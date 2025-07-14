Xinhua Silk Road: Ãæ¹ñ¤ÎÎÉ½í¤ÇÃæ¹ñÊ¸ÌÀ¤È¥íー¥ÞÊ¸ÌÀ¤ÎÂÐÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë
ËÌµþ¡¢2025Ç¯7·î12Æü /PRNewswire/ -- 2025Ç¯¤Î¡Ö¹º½£ÎÉ½í¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎÊ¸ÌÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¸ÅÂåÅÔ»Ô¡¢ÎÉ½í¤È¥íー¥Þ¤Î´Ö¤Ç¥¯¥í¥¹¥«¥ë¥Á¥ãーÂÐÏÃ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÏÃ¤Ï7·î6Æü¡¢Ãæ¹ñÅìÉô¤ÎÞ¶¹¾¾ÊÎÉ½í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é110¿Í°Ê¾å¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ÅÂåÅÔ»Ô·úÀß¤ä°ä»ºÊÝ¸î¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ·Ã¤òÃµµá¤·¤¿¡£
Photo shows the Mojiaoshan site at the Archaeological Ruins of Liangzhu City park in Hangzhou, capital city of east China's Zhejiang Province.
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PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
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