リーグ MVP」「ナショナル・リーグ MVP」「WBC MVP」に続く、自身初の「MLBオールスターゲーム MVP」。アトランタ・ブレーブスの本拠地、トゥルーイスト・パークで繰り広げられる夢の球宴を、大谷選手の記念アイテムとともにお楽しみください。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース MLB™︎東京シリーズ開催記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「MLB™︎ TOKYO SERIES 2025 LIMITED K18 SHIPPO DIAMOND PENDANTS」









商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-SHIPPO-K18/

大谷翔平選手 2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY」









商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-MEDAL-K24/

大谷翔平選手 2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

ナショナル・リーグ MVP受賞 / MLB™︎史上初「50-50」達成

ナショナル・リーグ ホームラン王 & 打点王の2冠獲得記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」









商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-COIN-K24-K18/

大谷翔平選手 2024シーズン ロサンゼルス・ドジャース入団

MLB™︎史上初「50-50」達成、ナショナル・リーグ ホームラン王 & 打点王の2冠獲得記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」









商品詳細ページ:https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2024-D17-NC-K18/



※デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※価格は予告なく変更される可能性がございますので、ご注文時にご確認ください。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 取扱店舗・公式オンラインブティック 詳細

IMAYO 公式オンラインブティック

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail:info@imayo-boutique.jp





IMAYO 京都御池店

〒604-0954 京都市中京区御池通柳⾺場東⼊ル

京都御池創⽣館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休⽇:⽕・⽔曜⽇ 営業時間:11:00~19:00

電話:075-741-7027





ジェイアール京都伊勢丹 9 階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休⽇:不定休 営業時間:10:00~20:00

電話:075-342-5673(直通)





その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売予定

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取り扱いはございませんので、あらかじめご了承ください。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年(文久元年)京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛(よへい)が簪(かんざし)・櫛(くし)等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

IMAYO Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI × SHINCA

URL:https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1shinca-SHOHEI-OHTANI-2024/