¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ´ØÏ¢µ»½Ñ¡Û¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢ ¥é¥ó¥¥ó¥° ¥È¥Ã¥×3¤ÏÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¢SAMSUNG ELECTRO MECHANICS¡¢ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È¤Ï7·î14Æü¡¢¡ØÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ´ØÏ¢µ»½Ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤ÎÆÃµöÁí¹çÎÏ¤ò¼¨¤¹¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢¡×¤Î´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢ÆÃµöÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖBiz Cruncher¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Ï¡¢¹âÍÆÎÌ¡¦¹â¿®ÍêÀ¡¦¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤µ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈùºÙÀÑÁØ²½¤ä¹âÍ¶ÅÅÎ¨ºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿¡¦¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×4¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥¹¥³¥¢¡×¡Ê¸ÄÊÌÆÃµö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÆÀÅÀ²½¡Ë¤ò¹ç»»¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃµö¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢ Áí¹çÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï1°Ì Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¢2°Ì SAMSUNG ELECTRO MECHANICS¡Ê´Ú¡Ë¡¢3°Ì ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage3¡Û
1°Ì Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃµö¤Î´óÍ¿¤¬Âç¤¤¯¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¹â¤¤ÂÑÅÅ°µÀ¤òÍ¤¹¤ëÀÑÁØ·¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡×¤ä¡ÖÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹â¿®ÍêÀ¤ÎÀÑÁØ·¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2°Ì SAMSUNG ELECTRO MECHANICS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñÆÃµö¤Î´óÍ¿¤¬Âç¤¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñÆÃµö¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¶¦¤Ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡ÖÄãESR²½¤ÈÈ¿¤ê¤Ë¶¯¤¤Â¿ÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤ä¡Ö³ä¤ì¤ä¤Ï¤¯Î¥¡¢ÂÑÅÅ°µÆÃÀ¤ÎÄã²¼Åù¤¬¾¯¤Ê¤¤ÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3°Ì ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ¤ÏÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¥¹¥³¥¢¤¬¤¤¤º¤ì¤â¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡Ö¹âÀºÅÙ¤ÊESRÆÃÀ¤ÎÀÑÁØ¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤ä¡ÖÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Î¡¢³°ÉôÅÅ¶Ë¤ÈÆâÉôÅÅ¶ËÁØ¤ÎÀÜÂ³¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4°Ì £Ô£Ä£Ë¤Ï¡Ö¹âÅÅ³¦Ãæ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÅÅÅÍÆÎÌÆÃÀ¤ò¼¨¤¹¡¢¹âÅÅ°µÃæ·¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÍÑÍ¶ÅÅÂÎºàÎÁ¡×¡¢5°Ì ½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ï¡ÖÍµ¡ÍÏºÞ¤Î»ÄÎ±ÎÌ¤òÄã¸º¤¹¤ë¡¢¹âÍÆÎÌÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÆâÉôÅÅ¶ËÍÑ¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ëÊ´Ëö´ÞÍ¥Úー¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
6°Ì°Ê²¼¤Ë¤ÏKEMET ELECTRONICS¡ÊÊÆ¡Ë¡¢µþ¥»¥é¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¬ÀÏ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ´ØÏ¢µ»½Ñ¡Ù¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢¡§¥é¥ó¥¥ó¥°¥Çー¥¿¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§50,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.patentresult.co.jp/ranking/total/gls-mlcc.html
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È¡¡»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶È¥°¥ëー¥×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.patentresult.co.jp/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@patentresult.co.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
½»½ê¡§¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-15-13 ¤ªÃã¤Î¿å¥¦¥¤¥ó¥°¥Ó¥ë5³¬
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
ÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Ï¡¢¹âÍÆÎÌ¡¦¹â¿®ÍêÀ¡¦¾®·¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤µ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈùºÙÀÑÁØ²½¤ä¹âÍ¶ÅÅÎ¨ºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿¡¦¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×4¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡ÊÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥¹¥³¥¢¡×¡Ê¸ÄÊÌÆÃµö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÆÀÅÀ²½¡Ë¤ò¹ç»»¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃµö¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤¿É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢ Áí¹çÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï1°Ì Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¢2°Ì SAMSUNG ELECTRO MECHANICS¡Ê´Ú¡Ë¡¢3°Ì ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325014&id=bodyimage3¡Û
1°Ì Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃµö¤Î´óÍ¿¤¬Âç¤¤¯¡¢·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¹â¤¤ÂÑÅÅ°µÀ¤òÍ¤¹¤ëÀÑÁØ·¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡×¤ä¡ÖÂçÍÆÎÌ¤«¤Ä¹â¿®ÍêÀ¤ÎÀÑÁØ·¿¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2°Ì SAMSUNG ELECTRO MECHANICS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñÆÃµö¤Î´óÍ¿¤¬Âç¤¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñÆÃµö¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¶¦¤Ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡ÖÄãESR²½¤ÈÈ¿¤ê¤Ë¶¯¤¤Â¿ÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤ä¡Ö³ä¤ì¤ä¤Ï¤¯Î¥¡¢ÂÑÅÅ°µÆÃÀ¤ÎÄã²¼Åù¤¬¾¯¤Ê¤¤ÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3°Ì ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ¤ÏÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¥¹¥³¥¢¤¬¤¤¤º¤ì¤â¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤Ë¤Ï¡Ö¹âÀºÅÙ¤ÊESRÆÃÀ¤ÎÀÑÁØ¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¤ä¡ÖÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Î¡¢³°ÉôÅÅ¶Ë¤ÈÆâÉôÅÅ¶ËÁØ¤ÎÀÜÂ³¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4°Ì £Ô£Ä£Ë¤Ï¡Ö¹âÅÅ³¦Ãæ¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÅÅÅÍÆÎÌÆÃÀ¤ò¼¨¤¹¡¢¹âÅÅ°µÃæ·¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÍÑÍ¶ÅÅÂÎºàÎÁ¡×¡¢5°Ì ½»Í§¶âÂ°¹Û»³¤Ï¡ÖÍµ¡ÍÏºÞ¤Î»ÄÎ±ÎÌ¤òÄã¸º¤¹¤ë¡¢¹âÍÆÎÌÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µÆâÉôÅÅ¶ËÍÑ¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ëÊ´Ëö´ÞÍ¥Úー¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃµö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
6°Ì°Ê²¼¤Ë¤ÏKEMET ELECTRONICS¡ÊÊÆ¡Ë¡¢µþ¥»¥é¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¬ÀÏ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÀÑÁØ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ´ØÏ¢µ»½Ñ¡Ù¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥³¥¢¡§¥é¥ó¥¥ó¥°¥Çー¥¿¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡§50,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.patentresult.co.jp/ranking/total/gls-mlcc.html
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È¡¡»ö¶ÈËÜÉô¡¡±Ä¶È¥°¥ëー¥×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL¡§https://www.patentresult.co.jp/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@patentresult.co.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
½»½ê¡§¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-15-13 ¤ªÃã¤Î¿å¥¦¥¤¥ó¥°¥Ó¥ë5³¬
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥ó¥È¡¦¥ê¥¶¥ë¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø