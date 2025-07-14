¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ø¤Î5Å¹ÊÞÌÜ½ÐÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡ÖNITORI Junction 8Å¹¡×

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¡¦½êºßÃÏ¡¡¡§9 Bishan Place, Junction 8 #03-01 Singapore 579837
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¡¦³«Å¹Æü¡¡¡§2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 22:00