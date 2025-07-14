¡Ú8/5³«ºÅÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û¼Ò°÷¤Î¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡È¤Ç¤¤ë¡É¤ò³è¤«¤¹¡ª¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó ¡ß ¥¹¥¥ë¡×¤Î²Ä»ë²½
¢§¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://www.lightworks.co.jp/media/webinar-20250805/(https://www.lightworks.co.jp/media/webinar-20250805/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250805w)
¥¯¥é¥¦¥É·¿³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë»Ô¾ì¤ÇÇä¾å¥·¥§¥¢No.1*¤Î¡ÖCAREERSHIP¡×¤ª¤è¤Óe ¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¾¸ý²ÆÏº¡¢°Ê²¼¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü(²Ð)¤ËÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§¿Íºà´ÉÍý»Ô¾ì2025¡×LMS»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥ÀーÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙÍ½Â¬¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«Î§¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¡£¿Íºà¤ÎÎ®Æ°²½¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡È¤Ç¤¤ë¡É¤òÇÄ°®¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Attuned¤Ë¤è¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²Ä»ë²½¤È¡¢¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¤Î¥¹¥¥ë¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Î§Åª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/55281/table/154_1_938b943447a25912c52d1bf081272903.jpg?v=202507141156 ]
¡ÚÅöÆü¤ÎÎ®¤ì¡Û
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¦EQIQ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê20Ê¬¡Ë
¡¡¡¾ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯¿Íºà¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ～¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥óHR¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÌ¤Íè
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ê20Ê¬¡Ë
¢£Q&A¡Ê15Ê¬¡Ë
¢£¿Ê¹Ô¡¦¤´°ÆÆâ¡Ê5Ê¬¡Ë
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦°éÀ®Ã´Åö¼Ô
¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¼Ô
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦·Ð±ÄÁØ
¡¦¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤ËÃÛ¤¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¡Û
2025Ç¯8·î5Æü(²Ð) 10:00¤Þ¤Ç
¡ÚÃí°Õ¡Û
¡¦Æ±¶È¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Õ¥êー¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤ÏÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥È¥ïー¥¯¥¹(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250805w)¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎICT¤äÆÈ¼«¤Î¶µ°é¼êË¡¤ò¶î»È¤·¤¿³Ø½¬´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLMS¡Ë¡ÖCAREERSHIP(https://www.lightworks.co.jp/services/careership?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250805w)¡×¤ä¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¶µºà¡¢¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤¬¸Æ±þ¤·¤Ê¤¬¤é·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶ÈÆâ¿Íºà¤Î³«È¯¡¦Â¨ÀïÎÏ²½¡¢¥µー¥Ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£