Xinhua Silk Road: Ãæ¹ñ¤ÎÎÉ½í¤ÇÃæ¹ñÊ¸ÌÀ¤È¥íー¥ÞÊ¸ÌÀ¤ÎÂÐÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë

北京、2025年7月12日 /PRNewswire/ -- 2025年の「杭州良渚デー」に合わせて、東洋と西洋文明を象徴する二つの古代都市、良渚とローマの間でクロスカルチャー対話が開催された。対話は7月6日、中国東部の浙江省良渚で行われた。中国とイタリアから110人以上の代表者が集まり、古代都市建設や遺産保護における共通の知恵を探求した。



Photo shows the Mojiaoshan site at the Archaeological Ruins of Liangzhu City park in Hangzhou, capital city of east China's Zhejiang Province.



イタリア政府観光局(ENIT)の中国支局長Cristiano Varotti氏は、ローマと良渚は単に点在する「野外博物館」であるだけでなく、文化遺産保存のための「生きた実験室」でもあると述べた。

Varotti氏はまた、共通点を見出すことが、共有された未来の基盤を築き、相互理解を深め、そして世界的課題に対処するための共同の取り組みを支えることにつながると述べた。

専門家たちは、良渚が「自然との調和」という空間論理を体現している一方で、ローマは高度な水管理技術を示しており、いずれも現代の都市建設にインスピレーションを与えていると指摘した。

文明間の対話は、実践的な協力も含んでいる。ローマ・トルヴェルガタ大学のDonato Abruzzese准教授は、物理的接触を最小限に抑えつつ、遺産とのインタラクションを高めるために、VRや3D技術を活用する重要性を強調した。

専門家たちは、考古学、保存、人間開発のバランスを取ることが依然として重要であると強調した。

良渚遺跡を見学した後、ローマ第5区の考古学者であり区議会議員のOlga Di Cagno氏は、中国が良渚の保存で成し遂げた成果は本当に素晴らしいと述べた。

梁祝の保護に関する知見をイタリア全土に広めることを誓ったCagno氏は、今回の訪問で新たな遺産保護や価値評価の手法が明らかになったと指摘し、こうした交流はグローバル化の時代において非常に貴重であると評価しました。

近年、梁祝は「梁祝と世界」という対話イニシアチブを継続し、遺産保護や活用の経験を共有するとともに、国際的な文化交流のプラットフォーム構築に取り組んでいます。2023年にはアテネのアクロポリスと対話を行い、中ギリシャの文明的ルーツを探求し、文化的シナジーの促進を図りました。2024年にはスペインの歴史都市トレドと対話を行い、古代遺産の再活性化について話し合いました。「文明の旅:梁祝との出会い」世界巡回展や「梁祝海外翡翠データベース」といった革新的な取り組みを通じて、梁祝文化はギリシャ、キューバ、ブラジルを含む14か国・地域に広がっています。

専門家たちは、文化遺産の保存は過去を敬うだけでなく、共に歩む未来を築くことでもあると結論づけました。

オリジナルリンク: https://en.imsilkroad.com/p/346557.html

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com