¥×¥ì¥¹È¯É½¡Ö¥É¥íー¥ó¹ÒÏ©±¿±Ä¼Ô¸þ¤±¥É¥íー¥ó¹ÒÏ©Æ³Æþ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó 1.1ÈÇ¡×µÚ¤ÓÉíÂ°½ñÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö±¿¹Ò»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥É¥íー¥ó¹ÒÏ©±¿¹Ò¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó 1.1ÈÇ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿

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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009q0p-att/guidelines-on-the-uas-operations-in-uaslines.pdf
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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009pzj-att/guidelines-on-the-implementation-of-uaslines.pdf
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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009pzx-att/annex-1-uaslines-architecture-and-specifications-including-landing-sites-and-systems.pdf
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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009q0b-att/annex-2-business-development-guide-for-uaslines-services.pdf
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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/documents/nl10bi0000009q0p-att/guidelines-on-the-uas-operations-in-uaslines.pdf
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https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/drone2/siryou2jimukyokusiryou.pdf
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E-mail¡¡:¡¡dadc-uasl@ipa.go.jp
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Tel¡¡:¡¡03-5978-7503
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https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=i9_Y3MeJYe-YSe6gM34B0g%3D%3D
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https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/uaslines-guidelines.html
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https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/lifeline.html
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https://github.com/ODS-IS-UASL
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https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250519002/20250519002.html